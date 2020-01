Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e6b59f4-9073-4800-a100-4d90bb9dc8ca","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 85. évében szombaton elhunyt Makkai Ádám kétszeres Kossuth-díjas költő, nyelvész, műfordító - tudatta a család az MTI-vel.","shortLead":"Életének 85. évében szombaton elhunyt Makkai Ádám kétszeres Kossuth-díjas költő, nyelvész, műfordító - tudatta a család...","id":"20200118_Elhunyt_Makkai_Adam_ketszeres_Kossuthdijas_kolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e6b59f4-9073-4800-a100-4d90bb9dc8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190f1813-6291-4f56-85ea-fdae22433c01","keywords":null,"link":"/kultura/20200118_Elhunyt_Makkai_Adam_ketszeres_Kossuthdijas_kolto","timestamp":"2020. január. 18. 18:12","title":"Elhunyt Makkai Ádám kétszeres Kossuth-díjas költő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolai szegregáció miatt jogerősen megítélt kártérítés helyett képzéseket ajánlottak fel. ","shortLead":"Az iskolai szegregáció miatt jogerősen megítélt kártérítés helyett képzéseket ajánlottak fel. ","id":"20200118_kormany_karterites_gyongyospata_romak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77a35ee-dc7a-4d8a-976f-f42abe5bf926","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_kormany_karterites_gyongyospata_romak","timestamp":"2020. január. 18. 17:35","title":"Nem fogadnák el a kormány ajánlatát a gyöngyöspatai romák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19865296-f87b-421f-abb9-6a5bc623266e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül két ritka mélytengeri delfint is partra mosott a víz egy ausztrál partszakaszon. A két egyedet a Viktória állambeli Port Fairy keleti partjainál találták meg. Csak az egyik állat tetemét tudták a hatóságok megvizsgálni.","shortLead":"Néhány héten belül két ritka mélytengeri delfint is partra mosott a víz egy ausztrál partszakaszon. A két egyedet...","id":"20200118_melytengeri_delfin_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19865296-f87b-421f-abb9-6a5bc623266e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36566a2a-ed1a-48d6-98a4-b6752b24cd57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_melytengeri_delfin_ausztralia","timestamp":"2020. január. 18. 16:03","title":"Igen ritka mélytengeri delfineket mosott partra a víz Ausztráliában, ráadásul kettőt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46743454-f12b-494c-87da-7ad4e57480c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 26-0-ra győzte le a máltai csapatot, így jobb gólkülönbségének köszönhetően a világbajnoki ezüstérmes spanyolokat megelőzve nyerte a C csoportot és jutott közvetlenül a negyeddöntőbe a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 26-0-ra győzte le a máltai csapatot, így jobb gólkülönbségének köszönhetően...","id":"20200118_Galamerkozesen_lett_csoportelso_a_magyar_valogatott_a_ferfi_vizilabda_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46743454-f12b-494c-87da-7ad4e57480c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1f83eb-7616-4366-81cb-56911f52fd33","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Galamerkozesen_lett_csoportelso_a_magyar_valogatott_a_ferfi_vizilabda_Ebn","timestamp":"2020. január. 18. 20:11","title":"Gálamérkőzésen lett csoportelső a magyar válogatott a férfi vízilabda Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1e617b-3523-4645-b105-82b60bd31d13","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kórházba szállítás után meghalt a szombat délután, az M2-es autóúton történt baleset sérültje - közölte a rendőrség a honlapján.","shortLead":"A kórházba szállítás után meghalt a szombat délután, az M2-es autóúton történt baleset sérültje - közölte a rendőrség...","id":"20200118_Egy_ember_meghalt_az_M2es_autouton_tortent_balesetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e1e617b-3523-4645-b105-82b60bd31d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92768650-3d20-439c-8b3e-36d40da8e6bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_Egy_ember_meghalt_az_M2es_autouton_tortent_balesetben","timestamp":"2020. január. 18. 18:02","title":"Egy ember meghalt az M2-es autóúton történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb57d51-541b-4368-875c-ca9a643befcd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Inárcson, Gyulajon, Szakonyban és Döröskén polgármestert, a főváros XXII. kerületében, Törökszentmiklóson és Sajószentpéteren egyéni választókerületi képviselőket választanak, Nagybudméron pedig nemzetiségi képviselőket.","shortLead":"Inárcson, Gyulajon, Szakonyban és Döröskén polgármestert, a főváros XXII. kerületében, Törökszentmiklóson és...","id":"20200119_Nyolc_telepulesen_is_idokozi_valasztast_tartanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bb57d51-541b-4368-875c-ca9a643befcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31e7db3-59de-4c8f-9a4d-7e4b47265083","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Nyolc_telepulesen_is_idokozi_valasztast_tartanak","timestamp":"2020. január. 19. 08:30","title":"Nyolc településen is időközi választást tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbe8b73-16c7-467b-9a74-d4bcc04feacc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mint a mesében.","shortLead":"Mint a mesében.","id":"20200118_Varazslatosan_mutat_a_visegradi_var_a_zuzmaraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acbe8b73-16c7-467b-9a74-d4bcc04feacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8adb49c-b205-4ea9-a191-9575aeaad02e","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Varazslatosan_mutat_a_visegradi_var_a_zuzmaraban","timestamp":"2020. január. 18. 12:25","title":"Varázslatosan mutat a visegrádi vár a zúzmarában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1829cba2-8d5d-4525-b8c5-063671976ed3","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A müncheni cég konzekvensen próbál lépést tartani a zöld autózás legfontosabb irányaival. Nagyon nem mindegy azonban, milyen minőségű alternatív hajtású termékkel rukkolnak ki a márka alapmodelljeit jelentő típusoknál, mint a 3-as széria. Az, hogy lenyűgöző emissziós értékeket produkál, még elég kevés lenne egy BMW-től, kéne valami kicsi plusz is. ","shortLead":"A müncheni cég konzekvensen próbál lépést tartani a zöld autózás legfontosabb irányaival. Nagyon nem mindegy azonban...","id":"20200118_BMW_330e_plugin_hibrid_teszt_ahogy_tetszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1829cba2-8d5d-4525-b8c5-063671976ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa9962c-97ff-4368-91c3-1eabc37b986f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_BMW_330e_plugin_hibrid_teszt_ahogy_tetszik","timestamp":"2020. január. 18. 16:30","title":"BMW 330e plugin teszt – mint egy Prius, amit vezetni is jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]