Hat díjat nyertek magyar filmek, illetve filmtervek a Szarajevói Filmfesztiválon. Az emberi jogi díjat Szabó Réka A létezés eufóriája című dokumentumfilmjének ítélték. A rendező első egész estés alkotása a Tünet Együttes Szabó Réka rendezésében 2015-ben bemutatott, Sóvirág című táncszínházi előadásának próbafolyamatát követi végig. A dokumentumfilm a közelmúltban nagydíjat nyert a Kritikusok Hetén Locarnóban, a magyar mozikban pedig szeptember 12-étől lesz látható. Szabó Réka Árnyékfilm (2010) és a Gyászfilm (2014) című rövidfilmek után készítette el első nagyobb lélegzetvételű filmjét.

Itt megnézheti a díjátadás pillanatát.

A dokumentumfilmek kategóriájában a legjobb alkotásnak járó Szarajevó Szíve elismerést az azerbajdzsáni–osztrák koprodukcióban készült When The Persimmons Grew (Amikor a datolyaszilvák nőttek) című film nyerte el.

A játékfilmek között a boszniai-holland koprodukcióban készült Take Me Somewhere Nice (Vigyél valami szép helyre) című alkotás nyert, a legjobb színésznek járó díjat a grúz Levan Galbakhianinak, a legjobb színésznőnek járó elismerést pedig a bolgár Irina Jambonasznak ítélte oda a Ruben Östlund svéd rendező vezette zsűri.

A Nyugat-Balkán egyik legjelentősebb fesztiváljának különböző díjaiért 53 alkotás – 9 játékfilm, 16 dokumentumfilm, 14 rövidfilm és 14 diákfilm – indult. A rendezvény szakmai programjain öt készülő magyar filmet, filmtervet is díjaztak.

A legjobb dolgokon bőgni kell című filmért az alkotók, Grosan Cristina rendező és Stalter Judit producer (Laokoon Filmgroup) a szarajevói fesztivál szakmai programja, a CineLink Work in Progress 50 ezer euró értékű utómunkadíját nyerték el, amely a Post Republic stúdió felajánlása.

Best Pack&Pitch díjat kapott a Csáki László Kék Pelikán című alkotásának filmterve, amely – első magyar egész estés animációs dokumentumfilmként – a kilencvenes évek nemzetközi vonatjegy-hamisítási lázát mutatja be. Mikulán Dávid és a Nagyi projektet jegyző Révész Bálint Kix címmel készülő dokumentumfilmtervét a Docu Talent program zsűrije díjazta.

Két magyar nyertese is lett a Docu Rough Cut Butique elnevezésű programnak, amely már leforgatott, de még utómunkafázisban lévő dokumentumfilmeket mutat be a szakmabelieknek. Kőrösi Máté Dívák című alkotása a 2000 eurós pénzdíjjal járó Cat&Docs elismerést kapta meg, míg Dér Asia és Haragonics Sára Egy nő története munkacímű alkotása a DOK Leipzig, a rangos lipcsei dokumentumfilm-fesztivál díját nyerte el.

A tiszteletbeli Szarajevó Szíve díjat a 25. Szarajevói Filmfesztiválon Alejandro González Inárritu mexikói rendező, Pawel Pawlikowski lengyel rendező, Isabelle Huppert francia színésznő és Tim Roth angol színész vehette át.