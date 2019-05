Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eca87b6e-d5ba-4aec-97e9-c13a013e4073","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A második világháború után 74 évvel Európa képes az önpusztító üzemmódra, pedig létrehozta a legjobbat, az Európai Uniót – állítja a Lengyel Filmnapokon bemutatott Éter című film lengyel rendezője, Krzysztof Zanussi.","shortLead":"A második világháború után 74 évvel Európa képes az önpusztító üzemmódra, pedig létrehozta a legjobbat, az Európai...","id":"20190516_Krzysztof_Zanussi_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eca87b6e-d5ba-4aec-97e9-c13a013e4073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa283d3-6d7f-4230-bc40-188db35d5de4","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_Krzysztof_Zanussi_interju","timestamp":"2019. május. 16. 17:18","title":"„Ma a populizmus ördöge kísért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai állampolgárok is szerepelnek a magyarországi piacon a legtöbb ingatlant vásárló külföldiek között az utóbbi években – írta a Magyar Nemzet pénteken.","shortLead":"A kínai állampolgárok is szerepelnek a magyarországi piacon a legtöbb ingatlant vásárló külföldiek között az utóbbi...","id":"20190517_Kinaiak_porgetik_a_fovarosi_ingatlanpiacot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112eb29a-6505-4b5f-9b55-d3707584db07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Kinaiak_porgetik_a_fovarosi_ingatlanpiacot","timestamp":"2019. május. 17. 07:32","title":"Kínaiak pörgetik a fővárosi ingatlanpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab050e53-3c19-4825-8396-9ee9709d0f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Levelet küldött a közismert grafikai programjai használóknak az Adobe, arra figyelmezteti őket, ha nem a legújabb programokat használják a felhőszolgáltatáshoz, szerzői jogsértést követnek el.","shortLead":"Levelet küldött a közismert grafikai programjai használóknak az Adobe, arra figyelmezteti őket, ha nem a legújabb...","id":"20190517_adobe_creative_cloud_szerzoi_jogsertes_regebbi_programverzio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab050e53-3c19-4825-8396-9ee9709d0f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367186aa-20b8-407c-9f30-c49d51d8d0d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_adobe_creative_cloud_szerzoi_jogsertes_regebbi_programverzio","timestamp":"2019. május. 17. 08:03","title":"Bajba kerülhet, akinek ilyen programok vannak a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régiónk harmadik legfejlettebb országa voltunk, amikor beléptünk az EU-ba, most a 2004-es csatlakozók közül a hetedik helyen állunk az egy főre jutó GDP-t nézve. A Magyarországon belüli különbségek is nőttek.","shortLead":"A régiónk harmadik legfejlettebb országa voltunk, amikor beléptünk az EU-ba, most a 2004-es csatlakozók közül a hetedik...","id":"20190516_magyar_gazdasag_gdp_europai_unio_fejlettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99724c6-8e80-4014-add2-1fbf94b3569c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_magyar_gazdasag_gdp_europai_unio_fejlettseg","timestamp":"2019. május. 16. 15:52","title":"Hiába nő a magyar gazdaság, a régiónk többi országa így is sorra hagy le minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77bf798-3e0b-4e25-a589-ac1cc12778a6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A versenyhivatal figyelmeztette és új eljárásrend kialakítására kötelezte a céget. ","shortLead":"A versenyhivatal figyelmeztette és új eljárásrend kialakítására kötelezte a céget. ","id":"20190517_ingatlan_fogyasztok_megtevesztese_figyelmeztetes_gvh_otthonterkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c77bf798-3e0b-4e25-a589-ac1cc12778a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3b1d7f-855d-433b-aae0-2ec3a0ef1472","keywords":null,"link":"/kkv/20190517_ingatlan_fogyasztok_megtevesztese_figyelmeztetes_gvh_otthonterkep","timestamp":"2019. május. 17. 10:29","title":"Megtévesztette a fogyasztókat az Otthonterkep.hu működtetője – lépett a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jogerős bírósági ítélet ellenére sem ad ki a lap által kért szerződéseket és közérdekű adatokat.\r

","shortLead":"A jogerős bírósági ítélet ellenére sem ad ki a lap által kért szerződéseket és közérdekű adatokat.\r

","id":"20190516_hosszu_katinka_vegrehajtas_bp2017_szerzodes_birosagi_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce56e70-432c-4039-8584-6c4dba48b87e","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_hosszu_katinka_vegrehajtas_bp2017_szerzodes_birosagi_itelet","timestamp":"2019. május. 16. 14:18","title":"Hosszú Katinkáék szerződései miatt indult végrehajtás a Bp2017 Kft. ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten és országosan is megdőlt a rekord.","shortLead":"Budapesten és országosan is megdőlt a rekord.","id":"20190516_Rekordhideget_mertek_szerdan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b527768-df89-40d9-8255-668c56a56211","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Rekordhideget_mertek_szerdan","timestamp":"2019. május. 16. 12:57","title":"Rekordhideget mértek szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb23620b-767a-4af6-8186-d42586897c9f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sem kerékpárral, sem járművel, sem gyalogosan nem lehet majd használni a Podmaniczky utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között.","shortLead":"Sem kerékpárral, sem járművel, sem gyalogosan nem lehet majd használni a Podmaniczky utca és a Bajcsy-Zsilinszky út...","id":"20190516_Terez_korut_vasarnap_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb23620b-767a-4af6-8186-d42586897c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26415be5-57c4-4179-9910-04a06fd1d703","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_Terez_korut_vasarnap_lezaras","timestamp":"2019. május. 16. 19:50","title":"Gyalog se akarjon közlekedni a Teréz körúton vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]