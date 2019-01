Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60a49d79-9916-43ab-912c-3541f4de2577","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sorra dőlnek a melegrekordok, az utak ragadnak.","shortLead":"Sorra dőlnek a melegrekordok, az utak ragadnak.","id":"20190118_Ausztraliaban_bezzeg_olvad_az_aszfalt_az_utakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60a49d79-9916-43ab-912c-3541f4de2577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3e7de7-dff9-40df-8c9d-f69472b72b5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_Ausztraliaban_bezzeg_olvad_az_aszfalt_az_utakon","timestamp":"2019. január. 18. 08:44","title":"Ausztráliában bezzeg olvad az aszfalt az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a199c0-c76d-47a4-8d22-09c194ab56cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országban már ötödikként.","shortLead":"Az országban már ötödikként.","id":"20190117_Ajka_onkormanyzata_is_elutasitotta_a_tuloratorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2a199c0-c76d-47a4-8d22-09c194ab56cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a908b00-439b-40eb-b89b-a189c12732c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Ajka_onkormanyzata_is_elutasitotta_a_tuloratorvenyt","timestamp":"2019. január. 17. 11:29","title":"Ajka önkormányzata is elutasította a túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0835917c-50e6-4f03-b6a9-ab2c9ad94d44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 19-en meghaltak egy szíriai robbantásban szerda délután, köztük négy amerikai katona. A terrorakciót az Iszlám Állam magára vállalta.","shortLead":"Legalább 19-en meghaltak egy szíriai robbantásban szerda délután, köztük négy amerikai katona. A terrorakciót az Iszlám...","id":"20190116_Amerikai_katonak_is_meghaltak_az_ISIS_robbantasaban_Sziriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0835917c-50e6-4f03-b6a9-ab2c9ad94d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf618bc8-000d-4762-b438-3c5d8980f8c4","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Amerikai_katonak_is_meghaltak_az_ISIS_robbantasaban_Sziriaban","timestamp":"2019. január. 16. 20:24","title":"Amerikai katonák is meghaltak az ISIS öngyilkos merényletében Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38d20e3-840b-4307-947f-135f9d471d83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművet havas területen tesztelték, és mint látszik, könnyedén vette az akadályokat.","shortLead":"A járművet havas területen tesztelték, és mint látszik, könnyedén vette az akadályokat.","id":"20190118_hernyotalpas_dacia_duster","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38d20e3-840b-4307-947f-135f9d471d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6e64e8-4158-4569-ae6f-6254017a38ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_hernyotalpas_dacia_duster","timestamp":"2019. január. 18. 10:20","title":"Videó: simán felmegy a sípályán a hernyótalpas Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43435586-4f93-4a04-b26f-7a83df827811","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Budapest Honvédtól a Ferencvároshoz igazol az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.","shortLead":"A Budapest Honvédtól a Ferencvároshoz igazol az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.","id":"20190116_szilagyi_liliana_fradi_ferencvaros_igazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43435586-4f93-4a04-b26f-7a83df827811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543d112f-8a99-401e-bde8-3b984a72d8c3","keywords":null,"link":"/sport/20190116_szilagyi_liliana_fradi_ferencvaros_igazolas","timestamp":"2019. január. 16. 19:06","title":"Sztárúszóval erősít a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetbiztonsági kifogás miatt csupán 20 kötvényjegyző és 44 családtag esetében utasították el a magyar hatóságok a letelepedési kérelmeket.","shortLead":"Nemzetbiztonsági kifogás miatt csupán 20 kötvényjegyző és 44 családtag esetében utasították el a magyar hatóságok...","id":"20190117_Offshore_adoparadicsomokbol_is_erkeztek_letelepedesi_kotvenyesek_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a51d74-46d1-4df6-82ce-f7c7abacff45","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Offshore_adoparadicsomokbol_is_erkeztek_letelepedesi_kotvenyesek_Magyarorszagra","timestamp":"2019. január. 17. 11:43","title":"Offshore adóparadicsomokból is érkeztek letelepedési kötvényesek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e358f01d-578b-44e2-b814-e20345c6f61b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráfért a ráncfelvarrás a középkategóriás cégautóra, amely mostantól kombiként is rendelhető hibridhajtással. ","shortLead":"Ráfért a ráncfelvarrás a középkategóriás cégautóra, amely mostantól kombiként is rendelhető hibridhajtással. ","id":"20190118_Megujult_a_Ford_Mondeo_lehet_hogy_ez_lesz_az_utolso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e358f01d-578b-44e2-b814-e20345c6f61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840a6582-c721-45c3-af21-3d5233c06026","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_Megujult_a_Ford_Mondeo_lehet_hogy_ez_lesz_az_utolso","timestamp":"2019. január. 18. 15:40","title":"Megújult a Ford Mondeo: lehet, hogy ez lesz az utolsó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szabadtéri szentmisét is fog tartani, gyereknapon érkezik Csíksomlyóra. Böjte Csaba atya fogja vendégül látni az érkezőket.","shortLead":"A katolikus egyházfő szabadtéri szentmisét is fog tartani, gyereknapon érkezik Csíksomlyóra. Böjte Csaba atya fogja...","id":"20190117_Bojte_Csabaval_fog_imadkozni_Ferenc_papa_Csiksomlyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae7eacd-0071-41ce-ba13-f2ef56f8437c","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Bojte_Csabaval_fog_imadkozni_Ferenc_papa_Csiksomlyon","timestamp":"2019. január. 17. 09:14","title":"Böjte Csabával fog imádkozni Ferenc pápa Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]