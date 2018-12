Jon Favreau feldolgozásában rebootolják az 1994-es, azóta klasszikussá vált Az oroszlánkirályt, amelynek első előzetes most jelent meg magyarul:

A mozit az újraindított A szépség és a szörnyeteg sikerén felbuzdulva készítik, és a látottak alapján mindössze annyiban különbözik majd az ezredforduló előtt megjelent rajzfilmtől, hogy ebben CGI-animációval készült állatok lesznek láthatók.

Az oroszlánkirály mellett egyébként több klasszikus rajzfilmet is újrabootolhatnak, a tervek között szerepel például A kis hableány, a Pinokkió és a Mulan is. Az Aladdint szintén újraforgatták, utóbbi Will Smith főszereplésével érkezik, ugyancsak jövőre.