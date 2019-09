Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8e0ec3c-a3fc-477a-bc8e-6bca5ba456ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután nyilvánosságra hozták Blue Eyed Soul című új stúdiólemezük november 8-i megjelenését, a Simply Red bejelentette európai arénaturnéjának állomásait is. A listán november 23-a mellett Budapest szerepel.","shortLead":"Miután nyilvánosságra hozták Blue Eyed Soul című új stúdiólemezük november 8-i megjelenését, a Simply Red bejelentette...","id":"20190916_Visszater_Budapestre_a_Simply_Red","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8e0ec3c-a3fc-477a-bc8e-6bca5ba456ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cea456-6ddd-469f-92f5-ac126e58e00a","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Visszater_Budapestre_a_Simply_Red","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:17","title":"Visszatér Budapestre a Simply Red","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy volt évfolyamtársa állítólag látta letolt nadrággal az egyetemen a zaklatással vádolt tavaly megválasztott főbírót. ","shortLead":"Egy volt évfolyamtársa állítólag látta letolt nadrággal az egyetemen a zaklatással vádolt tavaly megválasztott főbírót. ","id":"20190915_Ujabb_informacio_kerult_elo_Trump_fobirojanak_zaklatasai_ugyeirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978b5d5d-0531-4d14-81c8-1aeac4240d92","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Ujabb_informacio_kerult_elo_Trump_fobirojanak_zaklatasai_ugyeirol","timestamp":"2019. szeptember. 15. 21:26","title":"Újabb információ került elő Trump főbírójának zaklatásai ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem mindegy, milyen okostelefont használ, a biztonsági kutatók ugyanis egy olyan sebezhetőségre bukkantak, ami a SIM-kártyákat érinti.","shortLead":"Majdnem mindegy, milyen okostelefont használ, a biztonsági kutatók ugyanis egy olyan sebezhetőségre bukkantak, ami...","id":"20190916_simjacker_sim_kartya_sebezhetoseg_kemkedes_foldrajzi_helyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb55d05-e941-423c-a753-4dbe1f94965d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_simjacker_sim_kartya_sebezhetoseg_kemkedes_foldrajzi_helyzet","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:03","title":"Ijesztő sebezhetőséget találtak: Samsung, Apple, Huawei és más mobilok is veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szomszéd kisvárosba ment át az érpataki expolgármester a hazai bukása után.","shortLead":"A szomszéd kisvárosba ment át az érpataki expolgármester a hazai bukása után.","id":"20190914_Nagykalloban_lenne_kepviselo_Orosz_Mihaly_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e9abdd-9675-4e72-9300-8a92b72e53d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Nagykalloban_lenne_kepviselo_Orosz_Mihaly_Zoltan","timestamp":"2019. szeptember. 14. 12:44","title":"Nagykállóban lenne képviselő Orosz Mihály Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6edff600-8ec9-44a2-9060-f2d948263948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök mentőt hívtak a helyszínre, de kiderült, a gyereknek szerencsére nem esett baja. ","shortLead":"A rendőrök mentőt hívtak a helyszínre, de kiderült, a gyereknek szerencsére nem esett baja. ","id":"20190915_Napon_allo_kocsiban_hagyta_gyereket_egy_no_Sopronban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6edff600-8ec9-44a2-9060-f2d948263948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf30ff6-7c90-4913-9694-1c7fd1c4d26f","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Napon_allo_kocsiban_hagyta_gyereket_egy_no_Sopronban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 17:20","title":"Napon álló kocsiban hagyta gyerekét egy nő Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók készítettek tanulmányt arról, milyen események történtek a dinoszauruszok kihalását eredményező, 66 millió évvel ezelőtti aszteroida-becsapódást követő órákban több ezer kilométeres körzetben.","shortLead":"Amerikai kutatók készítettek tanulmányt arról, milyen események történtek a dinoszauruszok kihalását eredményező, 66...","id":"20190914_dinoszauruszok_kihalasa_aszteroida_becsapodas_esemenyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f88aec6-fbb2-4a69-b12e-e4fd40c4e1f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190914_dinoszauruszok_kihalasa_aszteroida_becsapodas_esemenyei","timestamp":"2019. szeptember. 14. 12:03","title":"15 percen belül végzett az összes dinoszaurusszal az aszteroida-becsapódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy felmérés szerint a megkérdezett amerikaiak kétharmada válságnak, illetve súlyos problémának nevezte a klímaváltozást. A többség egyúttal azonnali cselekvést akar a felmelegedés és annak káros következményeinek a megállítására.","shortLead":"Egy felmérés szerint a megkérdezett amerikaiak kétharmada válságnak, illetve súlyos problémának nevezte...","id":"20190915_Felebredtek_az_amerikaiak_a_klimavaltozas_problema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df26542-3665-4f71-8a6b-2e35408bf14f","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Felebredtek_az_amerikaiak_a_klimavaltozas_problema","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:42","title":"Felébredtek az amerikaiak: a klímaváltozás probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"687b1cce-f694-498a-9660-50df33beb9a2","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Lustaság és kompatibilitási problémák is közrejátszanak abban, hogy naponta világszerte még mindig milliószámra faxolnak. Az elavult technológia komoly biztonsági kérdéseket is felvet.","shortLead":"Lustaság és kompatibilitási problémák is közrejátszanak abban, hogy naponta világszerte még mindig milliószámra...","id":"201919__agonizalo_fax__alairaskenyszer__oskori_leletek__meg_sipol_egy_picit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=687b1cce-f694-498a-9660-50df33beb9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3522be-5979-4b12-9645-694f4836e054","keywords":null,"link":"/tudomany/201919__agonizalo_fax__alairaskenyszer__oskori_leletek__meg_sipol_egy_picit","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:03","title":"Miért használnak még mindig faxot a magyarországi kórházakban is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]