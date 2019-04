Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7f4d180-74d4-46b8-b9e3-f697fa773f76","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedésben is jelentős változásokra kell számítani a mai is tartó Vivicitta városvédő futás, valamint az Élet menete miatt Budapesten.","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedésben is jelentős változásokra kell számítani a mai is tartó Vivicitta...","id":"20190414_Budapesten_ma_ne_kocsival_induljon_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7f4d180-74d4-46b8-b9e3-f697fa773f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d200d8-073b-430b-aa7e-f239119b3618","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Budapesten_ma_ne_kocsival_induljon_el","timestamp":"2019. április. 14. 08:02","title":"Budapesten ma ne kocsival induljon el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df568ea9-b45f-4d60-bea2-e4bd9f3d8fcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wayve nevű brit cég a jelenlegi, csúcsmodern kütyükkel felszerelt autók helyett egy olyan olcsón kialakíthatójárművet épített, ami szinte már úgy vezet, mint az ember.","shortLead":"A Wayve nevű brit cég a jelenlegi, csúcsmodern kütyükkel felszerelt autók helyett egy olyan olcsón kialakíthatójárművet...","id":"20190413_wayve_onvezeto_auto_muholdas_navigacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df568ea9-b45f-4d60-bea2-e4bd9f3d8fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7aad32-c999-4695-94bf-eb71e2e75533","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_wayve_onvezeto_auto_muholdas_navigacio","timestamp":"2019. április. 13. 09:03","title":"Videó: Ámulni fog az autón, ami már úgy vezet, mint az ember – és ehhez szinte semmi sem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente négymillió asztmás megbetegedést okoz a gyermekek körében a közúti járművek szennyezőanyag-kibocsátása a világon, ez az összes eset 13 százaléka – derítették ki kutatók.","shortLead":"Évente négymillió asztmás megbetegedést okoz a gyermekek körében a közúti járművek szennyezőanyag-kibocsátása...","id":"20190413_legszennyezes_kipufogo_gaz_asztma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f84985-cc6d-4e3d-9cc2-d5b027a4b290","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_legszennyezes_kipufogo_gaz_asztma","timestamp":"2019. április. 13. 10:03","title":"Rájöttek, hogy rossz lehet a kipufogós határérték, 4 millió gyerek betegszik meg évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb7531a-d123-442f-9eea-898005685672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már teszteli a Skype új funkcióját, amivel hívás közben bárki megoszthatná a mobilja kijelzőjét.","shortLead":"A Microsoft már teszteli a Skype új funkcióját, amivel hívás közben bárki megoszthatná a mobilja kijelzőjét.","id":"20190412_microsoft_skype_mobil_okostelefon_applikacio_alkalmazas_android_ios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bb7531a-d123-442f-9eea-898005685672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a395ca6b-06c0-432f-87f5-9a5f424c128f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_microsoft_skype_mobil_okostelefon_applikacio_alkalmazas_android_ios","timestamp":"2019. április. 12. 18:33","title":"Mobilon használja a Skype-ot? Hamarosan egy igen hasznos funkciót kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1afd4c-f9b0-4107-97a6-aebff491e91d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Mars sarkvidékeinél és egyenlítőjénél nedves területeket fedezett fel a bolygó felszínének vízjéglerakódásait összegző térkép elkészítésekor az ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter) szonda – közölték kutatók az Európai Földtudományi Egyesület (EGU) bécsi közgyűlésén. A szonda emellett adatokat szolgáltatott a porviharról is, valamint meglepő módon nem talált metánt a légkörben.","shortLead":"A Mars sarkvidékeinél és egyenlítőjénél nedves területeket fedezett fel a bolygó felszínének vízjéglerakódásait...","id":"20190412_mars_egyenlito_nedvesseg_exomars_tgo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a1afd4c-f9b0-4107-97a6-aebff491e91d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428ce1ce-3225-4d40-84c0-b11736a1d6ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_mars_egyenlito_nedvesseg_exomars_tgo","timestamp":"2019. április. 12. 16:03","title":"Valami nedveset találtak a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba9654-7dd6-47b7-8fef-02ef863ccd89","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"40 év után új kislemeze jelent meg Bródy Jánosnak. A születésnapját nemrég ünneplő zenész az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt.","shortLead":"40 év után új kislemeze jelent meg Bródy Jánosnak. A születésnapját nemrég ünneplő zenész az ATV Egyenes beszéd című...","id":"20190413_Brody_Janos_a_hazaszeretet_az_nem_az_epp_regnalo_kormany_szeretetet_jelenti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccba9654-7dd6-47b7-8fef-02ef863ccd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46579ce5-9815-4971-bb7c-04d318680173","keywords":null,"link":"/kultura/20190413_Brody_Janos_a_hazaszeretet_az_nem_az_epp_regnalo_kormany_szeretetet_jelenti","timestamp":"2019. április. 13. 11:06","title":"Bródy János: a hazaszeretet az nem az épp regnáló kormány szeretetét jelenti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d17f6e-d464-40c3-9a25-459580cf05e4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Demeter Szilárd, a PIM új igazgatója erősebbnek bizonyult Fekete Péter államtitkárnál: az ő múzeumában lesz béremelés, a többinek csak ígérgetnek.","shortLead":"Demeter Szilárd, a PIM új igazgatója erősebbnek bizonyult Fekete Péter államtitkárnál: az ő múzeumában lesz béremelés...","id":"201915__kozgyujtemenyi_eletpalyamodell__kijarok__elvandorlas__muzealis_berek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d17f6e-d464-40c3-9a25-459580cf05e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31790a96-4fe0-4bb9-97c3-e1fa929c2176","keywords":null,"link":"/gazdasag/201915__kozgyujtemenyi_eletpalyamodell__kijarok__elvandorlas__muzealis_berek","timestamp":"2019. április. 13. 11:00","title":"Amelyik múzeum nem fekszik jól a hatalomnál, ott maradnak az elviselhetetlen bérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyógykezelésére hivatkozva halasztották el a tárgyalást. ","shortLead":"Gyógykezelésére hivatkozva halasztották el a tárgyalást. ","id":"20190412_Elhalasztottak_M_Richard_targyalasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2ee3d9-a0f3-4cc8-8a31-c002be0230cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Elhalasztottak_M_Richard_targyalasat","timestamp":"2019. április. 12. 15:57","title":"Elhalasztották M. Richárd tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]