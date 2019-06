A BRFK állambiztonsági szerve küldött jelentést a III/III-as ügyosztályra 1989 májusában arról, hogy Bodrogi Gyula, a Vidám Színpad akkori vezetője bontási megbízást adott az Erzsébet-kilátón található vörös csillag eltávolítására. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által közétett titkos jelentésben a Blikk cikke szerint ez áll:

„A bontási megbízást Bodrogi Gyula, a Vidám Színpad vezetője adta azzal az indokkal, hogy a kilátót eredetileg Erzsébet királyné emlékére emelték és az ő szobra állt a kilátó tetején; ezt az eredeti állapotot kívánják visszaállítani, hogy a nyugati turisták ne a vörös csillagot lássák, hanem a szobrot” – olvasható a jelentésben, amelyet a BRFK állambiztonsági szerve a III/III-as ügyosztályra küldött.

Bodrogi Gyula szerint mindez helytálló, de a lapnak azt mondta: „nem a rendszer ellen harcoltam, az már amúgy is az utolsókat rúgta abban az időben, csupán tetszetősre akartam formálni egy épületet, amelyet kezelésbe kaptunk. Az a nagy vörös csillag marha ronda volt, és 89-re már a rozsda is megette”. Bodrogi 1982 és 2001 között volt a Vidám Színpad művészeti igazgatója. A lapnak azt mondta, az ügyintézés során csak a kilátó bruttó magasságának változását kellett bejelenteni, és a rendőrséget is értesítette, hogy a munkálatok miatt ott teherautó-forgalom várható. Nem csodálkozik ugyanakkor, hogy az akciójuk állambiztonsági aktába került.

„Voltak, akik ellenállónak néztek, és nyilván nekik köszönhető, hogy a belső elhárítás felfigyelt ránk, de én ma is azt mondom: besúgók voltak, vannak és lesznek is. Akkor és ott is tették a dolgukat, de nekem problémát nem okoztak. Apropó! Utólag tudtam meg, a XII. kerületi tanács azért vette vissza a kezelés jogát, mert azt hallották, a külföldiek hordják oda a valutát. Bizonyára egy forgalmasabb időszakban nézett ki a besúgó elvtárs, mert nem volt sikeres vállalkozás” – mondta a Blikknek Bodrogi Gyula, akit a hatvanas évek elején egyébként megpróbáltak besúgónak beszervezni, de ő azt mondta: „Megértették, ilyesmire alkalmatlan vagyok, mert elfelejtek mindent, amit hallok. Csak az marad meg bennem, amit megtanulok”.