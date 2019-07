Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnök hamarosan kiírja az őszi önkormányzati választások időpontját, indul a visszaszámlálás. Az ország több pontján – megyeszékhelyeken és fővárosi kerületekben egyaránt – éles versenyre lehet számítani. Van, ahol már azt is tudjuk, kik csapnak össze. Térképre tettük a Fidesz és az ellenzék jelöltjeit.","shortLead":"Áder János köztársasági elnök hamarosan kiírja az őszi önkormányzati választások időpontját, indul a visszaszámlálás...","id":"20190722_terkepen_recept_hogyan_gyozheti_le_ellenzek_fideszt_orszagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98d65bc-b473-4c8c-9729-395a1f45c237","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_terkepen_recept_hogyan_gyozheti_le_ellenzek_fideszt_orszagszerte","timestamp":"2019. július. 22. 06:30","title":"Térképen a mezőny, amely összecsap az őszi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány letett arról, hogy megszüntesse a lakossági átutalásoknál, pedig igény lenne rá.","shortLead":"A kormány letett arról, hogy megszüntesse a lakossági átutalásoknál, pedig igény lenne rá.","id":"20190722_A_Bankszovetsegnek_is_elege_van_a_tranzakcios_illetekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99967e3b-55ae-4f87-9a3a-97b00e92fa78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_A_Bankszovetsegnek_is_elege_van_a_tranzakcios_illetekbol","timestamp":"2019. július. 22. 15:17","title":"A Bankszövetségnek is elege van a tranzakciós illetékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2011c0b-2d22-4880-8956-5eacfbd40851","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bella Thorne egy interjúban beszélt arról, hogy eddig nem tudta, de rájött: pánszexuális.","shortLead":"Bella Thorne egy interjúban beszélt arról, hogy eddig nem tudta, de rájött: pánszexuális.","id":"20190723_Panszexualis_nem_biszexualis__a_Disney_sztarja_pontositott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2011c0b-2d22-4880-8956-5eacfbd40851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9229f75e-3567-48dd-853a-69e97de2cc60","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Panszexualis_nem_biszexualis__a_Disney_sztarja_pontositott","timestamp":"2019. július. 23. 13:51","title":"Pánszexuális, nem biszexuális – a Disney sztárja pontosított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alföldtől majdnem az osztrák határig vittek egy jármű levegőtlen csomagterébe bezsúfolva 16 embert.","shortLead":"Az Alföldtől majdnem az osztrák határig vittek egy jármű levegőtlen csomagterébe bezsúfolva 16 embert.","id":"20190723_Tizenhat_menekultet_zart_be_ket_embercsempesz_egy_jarmube_az_Alfoldtol_Sopronig_jutottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc5e7e7-2c13-4c54-a390-e3cd2fc786d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Tizenhat_menekultet_zart_be_ket_embercsempesz_egy_jarmube_az_Alfoldtol_Sopronig_jutottak","timestamp":"2019. július. 23. 10:51","title":"Tizenhat menekültet zárt be két embercsempész egy járműbe, az Alföldtől Sopronig jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden véleményezésre jogosult szerv támogatta a budaörsi Illyés Gimnázium vezetői pályázatát, csak a miniszter nem, derül ki az igazgató nyílt leveléből. Értékek vagy érdekek szerint akar-e élni valaki, ez a kérdés szerinte.



","shortLead":"Minden véleményezésre jogosult szerv támogatta a budaörsi Illyés Gimnázium vezetői pályázatát, csak a miniszter nem...","id":"20190723_Onallo_velemeny_es_dontes__ez_nem_tetszett_az_Emminek_a_budaorsi_igazgatoi_palyazatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fae4388-38a9-4423-95fe-90063344bec3","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Onallo_velemeny_es_dontes__ez_nem_tetszett_az_Emminek_a_budaorsi_igazgatoi_palyazatban","timestamp":"2019. július. 23. 07:35","title":"Önálló vélemény és döntés – ez nem tetszett az Emminek a budaörsi igazgatói pályázatban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról készültek, hogy Magyarország kilép, illetve kilépett az unióból. Ebben a sem politikailag, sem gazdaságilag nem létező forgatókönyvben csak a Századvég elemzői találtak pozitív részeket, az elemzésre felkért egyik tanszékvezető egyetemi tanár viszont egyenesen azt állítja: ha tényleg kilépnénk az EU-ból, Magyarország kompországként végleg kikötne a keleti parton.","shortLead":"Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról...","id":"20190722_Katasztrofa_lenne_a_magyar_EUkilepes_de_nem_kizart_hogy_egyszer_megtortenik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebe061-d770-463e-b3be-8ae87aee3577","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Katasztrofa_lenne_a_magyar_EUkilepes_de_nem_kizart_hogy_egyszer_megtortenik","timestamp":"2019. július. 22. 11:38","title":"Katasztrófa lenne a magyar EU-kilépés, de nem kizárt, hogy egyszer megtörténik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8e63af-748f-4c60-8748-e24ff6247629","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"A sajtókamara fenyegetése nem szűnt meg. Védekezni kellene.","shortLead":"A sajtókamara fenyegetése nem szűnt meg. Védekezni kellene.","id":"20190722_Revesz_A_hoherra_varva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8e63af-748f-4c60-8748-e24ff6247629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43572fe6-5596-4f83-9798-7475dfd85036","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Revesz_A_hoherra_varva","timestamp":"2019. július. 22. 14:24","title":"Révész: A hóhérra várva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5221587c-e3c3-4e33-96e3-b7b3d91a0441","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csak elméletileg tudott volna annyi ember elszállítani a zugligeti libegő, mint ahány jegyet a BKV eladott a Libegők Éjszakájára, a gyakorlatban nem. Az eredmény órányi sorban állás lett, a nyitva tartást meg kellett hosszabbítani, hogy mindenkit le tudjanak hozni a János-hegyről. A fel nem használt jegyek árát nem adják vissza, mert „senkitől nem vonták meg a szolgáltatást”.","shortLead":"Csak elméletileg tudott volna annyi ember elszállítani a zugligeti libegő, mint ahány jegyet a BKV eladott a Libegők...","id":"20190723_A_BKV_bemutatta_Libegok_Ejszakaja_helyett_sorban_allas_ejszakaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5221587c-e3c3-4e33-96e3-b7b3d91a0441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906e77a1-ebad-4b0b-b393-5bfca420e114","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_A_BKV_bemutatta_Libegok_Ejszakaja_helyett_sorban_allas_ejszakaja","timestamp":"2019. július. 23. 05:45","title":"A BKV bemutatta: Libegők helyett a sorban állás éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]