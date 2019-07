Előfordulhat, hogy egy skandináv keresztrejtvényben lát egy ilyet: fiatal brit előadó, hét betű. Gondolkodik, majd beírja: S-h-e-e-r-a-n, vagy D-u-a-L-i-p-a, esetleg C-a-p-a-l-d-i. Aztán feltűnik, hogy így semmi értelme a merőleges szavaknak. Töri kicsit tovább a fejét, aztán inkább megtippeli a poént, vagy átlapoz a receptre a következő oldalon. A helyes válasz ugyanis Stormzy volt.

Duplán veszít azzal, hogy nem ismeri.

Michael Owuo Jr., művésznevén Stormzy a brit zeneipar egyik, ha nem a legfelkapottabb előadója napjainkban. Ugyanakkor nem ciki nem ismerni: alkotói műfaja, a Grime London balhés negyedeiből egy évtized alatt csak a brit szigeten terjedt el. Mostanában azonban elindult világhódító útjára, és ebben Stormzynak is nagy szerepe van: hogyan viszi tehát a hátán a műfajt a 26 éves előadó, aki képes a világ legnagyobb zenei fesztiválján Istenről énekelni, majd a következő slágerében, idézem, elküldeni a p*csába Boris Johnsont?

This is London city, we’re the hottest in the world

A brit Grime a 2000-es években született meg London balhésabb, keleti és déli kerületeiben. A ’garage’ műfajból továbblépve a fő cél az volt, hogy legyen egy olyan klubzene, amelyre bár lehet nyomni a szövegeket a buliban, mégse törik meg a flow-t. Ennek eredménye egy gyors, lüktető, nyers energiájú hangvilág lett, aminek a 140 ütem per perces tempójához nem volt megfelelő az addig ismert hip-hopos hangzás. Olyanokra volt szükség, akikből árad egyfajta, akár agresszívnak is érezhető erő. Először született meg tehát a ritmus, ehhez pedig felnőttek a sztárok, akik egészen máshogy rappeltek, mint azelőtt szokás volt.

A műfaj keresztapjának tartott Wiley, az azóta Drake-kel rendszeresen együtt fellépő és alkotó Skepta, illetve öccse JME, D Double E, vagy az első, Top40-es albummal debütáló Grime-előadó, Dizzee Rascal voltak az úttörők a műfajban, de az igazi áttörést a YouTube megjelenése, és a Grime-előadókat felemelő csatornák, például a GRM Daily hozták. Így jutunk el Stormzy-hoz is, aki nem került be a fentiek közé, így egyénileg szállt be a műfajba a videómegosztóról.

A Grime világából (sokszor erőszakba torkollottak a bulik) kiindulva nem meglepő, hogy a magát Big Mike-nak becéző előadó „rapcsatákkal” kezdte zenei karrierjét a dél-londoni Croydonben. Az úgynevezett „roadman-kultúra” arról szól, hogy az ilyen, balhésabb kerületekben élő, általában színesbőrű fiatalok bandákban járták az utcákat – ezt a világot jelenítette meg Stormzy korai videóiban, amikben ismert alapokra freestlye-ozott. Ennek remeke volt a WickedSkengMan szériája, amiből négy részt készített.

Ez, a Grime-hagyományra épülő, szöveget tekintve keménykedő, az előadóról és barátairól előszeretettel nagypofájúskodó rétegzene viszont elért a nagyközönséghez.

Az áttörést 2015 hozta: ekkor kapták fel 2014-es kislemezét, a Dreamers Disease-t, illetve ebben az évben jelentek meg Know Me From és Shut Up című slágerei. Utóbbi a BBC Radio 1 „Fire in the Booth” című rapműsorának paródiájaként a „Fire in the Park” címet kapta, magyarul egy parkban rappelt a barátai társaságában, a dal stúdióverziója viszont felkerült a toplistákra, innen pedig rakétaszerűen indult meg Stormzy karrierje.

Look at what God did, on the main stage running around topless

2017-ben járunk: Stormzy ekkorra már fellépett Nagy-Britannia, illetve a világ legnagyobb közönségű fesztiválja, a Glastonbury egyik kisebb színpadán; bemutatta Paul Pogbát a Manchester Unitedban, és kijött első nagylemeze, a Gang Signs and Prayer.

Az album a brit toplisták élén debütált, a lemez zenei sokszínűsége pedig Stormzyból mainstream sztárt csinált. Nagyszabású klippel érkezett az első sláger, a Big For Your Boots soraiban már „új királyként” emlegette magát. Következő évben pedig a koronáját is megkapta.

2018-ban Stormzy lett az év brit előadója, a Gang Signs and Prayer pedig megkapta a legjobb albumnak járó díjat, mindezt akkor, amikor például Ed Sheeran a Divide című lemezzel és a Shape of You számmal volt a versenyben. Egyébként ez csak több tiszteletet vitt szürreálisnak tűnő barátságába Sheerannel.

Tavaly nyáron Magyarországra is eljött: a Sziget fesztivál nagyszínpadán lépett fel és hozta magával a megszokott energiáját a közönségünknek, bár leginkább a nálunk bulizó briteknek. Stormzy színpadi jelenléte egyébként megér egy misét: a 196 centi magas előadó rendszeresen félmeztelenül, bokáig izzadtan, vagy épp egy hatalmas zuhany alatt állva ad elő, és ha épp nem díjátadón játszik, akkor a pogózás és az ordibálás is elkerülhetetlen eleme a show-nak.

A tavalyi év fokozásaként megszervezte saját, Merky Festival című zenei hétvégéjét Ibizán, ráadásul megjelent első, saját kollekciója is az Adidas-szal:

Idén folytatódott a 2018-as lendület: Vossi Bop című slágere a toplisták első helyére került (melynek videóklipjében a világ legszexibb férfijának választott Idris Elba is szerepelt), a mainstream sikert pedig az koronázta meg, hogy pénteken a Glastonbury ikonikus, Pyramid nagyszínpadán adott koncertet.

Egy emberként énekelte a tömeg a Blinded By Your Grace gospel-szerű refrénjét; játszott vele a Coldplay énekese, Chris Martin; százezren kiabálták neki, hogy „fuck the government and fuck Boris [Johnson]”; így Adele vagy Jeremy Corbyn szerint is történelmet írt a fellépésével. Ő lett az első színesbőrű egyéni brit előadó, aki headlinerként kapott helyet a fesztivál repertoárjában.

Itt tartunk tehát most, közeleg a második nagylemez, a világsiker pedig nagyon úgy néz ki, hogy a küszöbön áll. Bár zenéjének nyelvezetéhez kell némi jártasság a londoni szlengben és a brit kultúrában, Stormzy az átlagosnál pattogósabb, változatosabb és szórakoztatóbb rapet játszik. Nem az a zene, amit reggeli rádiós műsorban hallunk majd, és abszolút nem is passzol ahhoz a hangulathoz, de munka után, edzés közben, vagy feszült hangulatban jól tud esni az az energia és indulat, ami - kellő hangerővel mindenképp - árad Stormzy zenéjéből.

„Yo, Theresa May, where’s the money from Grenfell? You criminals!”

Míg egyes rapperek megelégszenek a pénzzel, a nőkkel és a csillogással, Stormzy a sikert társadalmi és politikai szerepvállalásra használta.

2017 júniusában égett le a Grenfell Tower névre hallgató, huszonnégy emeletes londoni toronyház. A balesetben több mint hetvenen meghaltak, a kormány pedig komoly szankciókat és kártérítést ígért a katasztrófa kapcsán, de a gyakorlatban nem tett szinte semmit. Stormzy korábban említett kormánykritikájának kulcseleme a tragédia: a 2018-as brit zenei díjátadóra külön dalt írt, ami ennek adott hangot:

Mondd, Theresa May, hol van a pénz Grenfelltől? Azt hittétek, csak úgy elfeledkeztünk Grenfellről? Bűnözők vagytok, de minket hívtok barbárnak, Nektek kéne börtönben ülni, nektek kéne fizetni, Gyújtsuk fel a házatokat, és lássuk, azt megoldjátok-e?

Szintén politikailag vállalt szerepet azzal, hogy múlt heti Glastonburys fellépésén Stormzy szavaival élve „korunk legtehetségesebb művészének”, Banksynek viselte egy alkotását: egy késsel áthatolhatatlan, brit zászló mintázatú mellényt. Ezzel a Londonban, illetve az egész királyságban megszaporodott késeléses támadásokra és az ezeket megfékező intézkedések hiányára hívta fel a figyelmet.

Politikán kívül komoly társadalmi kérdésekbe is belenyúlt. Rendszeresen énekel és posztol istenhívőségéről, vallásosságáról, a Blinded By Your Grace pt.2. című dala konkrétan Istennel való kapcsolatáról szól. A hozzá tartozó videoklip ezen is túlhalad: muzulmánokat és keresztényeket együtt jelenít meg, rávilágítva a vallási előítéletességre.

2018-ban megalapította saját ösztöndíját a Cambridge-i egyetemmel együttműködésben: hátrányos helyzetű színesbőrű fiatalokat támogat meg, hogy a legyen esélyük Anglia legjobb intézményébe bejutni. Mint mondja, kisebb korában megvolt a képessége és az ambíciója, hogy ilyen akadémiai magasságokban gondolkodjon, és meg akar óvni másokat attól, hogy ne sikerüljenek az ilyen céljaik.

This is Stormzy, aka. Big Mike, aka. Put My Phone On Charge So I Can Text Your Girl

Stormzy tehát sokkal több, mint a következő rap-sztár. Egy olyan előadóról beszélünk, aki kihozott egy underground műfajt London utcáiról, miközben a hírnevet jóra használta.

Annyi biztos, hogy Ed Sheeran várva-várt új albumán közreműködőként rajta lesz, de a közelgő nagylemezének sikerét is szinte borítékolhatjuk. Ha akarjuk még látni a Szigeten, valószínűleg jobban a zsebükbe kell majd nyúljanak a szervezők.