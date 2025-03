Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"48b74fc5-cae7-48a0-8017-b0391f6e0a94","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Egyéves elnöksége legsúlyosabb válságát éli az excentrikus Javier Milei argentin államfő, aki ezreket károsított meg egy csalásnak bizonyult kriptovaluta népszerűsítésével. A Trump-kedvenc elnök sajátos gazdaságpolitikájának eredményei éppen most kezdenek jelentkezni.","shortLead":"Egyéves elnöksége legsúlyosabb válságát éli az excentrikus Javier Milei argentin államfő, aki ezreket károsított meg...","id":"20250316_argentin-anarchokapitalizmus-lancfureszes-tempo-trumpkedvenc-kriptoelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48b74fc5-cae7-48a0-8017-b0391f6e0a94.jpg","index":0,"item":"5ba3bb9f-04a6-486d-a79c-5fe427a16e5c","keywords":null,"link":"/360/20250316_argentin-anarchokapitalizmus-lancfureszes-tempo-trumpkedvenc-kriptoelnok","timestamp":"2025. március. 16. 08:00","title":"Védjegye a láncfűrész – reformokkal és kriptóval bűvészkedik a Trump-imádó argentin elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi hátulról leütötte a templomból hazafelé tartó nőt, a földön fekvő asszony fejét nagy erővel ütötte, majd elvette a táskáját. A nő sérülései életveszélyesek.","shortLead":"A férfi hátulról leütötte a templomból hazafelé tartó nőt, a földön fekvő asszony fejét nagy erővel ütötte, majd...","id":"20250316_Letartoztattak-a-87-eves-sajokazai-asszony-tamadojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"df9b5aec-68bf-4655-a14c-5056b539b0e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Letartoztattak-a-87-eves-sajokazai-asszony-tamadojat","timestamp":"2025. március. 16. 14:59","title":"Letartóztatták a 87 éves sajókazai asszony támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák kiaknázása. A Hungexpo területén ezúttal is az évente ismétlődő társrendezvénnyel, az Automotive Hungary szakkiállítással közösen várják majd a kiállítók a látogatókat. A legnagyobb hazai üzleti-ipari szakkiállításról, az Ipar Napjairól Márki Enikő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák...","id":"20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943.jpg","index":0,"item":"e0905227-27ef-4d8e-a370-7a19aa97dac0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","timestamp":"2025. március. 16. 11:30","title":"Íme Magyarország legjelentősebb ipari találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfbf0c4-3e38-41b7-a6a7-2b5ebb42eab3","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Tizenöt év alatt semmivel nem lettek többen a rendszeresen sportoló magyarok, hiába költött rengeteg pénzt élsportra az állam. A felnőttek több mint fele soha nem sportol, közel ötöde pedig semmilyen más testmozgást sem végez. Akik sportolnak, azok közül feltűnően sokan csak kényszerből vagy félelemből teszik ezt, nem pedig élvezetből.","shortLead":"Tizenöt év alatt semmivel nem lettek többen a rendszeresen sportoló magyarok, hiába költött rengeteg pénzt élsportra...","id":"20250315_hvg-es-megsem-mozog-magyarok-sport-nem-sportolnak-tornaora-sportnemzet-elsport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cfbf0c4-3e38-41b7-a6a7-2b5ebb42eab3.jpg","index":0,"item":"0665e43e-c101-4f00-880a-5d55dbfb0bad","keywords":null,"link":"/360/20250315_hvg-es-megsem-mozog-magyarok-sport-nem-sportolnak-tornaora-sportnemzet-elsport","timestamp":"2025. március. 15. 10:00","title":"A „sportnemzetnek” semmi kedve sportolni, és ez a traumatikus tornaóráknak is köszönhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59aab8b8-5c4f-4277-802d-aeb0d4f74330","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ütemezett műszaki munkát végeztek, amikor az egyik berendezésben nyomáscsökkenés történt.","shortLead":"Ütemezett műszaki munkát végeztek, amikor az egyik berendezésben nyomáscsökkenés történt.","id":"20250316_Robbanas-volt-egy-orosz-olajfinomitoban-egy-ember-meghalt-tobb-megsebesult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59aab8b8-5c4f-4277-802d-aeb0d4f74330.jpg","index":0,"item":"9868c5a9-3a09-4002-b88e-2cbd9baf48c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250316_Robbanas-volt-egy-orosz-olajfinomitoban-egy-ember-meghalt-tobb-megsebesult","timestamp":"2025. március. 16. 13:45","title":"Robbanás volt egy orosz olajfinomítóban, egy ember meghalt, több megsebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ddb642-8b82-4cdf-aafe-f873eee33659","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen a jubiláló újlipótvárosi Belgában. ","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250314_Hasbeszelo-belga-soretterem-ujlipotvaros-Mosselen-jubileum-beszedes-etlap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53ddb642-8b82-4cdf-aafe-f873eee33659.jpg","index":0,"item":"b0e2a9b8-37f4-4b0c-a3bd-caaa5e8ea5df","keywords":null,"link":"/360/20250314_Hasbeszelo-belga-soretterem-ujlipotvaros-Mosselen-jubileum-beszedes-etlap","timestamp":"2025. március. 14. 19:30","title":"Hasbeszélő és a politikus étlap Újlipótvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f13ce46-c447-4cc6-8d1d-1ce9142f6395","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a lehetőség, hogy lecsapjunk egy igen ritka és elképesztően gyors Aston Martin Valkyrie AMR Próra.","shortLead":"Itt a lehetőség, hogy lecsapjunk egy igen ritka és elképesztően gyors Aston Martin Valkyrie AMR Próra.","id":"20250316_kozutaktol-tavol-tartando-brutalis-aston-martin-valkyrie-amr-pro-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f13ce46-c447-4cc6-8d1d-1ce9142f6395.jpg","index":0,"item":"3a5d3c09-dcc7-479d-8eb7-ef481a8f1662","keywords":null,"link":"/cegauto/20250316_kozutaktol-tavol-tartando-brutalis-aston-martin-valkyrie-amr-pro-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. március. 16. 07:21","title":"Közutaktól távol tartandó brutális Aston Martin vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Magyarországon szinte csak Budapesten működnek magánszülészeti klinikák. Az intézmények kínálatai gyakran összhangban vannak egymással, az alternatív vajúdási lehetőségtől a saját fürdőszobáig sok mindent nyújtanak. De mire vágynak leginkább a kismamák?","shortLead":"Magyarországon szinte csak Budapesten működnek magánszülészeti klinikák. Az intézmények kínálatai gyakran összhangban...","id":"20250315_hvg-szules-magankorhaz-szuleszno-orvosvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f.jpg","index":0,"item":"c2f618d8-424c-463f-b86d-780deda92b9a","keywords":null,"link":"/360/20250315_hvg-szules-magankorhaz-szuleszno-orvosvalasztas","timestamp":"2025. március. 15. 13:00","title":"A magyarországi élveszületések száma zuhan, de nem a budapesti magánklinikákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]