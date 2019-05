Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a465aa7-5bb5-47a1-bcd8-c1574d8bcb85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeres volt a vonatkozó Kickstarter-kampány, így megkezdheti működését a retró játékokra szakosodott Antstream. A fizetős szolgáltatással gombnyomásra indíthatók a hőskor legjobb programjai.","shortLead":"Sikeres volt a vonatkozó Kickstarter-kampány, így megkezdheti működését a retró játékokra szakosodott Antstream...","id":"20190503_antstream_kickstarter_retro_jatekok_streamelese_online_pc_xbox_windows","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a465aa7-5bb5-47a1-bcd8-c1574d8bcb85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbab7c8-ec1c-4cea-80ab-b15e267328e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_antstream_kickstarter_retro_jatekok_streamelese_online_pc_xbox_windows","timestamp":"2019. május. 03. 12:03","title":"Jön a régi nagy játékokat kedvelők álma, több száz klasszikussal játszhat PC-n, telefonon, Xboxon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a85dc0-12e4-4d01-93c0-20bfafa32581","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gazdát cserélhet a Tumblr, ezt maga a tulajdonos Verizon Media megerősítette. Már érdeklődő is van. ","shortLead":"Gazdát cserélhet a Tumblr, ezt maga a tulajdonos Verizon Media megerősítette. Már érdeklődő is van. ","id":"20190503_pornhub_tumblr_eladas_pornograf_tartalom_mikroblog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a85dc0-12e4-4d01-93c0-20bfafa32581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e52ce56-8e6b-462e-babf-756b3f492c4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_pornhub_tumblr_eladas_pornograf_tartalom_mikroblog","timestamp":"2019. május. 03. 19:03","title":"Pornósok kezébe kerülhet a Tumblr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most az édesanyját mutatta be a bulvárnak.","shortLead":"Most az édesanyját mutatta be a bulvárnak.","id":"20190504_Novak_Katalin_uj_szintre_emelte_a_csalad_reklamozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22edd411-4a6b-4fd0-9a08-07a28e7b9ba6","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Novak_Katalin_uj_szintre_emelte_a_csalad_reklamozasat","timestamp":"2019. május. 04. 07:32","title":"Novák Katalin új szintre emelte a család reklámozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1534339d-490e-4288-9227-1db78ff30d3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Beck Györgyöt, a Vodafone Magyarország nyugdíjba vonuló elnökét kérdeztük. ","shortLead":"Beck Györgyöt, a Vodafone Magyarország nyugdíjba vonuló elnökét kérdeztük. ","id":"20190502_Vane_keresnivaloja_az_allamnak_a_tavkozlesi_piacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1534339d-490e-4288-9227-1db78ff30d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab59f9d0-f904-4047-bbbd-c2a9038a42ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Vane_keresnivaloja_az_allamnak_a_tavkozlesi_piacon","timestamp":"2019. május. 02. 15:09","title":"Van-e keresnivalója az államnak a távközlési piacon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15bed9a-570c-46dd-a6b2-235c49ceefa4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rogán Antal felesége megállíthatatlan a fitnesziparban. De ne aggódjon, közpénz is kerül legújabb Sarka Katával közös cégéhez, amelyben még mindig résztulajdonos az a Bara Csaba, akit bírósági ítélet tiltott el a cégvezetéstől.","shortLead":"Rogán Antal felesége megállíthatatlan a fitnesziparban. De ne aggódjon, közpénz is kerül legújabb Sarka Katával közös...","id":"20190504_Rogan_Cecilia_is_bekerult_egy_fitneszcegbe_a_cegvezetestol_eltiltott_tulajdonos_melle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a15bed9a-570c-46dd-a6b2-235c49ceefa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee00a71f-2406-4db3-953b-9362ec0f25e1","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Rogan_Cecilia_is_bekerult_egy_fitneszcegbe_a_cegvezetestol_eltiltott_tulajdonos_melle","timestamp":"2019. május. 04. 09:37","title":"Rogán Cecília is bekerült egy fitneszcégbe a cégvezetéstől eltiltott tulajdonos mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindazonáltal most nem tűnik úgy, az USA haderővel avatkozik be a hatalmi és gazdasági válságban lévő ország ügyeibe, de Trump és csapata áttekintette a lehetőségeket.\r

\r

","shortLead":"Mindazonáltal most nem tűnik úgy, az USA haderővel avatkozik be a hatalmi és gazdasági válságban lévő ország ügyeibe...","id":"20190503_Az_USA_vedelmi_minisztere_a_venezuelai_beavatkozasrol_Minden_elkepzelheto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758ceb32-a146-4259-9fd3-6294647ae8ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Az_USA_vedelmi_minisztere_a_venezuelai_beavatkozasrol_Minden_elkepzelheto","timestamp":"2019. május. 03. 21:57","title":"Az USA védelmi minisztere a venezuelai beavatkozásról: \"Minden elképzelhető\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d1a8c1-a1e6-4bc8-83eb-a9821fd8d680","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár Botka László szegedi polgármester kihívója is lehet Szabó Gábor volt egyetemi rektor, aki most a 24.hu információi szerint feljelentést kapott a nyakába.\r

\r

","shortLead":"Akár Botka László szegedi polgármester kihívója is lehet Szabó Gábor volt egyetemi rektor, aki most a 24.hu információi...","id":"20190503_24hu_Ujabb_Fideszkozeli_feljelentes_Szegeden_Botka_egy_lehetseges_kihivoja_a_celkeresztben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11d1a8c1-a1e6-4bc8-83eb-a9821fd8d680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8bf3b3-fede-4ff2-acec-c92ed663363c","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_24hu_Ujabb_Fideszkozeli_feljelentes_Szegeden_Botka_egy_lehetseges_kihivoja_a_celkeresztben","timestamp":"2019. május. 03. 16:23","title":"24.hu: Újabb Fidesz-közeli feljelentés Szegeden, Botka egy lehetséges kihívója a célkeresztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff85e3b-3a15-4c7f-9dab-a98c6ab82c4d","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Igazi fiesztát ígérnek 70 spanyol pincészet boraival, autentikus tapasokkal, izgalmas előadásokkal és sok meglepetéssel május 3-án, pénteken a Duna Palotában a rendezvény házigazdái. \r

\r

","shortLead":"Igazi fiesztát ígérnek 70 spanyol pincészet boraival, autentikus tapasokkal, izgalmas előadásokkal és sok meglepetéssel...","id":"20190502_Borfieszta_konyvbemutatoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bff85e3b-3a15-4c7f-9dab-a98c6ab82c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47867e90-24ce-4b96-898e-dfe06d7a8716","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Borfieszta_konyvbemutatoval","timestamp":"2019. május. 02. 17:20","title":"Borfieszta könyvbemutatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]