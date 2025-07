Holtan találták meg a férfit, akinek a 41. Vasi Vasember versenyen veszett nyoma

A tűzoltók és a mentők siettek a szombathelyi Csónakázó-tóhoz, ahol július 5-én rendezték meg a 41. Vasi Vasember versenyt, ugyanis eltűnt az egyik versenyző. A triatlonon a résztvevők 1500 métert úsznak, 40 kilométert kerékpároznak és 10 kilométert futnak, és a 112press információi szerint ugyan a 518-as versenyző megkezdte az úszást, azonban nem ért célba és nem is adott magáról életjelet.

A viadal hivatalos élő közvetítésében is elhangzott, hogy délelőtt 11 óra körül az egyik versenyző úszás közben eltűnt. Kalmár Attila, a szervező Pannonsport Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a férfit – a budaörsi váltó egyik tagját – látták bemenni a tóba, de kijönni már nem. A helyszínre rendőrök, tűzoltók, mentők, polgárőrök, búvárok és a katasztrófavédelem munkatársai is érkeztek, akik a partról és csónakokból is keresték az eltűnt embert, írja az MTI.

Nem sokkal 16 óra előtt egy drón segítségével sikerült megtalálni a vízben elmerült férfi holttestét, amit később kiemelték a partra. A rendőrség sátrat állított fel a sziget szélén és megkezdődött a helyszíni vizsgálat, de a partról ebből szinte semmi nem látszik.

Ugyan a Blikk szerint a drámai eset miatt félbeszakadt a Vasi Vasember, de értesüléseink szerint a versenyt folytatódott, a mezőny nagy része ekkor már kint volt a vízből, és van olyan résztvevő, aki csak akkor értesült a történtekről, amikor visszaért a szállására. Viszont forrásunk is megerősítette a 112press azon állítását, hogy a látótávolság a Csónakázó-tóban 20-30 centiméter, és az megnehezíthette a keresést.