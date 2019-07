Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járdán ezentúl nem lehet villanyrollerrel haladni Milánóban, de kerülendők a villamossínes, macskaköves utcák is. ","shortLead":"Járdán ezentúl nem lehet villanyrollerrel haladni Milánóban, de kerülendők a villamossínes, macskaköves utcák is. ","id":"20190728_Milanoban_is_szigoritjak_az_elektromos_rollerek_hasznalatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9ea884-250b-4956-8597-e6aa24a23f2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Milanoban_is_szigoritjak_az_elektromos_rollerek_hasznalatat","timestamp":"2019. július. 28. 09:46","title":"Milánóban is szigorítják az elektromos rollerek használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendszer tökéletesítésén dolgozó alvállalkozók fülébe jutnak olyan, az Apple virtuális asszisztense, a Siri által rögzített beszélgetések és hangok, mint például az orvos és páciense vagy a drogdíler és vásárlója közötti párbeszédek. A Siri időnként a szex hangjait is felveszi. ","shortLead":"A rendszer tökéletesítésén dolgozó alvállalkozók fülébe jutnak olyan, az Apple virtuális asszisztense, a Siri által...","id":"20190727_A_Siri_a_legintimebb_beszelgeteseinket_is_rogzitheti_anelkul_hogy_tudnank_rola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836e4473-6ef1-46b0-826f-7f563bae5f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_A_Siri_a_legintimebb_beszelgeteseinket_is_rogzitheti_anelkul_hogy_tudnank_rola","timestamp":"2019. július. 27. 10:30","title":"A Siri a legintimebb beszélgetéseinket is rögzítheti anélkül, hogy tudnánk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f544c1-6305-4f0e-8a13-cb1e44cf5936","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tuningcégek ingerküszöbét ritkán érik el a francia járművek, de úgy tűnik, ha van jó alap, akkor rámozdulnak.","shortLead":"A tuningcégek ingerküszöbét ritkán érik el a francia járművek, de úgy tűnik, ha van jó alap, akkor rámozdulnak.","id":"20190729_Itt_ez_a_leultetett_Peugeot_508as_ami_szepen_racafol_a_nemet_autos_tunigpreferenciakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9f544c1-6305-4f0e-8a13-cb1e44cf5936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11926693-8af9-4066-9657-c7091122b390","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Itt_ez_a_leultetett_Peugeot_508as_ami_szepen_racafol_a_nemet_autos_tunigpreferenciakra","timestamp":"2019. július. 29. 08:40","title":"Itt ez a leültetett Peugeot 508-as, ami szépen rácáfol a német autós tunigpreferenciákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd14860-669e-489d-b2fe-4505d794722b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"GDP-arányosan a jóléti kiadásokat csökkentette a Fidesz-kormány a leginkább 2010-hez képest. ","shortLead":"GDP-arányosan a jóléti kiadásokat csökkentette a Fidesz-kormány a leginkább 2010-hez képest. ","id":"20190729_A_szamok_is_bizonyitjak_az_oktatason_es_az_egeszsegugyon_sporol_a_leginkabb_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbd14860-669e-489d-b2fe-4505d794722b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1662b1ff-1f83-4897-b6d9-e5f31c55227a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_A_szamok_is_bizonyitjak_az_oktatason_es_az_egeszsegugyon_sporol_a_leginkabb_a_kormany","timestamp":"2019. július. 29. 06:59","title":"A számok is bizonyítják: az oktatáson és az egészségügyön spórol a leginkább a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45abeae3-ef0c-4614-b8aa-77fdc67d153b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190728_Inverz_orbanos_grafitikkel_tamad_a_Kutyapart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45abeae3-ef0c-4614-b8aa-77fdc67d153b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cba50d-b3b7-4745-a341-6c03f75de02a","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Inverz_orbanos_grafitikkel_tamad_a_Kutyapart","timestamp":"2019. július. 28. 10:04","title":"Inverz orbános grafitikkel támad a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közös gödi program is lesz.","shortLead":"Közös gödi program is lesz.","id":"20190727_Kozos_jelolteket_allit_az_ellenzek_Godon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd4285c-bd1d-4a82-8f1b-497632f8c8e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Kozos_jelolteket_allit_az_ellenzek_Godon","timestamp":"2019. július. 27. 21:06","title":"Közös jelölteket állít az ellenzék Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét elején is szeszélyes időre számíthatunk, bár fázni azért nem fogunk.","shortLead":"A jövő hét elején is szeszélyes időre számíthatunk, bár fázni azért nem fogunk.","id":"20190728_Hetfon_is_esni_fog_de_igy_is_32_fokot_mondanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9e3121-a593-4f66-8c61-34f2b892eeef","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Hetfon_is_esni_fog_de_igy_is_32_fokot_mondanak","timestamp":"2019. július. 28. 16:35","title":"Hétfőn is esni fog, de így is 32 fokot mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreaiak elengedték a felségvizeikre tévedt orosz halászhajót, majd egy észak-koreai halászhajó téved dél-koreai területre.\r

\r

","shortLead":"Az észak-koreaiak elengedték a felségvizeikre tévedt orosz halászhajót, majd egy észak-koreai halászhajó téved...","id":"20190728_Egy_nap_alatt_ket_halaszhajo_is_bajba_kerult_Korea_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb34d13-246d-4f69-b9b1-03dd040b6c68","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Egy_nap_alatt_ket_halaszhajo_is_bajba_kerult_Korea_partjainal","timestamp":"2019. július. 28. 21:11","title":"Zavarosban halásztak: egy orosz és egy észak-koreai hajó is bajba került a határnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]