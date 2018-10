Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"985b9ed4-61b6-4efe-815c-608ad7444afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kék színben felragyogó meteor útját az ország több pontján megörökítették. ","shortLead":"A kék színben felragyogó meteor útját az ország több pontján megörökítették. ","id":"20180929_meteor_hasitott_at_az_egen_magyarorszag_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=985b9ed4-61b6-4efe-815c-608ad7444afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94dd2d5-f261-47ae-bb8e-dab8b25b8fb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_meteor_hasitott_at_az_egen_magyarorszag_felett","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:36","title":"Csodaszép látvány: meteor hasított át az égen Magyarország felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9dc53ba-917c-4f43-bbbc-1227bd198441","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már 1960-ban is kinevették a rendszert, csak akkor még senki nem tudott róla.","shortLead":"Már 1960-ban is kinevették a rendszert, csak akkor még senki nem tudott róla.","id":"20181001_a_nap_fotoja_rendszam_afor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9dc53ba-917c-4f43-bbbc-1227bd198441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f569b8f0-1f96-4c14-980f-2b15728764dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_a_nap_fotoja_rendszam_afor","timestamp":"2018. október. 01. 08:21","title":"A nap fotója: a magyar rendszám, ami 40 évvel megelőzte a korát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a5c4a0-cab2-4abc-b77b-d408baf52d32","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Töredelmes vallomásban ismerte el hibáit a Danske Bank, melynek észtországi fiókjain kétszázmilliárd eurónyi kétes eredetű pénzt folyattak át, főként oroszok.","shortLead":"Töredelmes vallomásban ismerte el hibáit a Danske Bank, melynek észtországi fiókjain kétszázmilliárd eurónyi kétes...","id":"201839__danske_bank__esztorszagi_penzmosas__kockazat_es_haszon__keso_banat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74a5c4a0-cab2-4abc-b77b-d408baf52d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e9720f-b300-4d9f-9253-ea5868adc7d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201839__danske_bank__esztorszagi_penzmosas__kockazat_es_haszon__keso_banat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:30","title":"Sötét pénzek nyomában: a dán vonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra is rács mögött marad a Kuciak-gyilkosság négy, a napokban őrizetbe vett gyanúsítottja.","shortLead":"Továbbra is rács mögött marad a Kuciak-gyilkosság négy, a napokban őrizetbe vett gyanúsítottja.","id":"20180930_Elozetesbe_kerultek_a_Kuciakgyilkossag_gyanusitottjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fb93a5-8570-4493-9f23-57bf3625d569","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Elozetesbe_kerultek_a_Kuciakgyilkossag_gyanusitottjai","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:12","title":"Előzetesbe kerültek a Kuciak-gyilkosság gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lázban tartják a régészeket a Nyugat-Indiában talált sziklarajzok. A több mint tízezer éves képek jelenthetik a kapcsolatot egy korábban ismeretlen civilizáció felé.","shortLead":"Lázban tartják a régészeket a Nyugat-Indiában talált sziklarajzok. A több mint tízezer éves képek jelenthetik...","id":"20181001_Tizezer_eves_sziklarajzokat_talaltak_Indiaban_De_hogy_kerult_vizilo_a_kepekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7c182c-3bca-4d1f-b784-ad850f524cf8","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Tizezer_eves_sziklarajzokat_talaltak_Indiaban_De_hogy_kerult_vizilo_a_kepekre","timestamp":"2018. október. 01. 12:08","title":"Tízezer éves sziklarajzokat találtak Indiában. De hogy került víziló a képekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 22 évesnél idősebb, illetve alacsony környezetvédelmi besorolású dízelüzemű járművek ki lesznek tiltva.","shortLead":"A 22 évesnél idősebb, illetve alacsony környezetvédelmi besorolású dízelüzemű járművek ki lesznek tiltva.","id":"20180930_Brusszel_komolyan_gondolja_hetfotol_tilos_behajtani_szennyezo_dizelautokkal_a_fovaros_regiojaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bdf4a9-187a-49f3-ba11-78548bf4dd0f","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Brusszel_komolyan_gondolja_hetfotol_tilos_behajtani_szennyezo_dizelautokkal_a_fovaros_regiojaba","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:19","title":"Brüsszel komolyan gondolja: hétfőtől tilos behajtani szennyező dízelautókkal a főváros régiójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos változásra kell felkészülni október elsejétől, szigorodik például a hitelezés és drágulnak a sztrádamatricák.","shortLead":"Számos változásra kell felkészülni október elsejétől, szigorodik például a hitelezés és drágulnak a sztrádamatricák.","id":"20180929_oktoberi_valtozasok_sztradamatrica_autopalyadij_hev_hitelfelvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1158e353-daa2-42e4-adc1-67ed2dfc176e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_oktoberi_valtozasok_sztradamatrica_autopalyadij_hev_hitelfelvetel","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:14","title":"Nagy változások jönnek októbertől – itt a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Azonnalit tulajdonló Ungár Péter LMP-s politikus vidéki hálózatot is akar.","shortLead":"Az Azonnalit tulajdonló Ungár Péter LMP-s politikus vidéki hálózatot is akar.","id":"20180930_A_Szabad_Peccsel_bovulhet_Ungar_Peter_mediabirodalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf568153-7ae6-49a9-b761-fde57f00c6e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_A_Szabad_Peccsel_bovulhet_Ungar_Peter_mediabirodalma","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:09","title":"A Szabad Péccsel bővülhet Ungár Péter \"médiabirodalma\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]