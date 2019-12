Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"429f8572-e9b5-4ff6-9d8b-e5e710c3f193","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A 16 éves svéd aktivista szerint a lelkesedésen kívül nem történt érdemi lépés, pedig valódi cselekvések kellenének.","shortLead":"A 16 éves svéd aktivista szerint a lelkesedésen kívül nem történt érdemi lépés, pedig valódi cselekvések kellenének.","id":"20191206_Greta_Thunberg_A_globalis_klimasztrajkmozgalom_nem_ert_el_semmit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=429f8572-e9b5-4ff6-9d8b-e5e710c3f193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0378efdb-92e4-41e9-bd03-36b832f94779","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Greta_Thunberg_A_globalis_klimasztrajkmozgalom_nem_ert_el_semmit","timestamp":"2019. december. 06. 22:05","title":"Greta Thunberg: A globális klímasztrájk-mozgalom nem ért el semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e751d2ad-0cfa-48ea-8825-9f388a690e24","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Együtt ebédelt Einsteinnel és Neumann Jánossal, a Buckingham-palotában ugyanúgy érzi magát, mint bármelyik budapesti bisztróban. Alexander Brody a világ egyik legfontosabb reklámcégének elnöke volt, ma már könyveket ír és szerkeszt. HVG-Portré.","shortLead":"Együtt ebédelt Einsteinnel és Neumann Jánossal, a Buckingham-palotában ugyanúgy érzi magát, mint bármelyik budapesti...","id":"201949_alexander_brody","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e751d2ad-0cfa-48ea-8825-9f388a690e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b65884-a653-4793-a9a7-7fd6180c3eff","keywords":null,"link":"/360/201949_alexander_brody","timestamp":"2019. december. 06. 15:00","title":"Alexander Brody: Megdöbbentett, hogy a Himnuszt kellett énekelni Orbán előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halasztást javasol.","shortLead":"Halasztást javasol.","id":"20191206_ombudsman_iskolaerettseg_tankotelezettseg_kezdete_6_eves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8bcae2-bf4d-40e4-a190-b5984ba1372d","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_ombudsman_iskolaerettseg_tankotelezettseg_kezdete_6_eves","timestamp":"2019. december. 06. 11:51","title":"Az ombudsman szerint nem feltétlen kellene még 6 évesen iskolába mennie a gyereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea ENSZ-nagykövete szombaton New Yorkban közölte, hogy a nukleáris leszerelés már nem szerepel az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon, és hosszú megbeszélésekre sincs szükség Washingtonnal.","shortLead":"Észak-Korea ENSZ-nagykövete szombaton New Yorkban közölte, hogy a nukleáris leszerelés már nem szerepel az Egyesült...","id":"20191207_EszakKorea_nem_targyal_mar_az_Egyesult_Allamokkal_a_nuklearis_leszerelesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b171fdc-20c6-4e97-9148-d1baeb43efa2","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_EszakKorea_nem_targyal_mar_az_Egyesult_Allamokkal_a_nuklearis_leszerelesrol","timestamp":"2019. december. 07. 20:48","title":"Észak-Korea nem tárgyal már az Egyesült Államokkal a nukleáris leszerelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6694a80c-66c5-4bad-93ca-14f91f192f61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az őszi tojásáremelés után nem kell drágulásra számítani, ráadásul hiány sem fenyeget a karácsony előtti dömpingben.","shortLead":"Az őszi tojásáremelés után nem kell drágulásra számítani, ráadásul hiány sem fenyeget a karácsony előtti dömpingben.","id":"20191207_Jo_hirek_karacsony_elott_Nem_dragul_a_tojas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6694a80c-66c5-4bad-93ca-14f91f192f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6e7200-600f-444d-8ac5-c8f6b798dd2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Jo_hirek_karacsony_elott_Nem_dragul_a_tojas","timestamp":"2019. december. 07. 16:26","title":"Jó hírek karácsony előtt: Nem drágul a tojás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db58a921-bf18-4911-865c-c79f5f497975","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A klímavédelem sürgősségét hangsúlyozta három idei Nobel-díjas tudós, Didier Queloz csillagász, Esther Duflo közgazdász és Stanley Whittingham kutató is a díjak átadását és a díjazottak hagyományos Nobel-előadását megelőző szombati sajtótájékoztatón.","shortLead":"A klímavédelem sürgősségét hangsúlyozta három idei Nobel-díjas tudós, Didier Queloz csillagász, Esther Duflo...","id":"20191207_Harom_idei_Nobeldijas_tudos_is_a_klimavedelem_surgosseget_hangsulyozta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db58a921-bf18-4911-865c-c79f5f497975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805f0b13-d33b-4186-8c83-f4c604417479","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Harom_idei_Nobeldijas_tudos_is_a_klimavedelem_surgosseget_hangsulyozta","timestamp":"2019. december. 07. 21:45","title":"Három idei Nobel-díjas tudós is a klímavédelem fontosságáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191207_Ronaldinhoval_bulizott_Curtis_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1c92eb-e9af-49f6-b085-cab7add592e8","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Ronaldinhoval_bulizott_Curtis_foto","timestamp":"2019. december. 07. 15:16","title":"Ronaldinhóval bulizott Curtis (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4182abf1-91de-4d60-8f8c-9cbb6825535c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ne dőljön be, ha SMS-t, netán egy gyanús számlát kap.","shortLead":"Ne dőljön be, ha SMS-t, netán egy gyanús számlát kap.","id":"20191206_adathalasz_eon_rossmann","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4182abf1-91de-4d60-8f8c-9cbb6825535c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95b54a7-c81e-482c-b08b-b3bc30aa64e3","keywords":null,"link":"/kkv/20191206_adathalasz_eon_rossmann","timestamp":"2019. december. 06. 17:37","title":"Vigyázzon, adathalászok élnek vissza a Rossmann és az E.ON nevével is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]