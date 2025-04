Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ezzel párhuzamosan lassan lezárul az ellenzéki vezető országjárása is.","shortLead":"Ezzel párhuzamosan lassan lezárul az ellenzéki vezető országjárása is.","id":"20250407_magyar-peter-nemzet-hangja-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6.jpg","index":0,"item":"392990ba-64a4-41bd-adf7-558b18fb8abb","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_magyar-peter-nemzet-hangja-nepszavazas","timestamp":"2025. április. 07. 08:40","title":"Magyar Péter: Már 750 ezren töltötték ki a Nemzet Hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Horvátország kész lett volna letartóztatni Hajdu Jánosékat.","shortLead":"Horvátország kész lett volna letartóztatni Hajdu Jánosékat.","id":"20250406_balkan-orban-viktor-milorad-dodik-usa-tek-vsquare-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8.jpg","index":0,"item":"bfd6196f-3a2f-4e1f-9c98-44e6526940c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_balkan-orban-viktor-milorad-dodik-usa-tek-vsquare-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 20:41","title":"VSquare: Orbán balkáni eszkalációt kockáztatott, az USA leplezte le a TEK boszniai akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6fc447-97f8-45cb-8cba-acc15698b24f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még csak találgatások vannak arról, hogy mikor jelenik meg, de az már bizonyosnak tűnik, hogy lesz összehajtható telefonja az Apple-nek is. A közelmúltban két, egymástól független kiszivárogtatás is arról szólt, hogy egészen különleges anyagból fog készülni az eszköz csuklópántja.","shortLead":"Még csak találgatások vannak arról, hogy mikor jelenik meg, de az már bizonyosnak tűnik, hogy lesz összehajtható...","id":"20250406_apple-osszehajthato-iphone-femuveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6fc447-97f8-45cb-8cba-acc15698b24f.jpg","index":0,"item":"baf65225-53d8-4cea-8a91-5862ae31b583","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_apple-osszehajthato-iphone-femuveg","timestamp":"2025. április. 06. 18:03","title":"Olyan anyag kerülhet az Apple összehajtható iPhone-jába, amilyen még sosem volt ilyesmiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő egy héten belül másodszorra rontotta le előrejelzését.","shortLead":"A hitelminősítő egy héten belül másodszorra rontotta le előrejelzését.","id":"20250407_amerikai-recesszio-eselye-Goldman-Sachs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017.jpg","index":0,"item":"cd1e73a4-7416-44c5-af86-f9f7db8122d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_amerikai-recesszio-eselye-Goldman-Sachs-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 12:20","title":"Goldman Sachs: már 45 százalék az esélye, hogy recesszióba kerül az amerikai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8d58d3-8d77-45c4-80e4-5c2ce2d993e8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szokásos módszer az akkumulátor újragyulladása ellen.","shortLead":"Szokásos módszer az akkumulátor újragyulladása ellen.","id":"20250407_Foto-Kontenerben-kotott-ki-egy-kigyulladt-villanyauto-Kajaszon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e8d58d3-8d77-45c4-80e4-5c2ce2d993e8.jpg","index":0,"item":"13880497-a062-4eb8-a40c-c64a7079d08d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_Foto-Kontenerben-kotott-ki-egy-kigyulladt-villanyauto-Kajaszon","timestamp":"2025. április. 07. 08:32","title":"Fotó: Konténerben kötött ki egy kigyulladt villanyautó Kajászón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először használja újra a Starship gyorsítórakétáját a SpaceX, egy látványos videót már ki is adott a földi hajtóműtesztjéről.","shortLead":"Először használja újra a Starship gyorsítórakétáját a SpaceX, egy látványos videót már ki is adott a földi...","id":"20250407_spacex-starship-tesztrepules-super-heavy-masodik-inditas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3.jpg","index":0,"item":"dee8ee4e-65e3-4d08-96ce-e00be7400f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_spacex-starship-tesztrepules-super-heavy-masodik-inditas","timestamp":"2025. április. 07. 17:03","title":"Példátlan dologra készül a SpaceX a Starship következő tesztrepülésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4875885-aef9-4ba6-9ea6-08e7fe745bca","c_author":"Székács Linda","category":"gazdasag","description":"Higiéniás termékekhez még csak-csak, fájdalomcsillapítókhoz és görcsoldókhoz viszont aligha jutnak hozzá a rászoruló magyar nők és lányok, pedig a menzesszel járó görcsök sokaknál okoznak extrém fájdalmat. A gyógyszerek jelentős drágulása miatt aligha jutnak enyhüléshez, akik egy csomag betétet sem tudnak megvásárolni.","shortLead":"Higiéniás termékekhez még csak-csak, fájdalomcsillapítókhoz és görcsoldókhoz viszont aligha jutnak hozzá a rászoruló...","id":"20250406_menstruacio-fajdalom-gorcs-fajdalomcsillapito-gyogyszer-dragulas-menstruacios-szegenyseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4875885-aef9-4ba6-9ea6-08e7fe745bca.jpg","index":0,"item":"19f71625-a26f-4356-a593-4344b42ae0bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_menstruacio-fajdalom-gorcs-fajdalomcsillapito-gyogyszer-dragulas-menstruacios-szegenyseg-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 12:00","title":"A mosdó felé tartva éjszakánként elájultam – nem elég, hogy a betét drága, a menstruációs fájdalom enyhítése is egyre megfizethetetlenebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3a9ab1-d138-4ec1-91e6-0a7bccbb6359","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína lenyomná a NASA-t és a Lockheed Martin a saját Concorde-utód fejlesztésével. A Comac C949-es repülőgépe a vállalat ígérete szerint 11 ezer km-es hatótávolsággal rendelkezik majd.","shortLead":"Kína lenyomná a NASA-t és a Lockheed Martin a saját Concorde-utód fejlesztésével. A Comac C949-es repülőgépe a vállalat...","id":"20250406_kina-comac-c949-repulogep-hangsebesseg-concorde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f3a9ab1-d138-4ec1-91e6-0a7bccbb6359.jpg","index":0,"item":"61e81e21-6c24-4dc8-8318-9a4c5bfe0c8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_kina-comac-c949-repulogep-hangsebesseg-concorde","timestamp":"2025. április. 06. 16:03","title":"Kína felforgatná a repülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]