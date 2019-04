Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Újabb adással jelentkezett az Őrültech című podcast két műsorvezetője, amiben a hét legfontosabb tech híreiről beszélgetnek.
Lemaradt a fontos tech hírekről? Zárja a hetet ezzel a podcasttal
A hitel- és a betétállományban is két számjegyű volt a növekedés az Ersténél.
Húszmilliárd forintot fizet ki osztalékként az Erste
A Samsung a napokban mutatta be legújabb fejlesztését, a Serót, ami kialakításában olyasmi, mint egy okostelefon, de valójában egy tévé.
A Samsung azt mondja, ez már a jövő tévéje András a vétlen kocsiban utazott, az autót a fia vezette. A helyi állatmenhely vezetőjét sikerült újraéleszteni a szentendrei baleset után
Olyan apró mágneses robotokat fejlesztettek ki amerikai mérnökök, amelyek a baktériumokhoz hasonlóan ki tudnak lépni a véráramból, hogy gyógyszert szállítsanak a tumorba vagy a betegség uralta területre.
Apró mágneses robotok vihetik a gyógyszereket a tumorok belsejébe
Anyagi gondjai vannak a Larvik HK-nak, elvesztette a felnőtt játékosait.
Az összes játékosa otthagyta a norvég sikercsapatot
A tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél a pénz eredetét dokumentummal kell igazolni. A tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél a pénz eredetét dokumentummal kell igazolni. Május 1-től nem lehet csak úgy betenni a bankba tízmillió forintot
A márciusban indított Indiegogo-kampányban a célul kitűzött összeg alig 1 százaléka jött össze.
Csúfos kudarc lett az Energizer 18 000 mAh-s akkumulátorral felszerelt okostelefonjából