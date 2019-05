Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszer keletkezését is segíthet megismerni az a meteoritdarab, amit az antarktiszi jégnél találtak a tudósok.","shortLead":"A Naprendszer keletkezését is segíthet megismerni az a meteoritdarab, amit az antarktiszi jégnél találtak a tudósok.","id":"20190506_antarktisz_meteor_csillagpor_lap_149","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432b4b9a-4b46-414f-8ab1-5f2b629521dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_antarktisz_meteor_csillagpor_lap_149","timestamp":"2019. május. 06. 13:03","title":"Egészen váratlan dolgot találtak az Antarktiszon a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatalban tartott fórumot a Fidesz Szegeden, Szijjártó Pétert a Szegedma Klub hívta meg. A Momentum a helyszín megválasztása miatt tesz feljelentést, mert a törvény szerint közhivatalokban nem lehet választási fórumokat tartani. ","shortLead":"A kormányhivatalban tartott fórumot a Fidesz Szegeden, Szijjártó Pétert a Szegedma Klub hívta meg. A Momentum...","id":"20190508_Feljelentest_tesz_a_Momentum_torvenyserto_politikai_nagygyulest_tartottak_a_szegedi_kormanyhivatalban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c58371a-7d08-498a-9341-db92f3facf40","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Feljelentest_tesz_a_Momentum_torvenyserto_politikai_nagygyulest_tartottak_a_szegedi_kormanyhivatalban","timestamp":"2019. május. 08. 09:55","title":"Feljelentést tesz a Momentum: törvénysértő politikai nagygyűlést tartottak a szegedi kormányhivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A katasztrófában a gépen tartózkodó 78 ember közül 41-en haltak meg, öt embert még kórházban ápolnak súlyos égési sérülésekkel. ","shortLead":"A katasztrófában a gépen tartózkodó 78 ember közül 41-en haltak meg, öt embert még kórházban ápolnak súlyos égési...","id":"20190506_A_videozas_es_a_tarolok_nyitogatasa_is_akadalyozta_az_orosz_gep_evakualasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c778f08c-7d9d-45b8-b08c-1753219d2d7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_A_videozas_es_a_tarolok_nyitogatasa_is_akadalyozta_az_orosz_gep_evakualasat","timestamp":"2019. május. 06. 14:12","title":"A videózás és a tárolók nyitogatása is akadályozta az orosz gép evakuálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt focistának az edzői képesítéshez szüksége van az érettségire is. ","shortLead":"A volt focistának az edzői képesítéshez szüksége van az érettségire is. ","id":"20190508_Most_erettsegizik_a_volt_valogatott_Dombi_Tibor_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea7a965-ae12-4401-89a2-027ad3e023ed","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Most_erettsegizik_a_volt_valogatott_Dombi_Tibor_is","timestamp":"2019. május. 08. 06:24","title":"Most érettségizik a volt válogatott Dombi Tibor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aedabc7-4168-4349-82b8-fc4f9b26f177","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az örök városban rejtett magyar kincsek is megbújnak, ezek feltérképezését segíti a Hungarian Memories (HuM) telefonos applikáció.","shortLead":"Az örök városban rejtett magyar kincsek is megbújnak, ezek feltérképezését segíti a Hungarian Memories (HuM) telefonos...","id":"20190507_Ez_az_ingyenes_applikacio_a_jo_valasztas_ha_Roma_magyar_emlekeire_kivancsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aedabc7-4168-4349-82b8-fc4f9b26f177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f116e58-841c-4b40-b921-143ab7e61e66","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Ez_az_ingyenes_applikacio_a_jo_valasztas_ha_Roma_magyar_emlekeire_kivancsi","timestamp":"2019. május. 07. 11:51","title":"Ez az ingyenes applikáció jó választás, ha Róma magyar emlékeire kíváncsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7e137d-3bb9-4864-8516-a7c5595e22af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A keddi, kölni sorsolás eredményeként a másik párban a macedón Vardar Szkopje a spanyol Barcelonával csap össze.","shortLead":"A keddi, kölni sorsolás eredményeként a másik párban a macedón Vardar Szkopje a spanyol Barcelonával csap össze.","id":"20190507_veszprem_kielce_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto_koln_sorsolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f7e137d-3bb9-4864-8516-a7c5595e22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb25470-e020-46a7-9e1f-4d129f80d3ea","keywords":null,"link":"/sport/20190507_veszprem_kielce_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto_koln_sorsolas","timestamp":"2019. május. 07. 16:20","title":"A Kielcén át vezet a Veszprém útja a BL-döntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem lettünk sokkal okosabbak tőle. ","shortLead":"Nem lettünk sokkal okosabbak tőle. ","id":"20190507_Kozlemeny_HBO_Tronok_harca_pohar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e16e0c-d262-4620-8e26-9745857bc67f","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Kozlemeny_HBO_Tronok_harca_pohar","timestamp":"2019. május. 07. 09:54","title":"Közleményben reagált az HBO a Trónok harcában hagyott Starbucks-pohárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11463c2e-f823-44a1-8fef-89f8528f8f68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mekkora követési távolságot tart városban 50-nél? 5-10 métert, vagy inkább 30-at?","shortLead":"Mekkora követési távolságot tart városban 50-nél? 5-10 métert, vagy inkább 30-at?","id":"20190508_defenziv_vezetes_autos_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11463c2e-f823-44a1-8fef-89f8528f8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbc9dd3-4d01-421b-a0e0-aa8243edc319","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_defenziv_vezetes_autos_teszt","timestamp":"2019. május. 08. 10:28","title":"Pár kérdés megmutatja, ön mennyire defenzív autóvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]