[{"available":true,"c_guid":"cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"India szombattól a korlátozások fokozatos csökkentéséről és a távközlési szolgáltatások helyreállításáról döntött Kasmírban, de az újabb összecsapások miatt ez nem történt meg.","shortLead":"India szombattól a korlátozások fokozatos csökkentéséről és a távközlési szolgáltatások helyreállításáról döntött...","id":"20190818_A_komoly_osszecsapasok_miatt_visszaallitotta_a_korlatozasokat_az_indiai_kormany_Kasmirban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77804b0b-3c1b-4655-ab99-b3c2b3b689fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_A_komoly_osszecsapasok_miatt_visszaallitotta_a_korlatozasokat_az_indiai_kormany_Kasmirban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 11:21","title":"A komoly összecsapások miatt visszaállította a korlátozásokat az indiai kormány Kasmírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee5cc095-1355-4ad7-899b-7e5588babdeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fekete István általános iskolában alkalmazzák ezt a korántsem szokványos megoldást a szagok ellen.","shortLead":"A Fekete István általános iskolában alkalmazzák ezt a korántsem szokványos megoldást a szagok ellen.","id":"20190819_gyomro_iskola_illatgyertya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee5cc095-1355-4ad7-899b-7e5588babdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79ebf6b-6c78-4548-9b28-a658f98ee2c3","keywords":null,"link":"/elet/20190819_gyomro_iskola_illatgyertya","timestamp":"2019. augusztus. 19. 18:01","title":"Illatgyertyával nyomják el a penészszagot egy gyömrői iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0a31a0-4937-4d41-9992-eae99caf1e74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervek szerint robbantással akarnak utat nyitni nekik a feszín felé.","shortLead":"A tervek szerint robbantással akarnak utat nyitni nekik a feszín felé.","id":"20190819_Nem_sikerul_kihozni_a_Tatra_egyik_barlangjaban_rekedt_ket_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b0a31a0-4937-4d41-9992-eae99caf1e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705f6626-79a0-407f-bb27-50900a522d32","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Nem_sikerul_kihozni_a_Tatra_egyik_barlangjaban_rekedt_ket_ferfit","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:29","title":"Nem sikerül kihozni a Tátra egyik barlangjában rekedt két férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután 14 órától ismét ugyanúgy folyik az élet, mint korábban, miután a páneurópai piknik 30. évfordulójára érkező kormányfők elhagyták a várost.","shortLead":"Délután 14 órától ismét ugyanúgy folyik az élet, mint korábban, miután a páneurópai piknik 30. évfordulójára érkező...","id":"20190819_Feloldotta_a_soproni_lezarasokat_a_TEK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa63590-34a6-4a07-8698-a64c142c83f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Feloldotta_a_soproni_lezarasokat_a_TEK","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:39","title":"Feloldotta a soproni lezárásokat a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külföldi diplomaták Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök ismételt győzelmére számítanak a 2020-as választásokon - összegezte tapasztalatait vasárnap közölt riportjában a Politico című lap. ","shortLead":"Külföldi diplomaták Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök ismételt győzelmére számítanak a 2020-as választásokon...","id":"20190818_Politico_kulfoldi_diplomatak_Donald_Trump_gyozelmere_szamitanak_a_2020as_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526506cb-29e5-4031-a8d3-9501df95c5b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Politico_kulfoldi_diplomatak_Donald_Trump_gyozelmere_szamitanak_a_2020as_valasztasokon","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:52","title":"Politico: külföldi diplomaták Donald Trump győzelmére számítanak a 2020-as választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 74 éves Tadeusz Rydzik atya egyedülálló jelenség Lengyelországban, ahol jelentős média birodalmat működtet a kormány támogatására. A hatalom hálásan köszöni, és pénzeli a befolyásos pap szívügyét, a hőforrások hasznosítását Torun városának környékén.","shortLead":"A 74 éves Tadeusz Rydzik atya egyedülálló jelenség Lengyelországban, ahol jelentős média birodalmat működtet a kormány...","id":"20190818_Lengyelorszag_sem_sokban_kulonbozik_Magyarorszagtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9782e0c-c067-4e9b-8123-9e1cb8664cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Lengyelorszag_sem_sokban_kulonbozik_Magyarorszagtol","timestamp":"2019. augusztus. 18. 08:30","title":"Lengyelországban is jól fekszik a hatalomnál az, aki kormánypárti médiát működtet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A sokoldalúságáról is ismert színész beszél arról, hogy jött le drogról és kinek köszönheti ezt. Elismeri, hogy nem tesz rózsaszín tejszínhabot a mondanivalója mellé, holott nem szereti a konfrontatív helyzeteket. HVG-portré.","shortLead":"A sokoldalúságáról is ismert színész beszél arról, hogy jött le drogról és kinek köszönheti ezt. Elismeri, hogy nem...","id":"201933_szabo_gyozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33f622f-a0ab-44fb-b7b2-0ac8e106e9ea","keywords":null,"link":"/kultura/201933_szabo_gyozo","timestamp":"2019. augusztus. 18. 20:00","title":"Szabó Győző: Már nem érdekel, hogy mit gondolnak rólam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ittas vezetés, bevont jogsi, záróvonal átlépése - arattak a rendőrök.","shortLead":"Ittas vezetés, bevont jogsi, záróvonal átlépése - arattak a rendőrök.","id":"20190818_125_embert_igazoltattak_a_rendorok_egy_angyalfoldi_illegalis_gyorsulasi_versenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644384a7-db89-423a-81fd-b49b8290ee89","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_125_embert_igazoltattak_a_rendorok_egy_angyalfoldi_illegalis_gyorsulasi_versenyen","timestamp":"2019. augusztus. 18. 07:54","title":"125 embert igazoltattak a rendőrök egy angyalföldi illegális gyorsulási versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]