[{"available":true,"c_guid":"a478b75f-d672-42a6-800b-780a548d2688","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szó volt Ferenc pápa tervezett iraki látogatásáról is.","shortLead":"Szó volt Ferenc pápa tervezett iraki látogatásáról is.","id":"20200125_A_kozelkeleti_keresztenyek_sorsarol_targyalt_Ferenc_papa_az_iraki_elnokkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a478b75f-d672-42a6-800b-780a548d2688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1e6e87-1d27-473b-81ed-f6ab104c4261","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_A_kozelkeleti_keresztenyek_sorsarol_targyalt_Ferenc_papa_az_iraki_elnokkel","timestamp":"2020. január. 25. 14:43","title":"A közel-keleti keresztények sorsáról tárgyalt Ferenc pápa az iraki elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ac90e6-8538-4ac1-b8cd-70d85bc6064e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arnold Schwarzenegger sem maradhatott ki a sorból","shortLead":"Arnold Schwarzenegger sem maradhatott ki a sorból","id":"20200125_Hulk_es_Luke_Skywalker_is_megmutatta_hogy_nez_ki_az_Instan_es_a_Tinderen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ac90e6-8538-4ac1-b8cd-70d85bc6064e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5129dd-dbd1-44ee-aa57-cbd8d2dca5b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200125_Hulk_es_Luke_Skywalker_is_megmutatta_hogy_nez_ki_az_Instan_es_a_Tinderen","timestamp":"2020. január. 25. 09:03","title":"Hulk és Luke Skywalker is megmutatta, hogy néz ki az Instán és a Tinderen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fee3c8-ccbc-4f1d-9a97-f812176dace7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A film egy kárpátaljai magyar fiatal történetét meséli el az ukrán–orosz fegyveres konfliktus idején. Végigkövethetjük, ahogy a 24 éves Jani bevonul katonának, majd hamarosan a háború első vonalában találja magát. Az otthon maradt anyja aggódik érte és számolja a napokat hazatérésééig. Kilenc hónap háború első rész. \r

","shortLead":"A film egy kárpátaljai magyar fiatal történetét meséli el az ukrán–orosz fegyveres konfliktus idején. Végigkövethetjük...","id":"20200125_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0fee3c8-ccbc-4f1d-9a97-f812176dace7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb0eebf-fa16-4f9e-a0c2-78415d017498","keywords":null,"link":"/360/20200125_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Elso_resz","timestamp":"2020. január. 25. 19:00","title":"Doku360: \"Nincs olyan nap, amikor ne imádkoznék az Úrhoz, hogy túléljem ezt a napot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ccb2953-0562-4276-95d9-cbed660df650","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második negyedévben kerülnek forgalomba az új alapanyagú 100 forintos érmék, mellettük a jelenleg használt 100 forintosokkal is lehet majd fizetni – tette közzé a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a honlapján.","shortLead":"A második negyedévben kerülnek forgalomba az új alapanyagú 100 forintos érmék, mellettük a jelenleg használt 100...","id":"20200124_Jonnek_az_uj_100_forintosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ccb2953-0562-4276-95d9-cbed660df650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa130d5-7617-44d6-b89f-7f87d2268474","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200124_Jonnek_az_uj_100_forintosok","timestamp":"2020. január. 24. 17:45","title":"Új 100 forintosok: acélos pénz helyett cinkes érméket vernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7575d1-865f-4cd7-a4c0-a9d06ada0b76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"India nem szeretné kockára tenni legénysége életét, ezért először egy emberszerű robotot küld a magasba. A szerkezet beszélni is tud.","shortLead":"India nem szeretné kockára tenni legénysége életét, ezért először egy emberszerű robotot küld a magasba. A szerkezet...","id":"20200124_robot_india_isro_urhajos_vyommitra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc7575d1-865f-4cd7-a4c0-a9d06ada0b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03738a74-59fd-4ca8-b7cd-2dea9d3c013b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_robot_india_isro_urhajos_vyommitra","timestamp":"2020. január. 24. 17:03","title":"Emberszerű robotot küld az űrbe India, megnézik, mi történik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú távú stratégiának kockázatos.","shortLead":"Hosszú távú stratégiának kockázatos.","id":"20200124_Nepszava_Habony_muve_a_ciganyozosbortonos_offenziva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7887c229-8d55-4a27-8142-9ea699e8804e","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Nepszava_Habony_muve_a_ciganyozosbortonos_offenziva","timestamp":"2020. január. 24. 07:52","title":"Népszava: Habony műve a cigányozós-börtönös offenzíva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b444beb6-9117-4bee-b95e-6716e876626a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly több mint 40 százalékkal bővült az új elektromos autók értékesítése itthon, amelyben nagy szerepe volt az állami ösztönzőknek. ","shortLead":"Tavaly több mint 40 százalékkal bővült az új elektromos autók értékesítése itthon, amelyben nagy szerepe volt az állami...","id":"20200124_Ezek_a_legnepszerubb_elektromos_autok_most_Magyaroszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b444beb6-9117-4bee-b95e-6716e876626a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88255bb2-cebc-4d6e-9711-2fe0faf09f60","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Ezek_a_legnepszerubb_elektromos_autok_most_Magyaroszagon","timestamp":"2020. január. 24. 09:29","title":"Ezek voltak tavaly a legnépszerűbb elektromos autók Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277ea449-3cc4-4bc6-ab99-42abe2b30047","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig Prágában volt.","shortLead":"Eddig Prágában volt.","id":"20200124_Budapestre_koltozik_a_Roszatom_regionalis_kozpontja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=277ea449-3cc4-4bc6-ab99-42abe2b30047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4528eed-29f6-4a51-9fe8-caded481fe2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Budapestre_koltozik_a_Roszatom_regionalis_kozpontja","timestamp":"2020. január. 24. 10:26","title":"Budapestre költözik a Roszatom regionális központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]