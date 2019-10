Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győri Ítélőtábla újraszámoltatta a szavazatokat, ezért kiderült, hogy valójában nem is a fideszes jelölt kapta a legtöbb szavazatot. ","shortLead":"A Győri Ítélőtábla újraszámoltatta a szavazatokat, ezért kiderült, hogy valójában nem is a fideszes jelölt kapta...","id":"20191025_fehervarcsurgo_onkormanyzati_valasztas_szavazatszamlalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d7c275-566e-471c-a812-ad773421a745","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_fehervarcsurgo_onkormanyzati_valasztas_szavazatszamlalas","timestamp":"2019. október. 25. 15:00","title":"A fideszes jelöltre leadott szavazatok közé számolták a független jelöltét is Fehérvárcsurgón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f786359-4faf-4108-804b-181394fd27f4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Lehetetlen spontán interjút készíteni a politikusokkal a Parlamentben, miután Kövér László tovább szigorította az újságírók mozgását a Házban. ","shortLead":"Lehetetlen spontán interjút készíteni a politikusokkal a Parlamentben, miután Kövér László tovább szigorította...","id":"201943__parlamenti_sajtoszigor__kitiltott_ujsagirok__bosszu__menekulore_fogtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f786359-4faf-4108-804b-181394fd27f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3870ae-b7b7-4d26-bd45-2252d90a8974","keywords":null,"link":"/360/201943__parlamenti_sajtoszigor__kitiltott_ujsagirok__bosszu__menekulore_fogtak","timestamp":"2019. október. 24. 11:00","title":"Válasz a kérdésekre: mikrofonállvánnyá fokozták le az újságírókat az Országházban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfb43ec-df93-42c2-ba3e-8d1f34045648","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenhat embert ítéltek el Nuszrat Dzsanan megégetése miatt.","shortLead":"Tizenhat embert ítéltek el Nuszrat Dzsanan megégetése miatt.","id":"20191024_nuszrat_dzsanan_felgyujtott_diaklany_banglades_iskolaigazgato_halalbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcfb43ec-df93-42c2-ba3e-8d1f34045648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ccdc5c-daf5-4c71-a088-a95d2d501d50","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_nuszrat_dzsanan_felgyujtott_diaklany_banglades_iskolaigazgato_halalbuntetes","timestamp":"2019. október. 24. 10:02","title":"Halálbüntetésre ítélték a felgyújtott bangladesi diáklány gyilkosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön, órákkal az alakuló ülés után már visszahívták az önkormányzati cégek igazgatóit Hódmezővásárhelyen. A helyi Fidesz szerint máris politikai tisztogatás történt, Márki-Zay Péter viszont azt mondja, hogy a szabálytalanságokra már korábban fény derült, de eddig éppen az eddig többségben levő Fidesz akadályozta a leváltásukat.","shortLead":"Csütörtökön, órákkal az alakuló ülés után már visszahívták az önkormányzati cégek igazgatóit Hódmezővásárhelyen...","id":"20191024_MarkiZay_Peter_maris_levaltotta_a_cegvezetoket_Lazar_boros_ladait_szallitottak_vadhust_taroltak_a_hutoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0f1f13-b1d1-4242-a068-0049b0891524","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_MarkiZay_Peter_maris_levaltotta_a_cegvezetoket_Lazar_boros_ladait_szallitottak_vadhust_taroltak_a_hutoben","timestamp":"2019. október. 24. 17:48","title":"Márki-Zay máris leváltott cégvezetőket: „Lázár borosládáit faragták, vadhúst tároltak a hűtőben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d12410f-ca29-4c9f-9702-df8b84865471","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valóban alig lehet közlekedni a felújítás alatt lévő szakaszon, de rajta kívül más mégsem csinálta ugyanezt.","shortLead":"Valóban alig lehet közlekedni a felújítás alatt lévő szakaszon, de rajta kívül más mégsem csinálta ugyanezt.","id":"20191024_Video_A_lezart_friss_aszfalton_elozte_vegig_a_kocsisort_egy_Mercedes_az_M1esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d12410f-ca29-4c9f-9702-df8b84865471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc801def-bfe4-4032-81d4-842b6b635a99","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Video_A_lezart_friss_aszfalton_elozte_vegig_a_kocsisort_egy_Mercedes_az_M1esen","timestamp":"2019. október. 24. 12:25","title":"A lezárt, friss aszfalton előzte végig a kocsisort egy Mercedes az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műanyag bevásárlótáskák helyét biológiailag lebomló zsákok veszik át. ","shortLead":"A műanyag bevásárlótáskák helyét biológiailag lebomló zsákok veszik át. ","id":"20191024_aldi_muanyag_lebomlo_zsak_szilikon_kornyezetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2e291e-fe27-4f0f-93da-cb3b6359a709","keywords":null,"link":"/elet/20191024_aldi_muanyag_lebomlo_zsak_szilikon_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. október. 24. 09:01","title":"Olyat lép az Aldi, amit sokan díjazni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medve miatt riasztották csütörtökre virradóan a Hargita megyei csendőröket a Siménfalvához tartozó Nagykadácson és Felsőboldogfalván.\r

","shortLead":"Medve miatt riasztották csütörtökre virradóan a Hargita megyei csendőröket a Siménfalvához tartozó Nagykadácson és...","id":"20191024_Medve_kovetett_egy_szekeret_egy_szekelyfoldi_faluban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb9ab13-df19-4c68-a802-8116d9ba6a35","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Medve_kovetett_egy_szekeret_egy_szekelyfoldi_faluban","timestamp":"2019. október. 24. 09:37","title":"Medve követett egy szekeret egy székelyföldi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55567456-cb04-481c-bfbd-f4fa8b2de0c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerető családhoz került az a kutyus, amelyet egy kocsi lökhárítójából szabadítottak ki Szolnokon, miután Kecskemétről 40 kilométert ott utazott. A Hanna névre keresztelt eb nem csupán új gazdát kapott, de egy másik mentett kutya, Tibi személyében igazi társra lelt.","shortLead":"Szerető családhoz került az a kutyus, amelyet egy kocsi lökhárítójából szabadítottak ki Szolnokon, miután Kecskemétről...","id":"20191025_Otthonra_lelt_a_kutya_ami_40_kilometert_utazott_egy_lokharitoba_szorulva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55567456-cb04-481c-bfbd-f4fa8b2de0c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888ae334-d1fd-4f4c-99c0-913fe6a0e7b0","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Otthonra_lelt_a_kutya_ami_40_kilometert_utazott_egy_lokharitoba_szorulva","timestamp":"2019. október. 25. 09:23","title":"Otthonra lelt a kutya, ami 40 kilométert utazott egy lökhárítóba szorulva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]