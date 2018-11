Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1572041d-0217-42e1-b614-f07e47218177","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Merkel azt mondta, nem a NATO ellenében akar közös hadsereget, hanem azzal együttműködve. ","shortLead":"Merkel azt mondta, nem a NATO ellenében akar közös hadsereget, hanem azzal együttműködve. ","id":"20181113_Merkel_is_kozos_europai_haderot_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1572041d-0217-42e1-b614-f07e47218177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0bd44-4b6d-44d3-acd6-0dd2e21a84f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_Merkel_is_kozos_europai_haderot_akar","timestamp":"2018. november. 13. 16:29","title":"Merkel is közös európai haderőt akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem ezért.","shortLead":"De nem ezért.","id":"20181112_Bortonbe_megy_az_angol_hazaspar_akik_Hitlernek_neveztek_el_gyerekuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0821a079-4200-4d9c-b257-cbf25bfe9869","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Bortonbe_megy_az_angol_hazaspar_akik_Hitlernek_neveztek_el_gyerekuket","timestamp":"2018. november. 12. 17:44","title":"Börtönbe megy az angol házaspár, amely Hitlernek nevezte el gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"L. Horváth Katalin","category":"kultura","description":"Az ország több koncerthelyszínén szerveznek eseményeket a fair zenefogyasztás jegyében november 16-án. A Fair Play Nap célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a zenepiac tisztasága közös érdekünk. Az idén a kezdeményezés mellé állt többek között a Wellhello, a Colorstar és a Leander Kills zenekar is. Horváth Péter jogász-közgazdásszal, a kampányt jegyző ProArt– Szövetség a Szerzői Jogokért igazgatójával beszélgettünk.","shortLead":"Az ország több koncerthelyszínén szerveznek eseményeket a fair zenefogyasztás jegyében november 16-án. A Fair Play Nap...","id":"20181112_Ha_akarjuk_ha_nem_fizetunk_a_zenehallgatasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f4773c-97b0-48b6-ba3a-8b102c3a31c9","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Ha_akarjuk_ha_nem_fizetunk_a_zenehallgatasert","timestamp":"2018. november. 13. 13:45","title":"Ha akarjuk, ha nem, fizetünk a zenehallgatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Heves vita bontakozott ki Trump és Macron között a közös európai hadseregről. A francia elnök kerek-perec kijelentette: olyan közös európai hadsereg kell, amely - ha kell- Oroszországgal, Kínával, de az Egyesült Államokkal szemben is megvédi Európát.","shortLead":"Heves vita bontakozott ki Trump és Macron között a közös európai hadseregről. A francia elnök kerek-perec kijelentette...","id":"20181113_Macron_jol_fehuzta_Trumpot_az_europai_fegyvereket_Europanak_tervevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b9d683-f053-4062-b887-6a1fa162e380","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Macron_jol_fehuzta_Trumpot_az_europai_fegyvereket_Europanak_tervevel","timestamp":"2018. november. 13. 10:29","title":"Macron jól felhúzta Trumpot az európai fegyvereket Európának tervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7b32ae-bff9-4cdc-9081-9ad2f7603b48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány további 699 millió forintot hagyott jóvá a hatvani sport- és rendezvénycsarnok építésére, ezzel már meghaladja a kétmilliárdot az állami támogatás.\r

","shortLead":"A kormány további 699 millió forintot hagyott jóvá a hatvani sport- és rendezvénycsarnok építésére, ezzel már...","id":"20181114_Ketmilliard_fole_ugrott_az_allami_tamogatas_a_hatvani_sportcsarnokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e7b32ae-bff9-4cdc-9081-9ad2f7603b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e761c0f4-e562-407d-90a2-76596ced2c16","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Ketmilliard_fole_ugrott_az_allami_tamogatas_a_hatvani_sportcsarnokra","timestamp":"2018. november. 14. 09:50","title":"Kétmilliárd fölé ugrott az állami támogatás a hatvani sportcsarnokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e1f5b9-4685-4582-9964-738248cf23e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportági világszervezeteknek szóló állásfoglalása azért született, mert november elején a koszovói karatésok nem szerepelhettek saját zászlajuk alatt a madridi világbajnokságon.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportági világszervezeteknek szóló állásfoglalása azért született, mert november...","id":"20181113_sportesemeny_spanyolorszag_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_nob","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e1f5b9-4685-4582-9964-738248cf23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7aeb82-a44b-440c-a2cf-df8ed544211c","keywords":null,"link":"/sport/20181113_sportesemeny_spanyolorszag_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_nob","timestamp":"2018. november. 13. 10:35","title":"Senki ne rendezzen sporteseményt Spanyolországban – kéri a NOB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee663362-9e0c-43da-ba8e-700173a10e5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem érkezett egyetlen bejelentés sem olyan utasoktól, akik nem tudnak hazautazni a Fáraók Tours csődje miatt.","shortLead":"Nem érkezett egyetlen bejelentés sem olyan utasoktól, akik nem tudnak hazautazni a Fáraók Tours csődje miatt.","id":"20181112_Senkit_nem_hagyott_kulfoldon_a_csodbe_ment_utazasi_iroda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee663362-9e0c-43da-ba8e-700173a10e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0488602-1007-4c55-a358-c38abb075e1e","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Senkit_nem_hagyott_kulfoldon_a_csodbe_ment_utazasi_iroda","timestamp":"2018. november. 12. 14:27","title":"Senkit nem hagyott külföldön a csődbe ment utazási iroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0988c9-5b04-40f9-b241-9915592fc93e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Whale and Dolphin Conservation (WDC) állatvédő szervezet egy drónfelvételt tett közzé, amelyen jól látható, hogyan tartják az illegálisan kifogott állatokat. Az útjuk valószínűleg Kínába vezetett volna.","shortLead":"A brit Whale and Dolphin Conservation (WDC) állatvédő szervezet egy drónfelvételt tett közzé, amelyen jól látható...","id":"20181113_balnacsapda_balnaborton_nahodka_illegalis_allatkereskedelem_orvhalaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0988c9-5b04-40f9-b241-9915592fc93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d59b5fc-6af8-44b8-8c21-741b79d494f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_balnacsapda_balnaborton_nahodka_illegalis_allatkereskedelem_orvhalaszat","timestamp":"2018. november. 13. 09:38","title":"Több mint 100 bálnát találtak összezsúfolva egy oroszországi \"bálnabörtönben\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]