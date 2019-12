Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e46dccc-8dba-400c-8089-6fed95e7e77b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákossal együtt érkeztek a minisztériumba, hogy a Nemzeti alaptantervről egyeztessenek. Sokat kellett várniuk, de bejutottak.","shortLead":"Hadházy Ákossal együtt érkeztek a minisztériumba, hogy a Nemzeti alaptantervről egyeztessenek. Sokat kellett várniuk...","id":"20191210_szel_bernadett_hadhazy_akos_emmi_nemzeti_alaptanterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e46dccc-8dba-400c-8089-6fed95e7e77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bcbfd9-4bd6-4bc5-881d-c83f79d8e975","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_szel_bernadett_hadhazy_akos_emmi_nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2019. december. 10. 10:50","title":"Szél Bernadettéket nem engedték be az Emmi államtitkárához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt még mindig nem tudni pontosan, mennyien lehettek a tűzhányó közelében.","shortLead":"Azt még mindig nem tudni pontosan, mennyien lehettek a tűzhányó közelében.","id":"20191209_Ujzelandi_vulkankitores_eddig_ot_halottrol_tudni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe50622c-8026-4cd9-8afc-3a0de4999222","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Ujzelandi_vulkankitores_eddig_ot_halottrol_tudni","timestamp":"2019. december. 09. 12:27","title":"Új-zélandi vulkánkitörés: eddig öt halottról tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megállapodás nélkül ért véget Szocsiban Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő találkozója, amelyen arról folyt szó, mennyire gyorsítsák fel és mélyítsék el a két ország közötti integrációt.","shortLead":"Megállapodás nélkül ért véget Szocsiban Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő találkozója...","id":"20191208_Lenyelie_Oroszorszag_Feheroroszorszagot__Lukasenko_meg_harcol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51972903-1ab4-4f70-9b3c-96feb4d13ccd","keywords":null,"link":"/vilag/20191208_Lenyelie_Oroszorszag_Feheroroszorszagot__Lukasenko_meg_harcol","timestamp":"2019. december. 08. 14:35","title":"Lenyeli-e Oroszország Fehéroroszországot - Lukasenko még harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mihályi Győző tagad, Gothár Pétert kirúgták, Alföldi Róbert bírált. Úgy még nem ajándékozott karácsonyra senki, mint most Banksy, a világhírű, de inkognitóban dolgozó graffitis. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Mihályi Győző tagad, Gothár Pétert kirúgták, Alföldi Róbert bírált. Úgy még nem ajándékozott karácsonyra senki, mint...","id":"20191209_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d77ffb-b13a-420f-b75f-406852daf2f0","keywords":null,"link":"/360/20191209_Radar360","timestamp":"2019. december. 09. 17:30","title":"Radar360: Színházi dráma törvénnyel és zaklatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"elet","description":"Mindig kell az ellenség. A kultúra elleni kampf nem áll meg.","shortLead":"Mindig kell az ellenség. A kultúra elleni kampf nem áll meg.","id":"20191209_A_szinhaz_az_uj_CEU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941d9cf5-de68-49d6-ab0f-7ae2484d58d9","keywords":null,"link":"/elet/20191209_A_szinhaz_az_uj_CEU","timestamp":"2019. december. 09. 10:30","title":"Tóta W.: A színház az új CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b659d34-250e-4fa0-b212-68356c093324","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mulatós zenész úgy véli, tarthatatlan az az állapot, ami mostanában az iskolákban van.\r

\r

","shortLead":"A mulatós zenész úgy véli, tarthatatlan az az állapot, ami mostanában az iskolákban van.\r

\r

","id":"20191210_A_tanaroknak_meg_lehetne_engedni_a_diakok_vereset__Csocsesz_oktatasi_szakertore_mulatta_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b659d34-250e-4fa0-b212-68356c093324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515234b1-f46f-4607-a20b-01a8fa4521fe","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_A_tanaroknak_meg_lehetne_engedni_a_diakok_vereset__Csocsesz_oktatasi_szakertore_mulatta_magat","timestamp":"2019. december. 10. 11:06","title":"A tanároknak meg lehetne engedni a diákok verését – Csocsesz oktatási szakértőre mulatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467cdd3a-76ab-4ce0-9e7b-004ea832fe7f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nem könyvespolcra, inkább éjjeliszekrényre való Bari Károly A mozdulatlanság örökbefogadása című kötete, amelyben a 67 éves, Kossuth-díjas költő a versek mellett prózáit, festményeit és képverseit is megjelentette. ","shortLead":"Nem könyvespolcra, inkább éjjeliszekrényre való Bari Károly A mozdulatlanság örökbefogadása című kötete, amelyben a 67...","id":"201949__bari_karoly_osszes__evtizednyi_hallgatasok__a_csond_hitele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=467cdd3a-76ab-4ce0-9e7b-004ea832fe7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ea1b2b-4fde-4ec6-a631-be66ba9c1e6d","keywords":null,"link":"/360/201949__bari_karoly_osszes__evtizednyi_hallgatasok__a_csond_hitele","timestamp":"2019. december. 09. 16:00","title":"Több versét is pontosította Bari Károly a költői életművét összegző új kötetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több légitársaság köt megállapodásokat a vasúti cégekkel a rövidtávú repülőjáratok utasainak elszállításáról. A repülős cégeket üzleti és környezetvédelmi megfontolások is vezérlik.","shortLead":"Egyre több légitársaság köt megállapodásokat a vasúti cégekkel a rövidtávú repülőjáratok utasainak elszállításáról...","id":"20191208_Ezert_akarjak_a_legitarsasagok_hogy_az_utasok_egy_resze_vonattal_menjen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d448fd51-c599-417f-a7de-d8c3c33faed1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Ezert_akarjak_a_legitarsasagok_hogy_az_utasok_egy_resze_vonattal_menjen","timestamp":"2019. december. 08. 15:20","title":"Ezért akarják a légitársaságok, hogy az utasok egy része vonattal menjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]