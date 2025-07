Török Gábor: „A Fidesznek fontosabb Orbán Viktor, mint fordítva”

Török Gábor legújabb Facebook-bejegyzésében a hozzá érkezett visszajelzések alapján megosztotta, egyetért azzal, hogy Orbán Viktor 15 év folyamatos kormányzás után a Fidesz legnagyobb értéke, miatta szavaznak az emberek a kormánypártra, az ő személyéhez kötődnek.

„Úgy is mondhatnám: a Fidesznek fontosabb Orbán Viktor, mint fordítva. A 2026-os választás alapvetően róla fog szólni, arról, hogy többen akarják-e a maradását mint a távozását. Minden más kérdés – legyen akár személyi (ki jönne helyette), akár tartalmi (háború, Ukrajna, egészségügy, korrupció stb.) – bár fontos, de ehhez képest alárendelt jelentőségű lehet” – írta a politikai elemző.

Hozzátette, amikor arról beszélt, hogy a kormányfőnek előbb-utóbb meg kell fontolnia, hogy valaki mást állítson az élre, akkor nem a pártja, hanem személyesen az ő érdekeire és politikai dilemmáira gondolt. Majd tisztázta, miért véli úgy, hogy személyi változások nélkül nehéz lesz változtatni azon a trenden, amit szerinte 2025 első felében minden közvélemény-kutatás egyöntetűen jelzett.

VSquare: Létezik egy olyan forgatókönyv, hogy ne Orbán legyen a Fidesz miniszterelnök-jelöltje Nagyon távoli, de nem teljesen lehetetlen opcióként számolnak azzal a Fidesz belső köreiben, hogy Orbán Viktor helyett valaki mással fussanak neki a választásnak – állítja a VSquare.

„Amikor egy politikai szereplő úgy látja, sikertelen volt az elmúlt időszakban, akkor érdemes valamit változtatnia. A politikában leginkább stratégiai, szervezeti, kommunikációs, tartalmi és személyi változtatásokra van lehetőség. A Fidesz az elmúlt időszakban alapvetően kommunikációval próbálkozott, a napirenden ért is el sikereket, de a közvélemény-kutatások szerint a pozíciója nem javult, hanem romlott a mögöttünk hagyott félévben” – jegyezte meg

Megjegyzi, nem előre jelzi, hanem lehetőségként veti fel, hogy a Fidesz tartalmi és személyi változtatásokban is gondolkodhat még, ha úgy látja, hogy amit eddig tett, az alapvetően nem hozott áttörést.

„Ha a Fidesz azt szeretné üzenni, hogy változik, hogy meghallja a vele kapcsolatos kritikákat és reagál is ezekre, akkor beszélhet másról, beszélhet máshogy, és igen, üzenhet azzal is a választóknak, ha másokat tesz a kirakatba (kormányba, vezető pozíciókba). Ahogy próbálkozott és próbálkozik ma is a korábban egy időre parkolópályára tett Lázár János előtérbe állításával, úgy akár másfajta személycseréket is bemutathat” – véli Török Gábor.