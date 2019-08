Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17b1ce22-eff0-4c4f-8df8-4ab60a79e8d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pontosabban négyet, ha az Audit is ide vesszük. ","shortLead":"Pontosabban négyet, ha az Audit is ide vesszük. ","id":"20190816_Lenyulta_apja_Audijat_majd_harom_autot_osszetort_egy_fiatal_Tatabanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17b1ce22-eff0-4c4f-8df8-4ab60a79e8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520574c7-4d6b-4f7e-a3fe-60feb9cc136e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Lenyulta_apja_Audijat_majd_harom_autot_osszetort_egy_fiatal_Tatabanyan","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:07","title":"Lenyúlta apja Audiját, majd három autót összetört egy fiatal Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fc0d33-0c49-49de-9815-d5cf9ec5d8d2","c_author":"Illényi Balázs","category":"elet","description":"A nepotizmus mintapéldája volt, ahogyan a 250 éve született Napóleon Bonaparte kontinensszerte a kulcspozíciókba helyezgette a családtagjait és legközelebbi harcostársait. A kedvezményezettek közül kevesen nőttek fel a feladathoz, egyedül fogadott fia lett dinasztiaalapító.","shortLead":"A nepotizmus mintapéldája volt, ahogyan a 250 éve született Napóleon Bonaparte kontinensszerte a kulcspozíciókba...","id":"201933__a_bonaparteklan__dinasztikus_almok__babjatek__alom_afajatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1fc0d33-0c49-49de-9815-d5cf9ec5d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b55972f-e63b-4901-81f0-09c43ccbcbf2","keywords":null,"link":"/elet/201933__a_bonaparteklan__dinasztikus_almok__babjatek__alom_afajatol","timestamp":"2019. augusztus. 17. 20:00","title":"Napóleonnal dinasztikus álmai is buktak, de nélküle sok országban mások uralkodnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480641c9-9f7e-4de5-a219-962244313f96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Huawei nem szeretne még egyszer olyan szorult helyzetbe kerülni, mint amilyenbe a legutóbbi amerikai embargó kihirdetése miatt került, így nem állnak meg a saját operációs rendszer kifejlesztésénél.","shortLead":"A jelek szerint a Huawei nem szeretne még egyszer olyan szorult helyzetbe kerülni, mint amilyenbe a legutóbbi amerikai...","id":"20190816_huawei_terkep_map_kit_huawei_maps","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=480641c9-9f7e-4de5-a219-962244313f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a712c2-eb1f-499f-b858-6fafd21ac9f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_huawei_terkep_map_kit_huawei_maps","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:03","title":"Saját navigáció jön a Huawei telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78762d82-5bb6-448d-8b98-53e633698993","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mármint a legálisba.","shortLead":"Mármint a legálisba.","id":"20190817_Csak_ugy_omlik_a_penz_a_fubizniszbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78762d82-5bb6-448d-8b98-53e633698993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da697246-f6f6-47ee-98f7-9a07bcba2673","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Csak_ugy_omlik_a_penz_a_fubizniszbe","timestamp":"2019. augusztus. 17. 15:54","title":"Csak úgy ömlik a pénz a fűbizniszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntektől augusztus 20-ig (ami kedd) nagyon megváltozik a budapesti tömegközlekedés. ","shortLead":"Péntektől augusztus 20-ig (ami kedd) nagyon megváltozik a budapesti tömegközlekedés. ","id":"20190816_Fovarosi_tomegkozlekedes_negy_napig_semmi_sem_lesz_ugyanaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fecef9-c999-4320-8f6c-2205697b194a","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Fovarosi_tomegkozlekedes_negy_napig_semmi_sem_lesz_ugyanaz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:34","title":"Fővárosi tömegközlekedés: négy napig semmi sem lesz ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szálak egy szolnoki magánszemélyhez vezetnek.","shortLead":"A szálak egy szolnoki magánszemélyhez vezetnek.","id":"20190816_Rejtelyes_tulajdonos_vette_at_Szijj_Laszlo_reszvenycsomagjat_az_MKBban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1ee701-f3f6-42cd-8367-19433cef7343","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Rejtelyes_tulajdonos_vette_at_Szijj_Laszlo_reszvenycsomagjat_az_MKBban","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:43","title":"Rejtélyes tulajdonos vette át Szíjj László részvénycsomagját az MKB-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bc750f-ad55-47d3-aed4-a0c263b40c57","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Köszönjük Magyarország Kormánya Támogatását – ennek kell szerepelni a plakátokon.","shortLead":"Köszönjük Magyarország Kormánya Támogatását – ennek kell szerepelni a plakátokon.","id":"20190816_Oriasplakatokon_kell_megkoszonni_a_kormanynak_a_hotelekre_adott_szazmilliokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3bc750f-ad55-47d3-aed4-a0c263b40c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed317cbf-6d5a-4122-86d3-ad5aeda79e6b","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Oriasplakatokon_kell_megkoszonni_a_kormanynak_a_hotelekre_adott_szazmilliokat","timestamp":"2019. augusztus. 16. 13:42","title":"Óriásplakátokon kell megköszönni a kormánynak a hotelekre adott százmilliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867f3397-d392-4f78-8305-1347e0977f4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elismerte, ezért megúszta könnyebb büntetéssel.","shortLead":"Elismerte, ezért megúszta könnyebb büntetéssel.","id":"20190816_Michael_Madsen_par_napra_racs_moge_kerul_ittas_vezetes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=867f3397-d392-4f78-8305-1347e0977f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3355d75c-6a23-40a4-9670-35c2f936d37a","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Michael_Madsen_par_napra_racs_moge_kerul_ittas_vezetes_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:49","title":"Michael Madsen pár napra rács mögé kerül ittas vezetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]