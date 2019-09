Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi öngyilkos akart lenni, a rendőrök majdhogynem az utolsó pillanatban mentették meg. ","shortLead":"A férfi öngyilkos akart lenni, a rendőrök majdhogynem az utolsó pillanatban mentették meg. ","id":"20190915_Mar_a_sinek_mellett_ut_az_elkeseredettt_ferfi_amikor_a_rendor_ratalalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df17157-3266-4432-b759-ceded285dda0","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Mar_a_sinek_mellett_ut_az_elkeseredettt_ferfi_amikor_a_rendor_ratalalt","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:55","title":"Már a sínek mellett ült az elkeseredettt férfi, amikor a rendőr rátalált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s Domokos Ágnes első pillantásra a miniszterelnök lányának mása.","shortLead":"A DK-s Domokos Ágnes első pillantásra a miniszterelnök lányának mása.","id":"20190916_Egy_Orban_Rahelre_nagyon_hasonlito_jeloltet_indit_az_ellenzek_Obudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb11a8e-3766-4ede-8eb4-fec121bd4210","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Egy_Orban_Rahelre_nagyon_hasonlito_jeloltet_indit_az_ellenzek_Obudan","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:49","title":"Egy Orbán Ráhelre nagyon hasonlító jelöltet indít az ellenzék Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyáron még nem akart a Fővárosi Közgyűlés fideszes többsége vizsgálóbizottságot, most változhat a helyzet.","shortLead":"A nyáron még nem akart a Fővárosi Közgyűlés fideszes többsége vizsgálóbizottságot, most változhat a helyzet.","id":"20190916_Tarlos_azt_vizsgalna_mi_volt_Karacsony_felelossege_a_patkanyirtastender_eredmenyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8d4990-4e65-4d1d-a6cf-7f5ace73cbfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_Tarlos_azt_vizsgalna_mi_volt_Karacsony_felelossege_a_patkanyirtastender_eredmenyeben","timestamp":"2019. szeptember. 16. 19:05","title":"Tarlós azt vizsgálná, mi volt Karácsony felelőssége a patkányirtás-tender eredményében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump beleszállt az energiatakarékos izzókba, mondván, azok fénye miatt tűnik sokszor narancssárgának. A szakemberek szerint viszont egészen más áll(hat) a háttérben.","shortLead":"Donald Trump beleszállt az energiatakarékos izzókba, mondván, azok fénye miatt tűnik sokszor narancssárgának...","id":"20190916_donald_trump_amerikai_elnok_narancssarga_borszin_energiatakarekos_izzok_bronzosito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dab234-0cb7-4723-8c42-123eb0e06adb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_donald_trump_amerikai_elnok_narancssarga_borszin_energiatakarekos_izzok_bronzosito","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:03","title":"Donald Trump megmagyarázta, miért tűnik sárgának, de remélhetőleg csak viccelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az üzenetben azzal kecsegtetnek, hogy mobiltelefont nyerhet, aki gyorsan reagál. ","shortLead":"Az üzenetben azzal kecsegtetnek, hogy mobiltelefont nyerhet, aki gyorsan reagál. ","id":"20190916_magyar_posta_sms_adathalaszat_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a0fe82-f968-4f3a-b047-daa5f5547354","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_magyar_posta_sms_adathalaszat_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:03","title":"A posta nevében küldött sms-sel próbálkoznak adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"687b1cce-f694-498a-9660-50df33beb9a2","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Lustaság és kompatibilitási problémák is közrejátszanak abban, hogy naponta világszerte még mindig milliószámra faxolnak. Az elavult technológia komoly biztonsági kérdéseket is felvet.","shortLead":"Lustaság és kompatibilitási problémák is közrejátszanak abban, hogy naponta világszerte még mindig milliószámra...","id":"201919__agonizalo_fax__alairaskenyszer__oskori_leletek__meg_sipol_egy_picit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=687b1cce-f694-498a-9660-50df33beb9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3522be-5979-4b12-9645-694f4836e054","keywords":null,"link":"/tudomany/201919__agonizalo_fax__alairaskenyszer__oskori_leletek__meg_sipol_egy_picit","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:03","title":"Miért használnak még mindig faxot a magyarországi kórházakban is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíróság szerint a nyertes cég nem mutatta be azokat a referenciákat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a patkánymentesítéseik eddig magánterületekre is kiterjedtek volna. ","shortLead":"A bíróság szerint a nyertes cég nem mutatta be azokat a referenciákat, amelyek arra vonatkoznak...","id":"20190916_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71cff4aa-68d6-45f9-94b2-ad01336f4cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkany","timestamp":"2019. szeptember. 16. 15:59","title":"A törvényszéken elvérzett a patkányirtás-tender, a Közbeszerzési Döntőbizottságot új eljárásra kötelezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfajult a szópárbaj.","shortLead":"Elfajult a szópárbaj.","id":"20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e333274-8271-4a99-a725-d82847fd49fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:41","title":"Negatív kampányt kezdett Karácsony Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]