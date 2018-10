Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2400478e-4521-487b-9468-85219894a174","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Bloomberg Billionaires Index 2012-es indulása óta nem volt példa arra, ami tegnap történt; a világ 10 leggazdagabb embere közül mindegyiknek sikerült legalább 1 milliárd dollárral növelnie a vagyonát.","shortLead":"A Bloomberg Billionaires Index 2012-es indulása óta nem volt példa arra, ami tegnap történt; a világ 10 leggazdagabb...","id":"20181017_Fejenkent_1_milliard_dollart_kapott_tegnap_a_vilag_10_leggazdagabb_embere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2400478e-4521-487b-9468-85219894a174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3817e3-9296-459d-9902-c8f4284bd39b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181017_Fejenkent_1_milliard_dollart_kapott_tegnap_a_vilag_10_leggazdagabb_embere","timestamp":"2018. október. 17. 12:39","title":"Fejenként 1 milliárd dollárt kapott tegnap a világ 10 leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6570d9-38be-44ad-8c41-15c14deb9548","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az indoklás szerint “indokolatlanul” ijesztő volt a gyerekek számára.","shortLead":"Az indoklás szerint “indokolatlanul” ijesztő volt a gyerekek számára.","id":"20181017_Letiltottak_egy_rem_ijeszto_Spotifyreklamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c6570d9-38be-44ad-8c41-15c14deb9548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1ab6ae-ccea-4978-b751-fd057f7e4d45","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Letiltottak_egy_rem_ijeszto_Spotifyreklamot","timestamp":"2018. október. 17. 12:27","title":"Letiltottak egy rém ijesztő Spotify-reklámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Orban_sem_harcolhat_mindig_most_massal_szerez_likeokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37edfedd-7c55-4dc9-88e9-72d960066289","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Orban_sem_harcolhat_mindig_most_massal_szerez_likeokat","timestamp":"2018. október. 19. 09:38","title":"Orbán sem harcolhat mindig, most mással szerez népszerűséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd004e5-0c13-4ae4-b66c-2bc7777c1df3","c_author":"Balla István - Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Az ország egyik legszegényebb régiójában elterülő kistelepülésen a legmodernebb programozási ismeretekkel ismerkednek a roma gyerekek. A két cég és helyi civilek összefogásával indult program valós kitörést jelenthet egy olyan faluból, ahol néhány éve egyetlen érettségizett élt. Ő ma a program egyik motorja.","shortLead":"Az ország egyik legszegényebb régiójában elterülő kistelepülésen a legmodernebb programozási ismeretekkel ismerkednek...","id":"20181018_A_gettofalu_ahonnan_programozassal_tornenek_ki_a_romak_szendrolad_logiscool","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd004e5-0c13-4ae4-b66c-2bc7777c1df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67c3102-b684-43ac-8b00-2eb1d1aa9384","keywords":null,"link":"/elet/20181018_A_gettofalu_ahonnan_programozassal_tornenek_ki_a_romak_szendrolad_logiscool","timestamp":"2018. október. 18. 11:00","title":"Programozással törnének ki a romák a szegénységből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztériumi dolgozók és a rendvédelmisek szakszervezete is aláírta a közleményt, amelyben egyeztetést követelnek a tervezett kirúgásokról a közszférában. ","shortLead":"A külügyminisztériumi dolgozók és a rendvédelmisek szakszervezete is aláírta a közleményt, amelyben egyeztetést...","id":"20181018_Kormanytisztviselok_is_kiakadtak_Gulyasra_a_tervezett_kirugasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e57eb0e-1775-42fd-b472-57aeb8280c4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Kormanytisztviselok_is_kiakadtak_Gulyasra_a_tervezett_kirugasok_miatt","timestamp":"2018. október. 18. 16:16","title":"Kormánytisztviselők is kiakadtak Gulyásra a tervezett kirúgások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d602c8b4-8c23-429e-ac87-731317c9f289","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hortobágy, Balaton, 4-es metró, pirospaprika és fürdőruhás lányok, ezt látják majd a külföldi tévénézők Magyarországról és Budapestről abban a két reklámban, melyet a napokban mutattak be.","shortLead":"Hortobágy, Balaton, 4-es metró, pirospaprika és fürdőruhás lányok, ezt látják majd a külföldi tévénézők Magyarországról...","id":"20181018_Budapest_Magyarorszag_uj_imazsvideo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d602c8b4-8c23-429e-ac87-731317c9f289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520207ab-07f9-41bb-a909-38560abf42f4","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Budapest_Magyarorszag_uj_imazsvideo","timestamp":"2018. október. 18. 13:14","title":"Újabb imázsvideót küldünk a világnak Magyarországról és Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt maga a BKK közölte. ","shortLead":"Ezt maga a BKK közölte. ","id":"20181019_Ujabb_csuszas_jon_csak_jovo_tavasszal_lesz_kesz_a_3as_metro_eszaki_szakasza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb7c624-d2ff-4a0a-b2ce-9b15401d2e40","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Ujabb_csuszas_jon_csak_jovo_tavasszal_lesz_kesz_a_3as_metro_eszaki_szakasza","timestamp":"2018. október. 19. 09:46","title":"Újabb csúszás jön, csak jövő tavasszal lesz kész a 3-as metró északi szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter, aki szerint boszorkányüldözés zajlik Magyarország ellen. Hajléktalankérdésben az a kormány célja, hogy rend és tisztaság legyen. A lakáskasszáról úgy véli, inkább volt kassza, mint lakás. A konstrukció már nem is létezik. De átalakul a csok, ami felújításra is jó lesz.","shortLead":"Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter, aki szerint boszorkányüldözés zajlik Magyarország ellen...","id":"20181017_Kormanyinfo_Cel_hogy_rend_es_tisztasag_legyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddd55cc-353f-46d5-ab33-d6a2f489fd8a","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Kormanyinfo_Cel_hogy_rend_es_tisztasag_legyen","timestamp":"2018. október. 17. 13:03","title":"Kormányinfó: Novemberben jönnek a kirúgások a közszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]