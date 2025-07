Két nap kellett a Szerencsejáték-cégnek, hogy 1,6 milliárdnyi szponzorpénzt szórjon szét, Mészáros és Tiborcz közelébe is jutott

Míg Orbán Viktor a tavaszi nagytakarítással volt elfoglalva, a Szerencsejáték Zrt. profitjából támogatásokat osztó leánycég, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. döntőbizottsága is lesöpörte a padlást. A HVG közérdekű adatigénylésére megküldött támogatási lista szerint márciustól májusig mindössze két nap munkával 1,246 milliárd forint + áfa összeget osztottak szét az érdemesnek tartott szervezetek, cégek között.

A teljes összeg kétharmadával (68 százalék) egy május 9-i döntés a Magyar Olimpiai Bizottságot (MOB) szponzorálta. A mostani nettó 852,5 milliós összeg több, mint amennyit tavaly kapott a MOB, mert 2024-ben nettó 610 milliót utaltak a bizottságnak – ennél abban az évben még az Orbán Ráhelhez és a Magyar Turisztika Ügynökséghez kötődő turisztikai alapítvány is többet, 630 milliót kapott (ahogy 2023-ban és 2022-ben is):

A Szerencsejáték-cég döntnökei előzőleg áprilisban is összeültek és április 17-én 8 támogatási, valamint további 15 szponzorációs szerződésről határoztak. Ezek már a MOB-énál jóval kisebb összegek voltak, nettó 394 millió forintot tettek ki. Egy nagyobb, százmillió forint feletti tétel van a listán: két darab 55 milliós szerződéssel lefedve idén is megkapta a szokásos nettó százmillió körüli pénzét a Rózsa Records Kft. nevű cég.

A cég tulajdonosa Rózsa István, az ATV volt elnöke és korábbi igazgatósági tagja, akinek több más vállalkozása rendre felbukkan a Szerencsejáték-cég szponzorlistáin. A Rózsa Records tavaly is kapott már nettó 100 milliót. De Rózsáé az Aréna Média Kft. is, amely tavaly 30 milliót kapott, és egy harmadik Rózsa-cégnek, a Kő-Vár Park Kft.-nek is tavaly jutott 60 millió. A koncert- és rendezvényszervező Rózsa Records-ot a szintén állami MVM Energia is szponzorálja:

Nettó 30 millió forintnak örülhetett a Magyar Kerékpáros Szövetség és ugyanennyit kapott a Network 360 Kft. is, amely a Rogán Antal szomszédjaként ismertté vált Csetényi Csaba cége, és tavaly decemberben is kapott már 15 milliót a Szerencsejáték-cégtől. A Network 360 sokáig a kormány kedvenc médiaügynöke volt – 2014-2017 között összesen 23,7 milliárdnyi állami megbízást kapott –, de

idővel a NER-ben Csetényi kegyvesztté vált, cége pedig veszteséges lett – egészen tavalyig, ugyanis 2024-ben a Network 360 már újra profitot termelt, méghozzá 282 milliósat.

Illényi Katica Liszt Ferenc-díjas hegedűművész cége, az IKP Music Kft. nettó 7 millióhoz jutott az áprilisi pénzesőből. Kicsit többel, nettó tízmillióval szponzorálta a Szerencsejáték-cég – a jelek szerint ennek a nyereményautónak az árába beszállva – az autó-, motor- és tuningshow-kat szervező AMTS Events Kft.-t, amelynek tulajdonosa a HGY Invest Kft.-n keresztül a kormányfő vejéhez, Tiborcz Istvánhoz sorolt Jupiter 888 Magántőkealap.

Egy másik NER-milliárdoshoz, Mészáros Lőrinchez sorolják a BÉTA Magántőkealapot, amely a végső tulajdonosa a Szerencsejáték-szponzorpénzekből szintén részesülő Kultúra a Magyarságért Nonprofit Kft.-nek. Ezt a céget 2017 óta szinte minden évben 9-15 millióval támogatják – van miből, hiszen a Szerencsejáték Zrt. nettó árbevétele a 2023-as 980 milliárdról tavaly 1236 milliárdra nőtt, profitja pedig 50 milliárd forint volt:

Ugyancsak visszatérő név a Szerencsejáték-cég szponzorlistáján a Balatonfői Yacht Klub Kft., amely nettó 10 milliót kapott. Fele ennyi jutott a GML Productions Kft.-nek amely, 5-5 millióhoz jutott 2023-ban és 2022-ben is. Korábban bőkezűbb volt vele a Szerencsejáték-cég: egy hónappal a megalakulása után, 2016 végén 8 milliót, 2020-ban és 2021-ben pedig 20-20 milliót adott a KDNP ifjúsági szervezetéből indult Gondi Mátyás Lajos vállalkozásának.

A nettó 20 milliós szponzorszerződések ligájában játszik az áprilisi lista szerint a Magyar Szőlő- és Borkultúra Kft., amely több, mint 20 éve szervez a Várban borfesztivált, és rendszeresen kap ilyen formában támogatást a Szerencsejáték-cégtől. Újabban azonban nem mindenki ilyen szerencsés. Míg korábban rendre leesett pár millió az 1100ÉV Kft.-nek is, Bayer Zsolt cége tavaly nem kapott támogatást, majdnem veszteséges is lett: