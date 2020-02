Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c6f12a0-6d62-4fe2-b92d-850866d26007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság tiltó határozata után sem világos, hogy tarhatnak-e szélsőjobboldali rendezvényt Budapesten.","shortLead":"A bíróság tiltó határozata után sem világos, hogy tarhatnak-e szélsőjobboldali rendezvényt Budapesten.","id":"20200204_Eltorolte_a_birosag_a_Becsulet_napja_rendorsegi_tiltasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f12a0-6d62-4fe2-b92d-850866d26007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54429db0-717d-442d-b72e-757ac6eff04c","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Eltorolte_a_birosag_a_Becsulet_napja_rendorsegi_tiltasat","timestamp":"2020. február. 04. 10:51","title":"Eltörölte a bíróság a becsület napja rendőrségi tiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67612f45-04ad-4d16-b368-d808836a7822","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Bár a borra és pálinkára már nem költ (vagy legalábbis nem így, nevesítve) a KDNP parlamenti képviselőcsoportja, a frakció 2018 májusa óta kötött szerződéseinek listáján azért így is akadnak meglepő tételek, ahogy a megbízottak között volt és jelenlegi KDNP-s funkcionáriusok is. Az Országgyűlés Hivatalától az összes parlamenti frakció kiadásainak összesítését kikértük. A feldolgozott adatokból készülő sorozatunkat a kisebbik kormánypárttal kezdjük. ","shortLead":"Bár a borra és pálinkára már nem költ (vagy legalábbis nem így, nevesítve) a KDNP parlamenti képviselőcsoportja...","id":"20200204_KDNP_frakcio_szerzodesei_kiadasai_201819","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67612f45-04ad-4d16-b368-d808836a7822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695ae2dc-348f-42eb-b887-538ba4cc8a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_KDNP_frakcio_szerzodesei_kiadasai_201819","timestamp":"2020. február. 04. 06:30","title":"Kultúra, csapatépítés, tanácsadás: a Fidesznél is többet költött a hetedakkora KDNP-frakció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eecc979-fae2-4bed-bb23-d057ad435528","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három kisfiút eltiltottak.","shortLead":"Három kisfiút eltiltottak.","id":"20200205_Hatalmas_tomegverekedes_volt_egy_magyar_U12es_meccsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eecc979-fae2-4bed-bb23-d057ad435528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdedcdcb-dddb-494a-83d7-713f96677e6c","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Hatalmas_tomegverekedes_volt_egy_magyar_U12es_meccsen","timestamp":"2020. február. 05. 13:27","title":"Hatalmas tömegverekedés volt egy magyar U12-es hokimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05f874-7aee-44e5-9aac-d2da39006437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három megye kivételével – ahol csak első fokú figyelmeztetés van érvényben – narancssárgába borult az ország az Országos Meteorológiai Szolgálat térképén.","shortLead":"Három megye kivételével – ahol csak első fokú figyelmeztetés van érvényben – narancssárgába borult az ország...","id":"20200205_iszonyu_szelre_figyelmeztetnek_ma_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b05f874-7aee-44e5-9aac-d2da39006437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4224808f-27bd-4e52-9842-24dadd6437d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_iszonyu_szelre_figyelmeztetnek_ma_is","timestamp":"2020. február. 05. 07:27","title":"Iszonyú szélre figyelmeztetnek ma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41819f8b-05df-4e4c-b32d-e3b2bfad6315","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő két hónapban fokozatosan vezeti ki a UPC nevet a vállalat új gazdája, a Vodafone.","shortLead":"A következő két hónapban fokozatosan vezeti ki a UPC nevet a vállalat új gazdája, a Vodafone.","id":"20200204_upc_megszunes_vodafone_osszeolvadas_aprilis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41819f8b-05df-4e4c-b32d-e3b2bfad6315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479a7404-7152-40bb-b17a-987b501c6293","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_upc_megszunes_vodafone_osszeolvadas_aprilis","timestamp":"2020. február. 04. 22:28","title":"Hivatalos: megszűnik a UPC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbi nagy veszteséget mostanra pluszba fordította a cég.","shortLead":"Az egy évvel korábbi nagy veszteséget mostanra pluszba fordította a cég.","id":"20200203_30_milliardos_nyeresegrol_es_egy_uj_magyarhorvat_utvonalrol_szamolt_be_a_Ryanair","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efba5767-be60-407c-923e-41497bdbe32e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_30_milliardos_nyeresegrol_es_egy_uj_magyarhorvat_utvonalrol_szamolt_be_a_Ryanair","timestamp":"2020. február. 03. 17:11","title":"30 milliárdos nyereségről és egy új magyar–horvát útvonalról számolt be a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben tíz utasnál kimutatták a fertőzést egy japán óceánjárón, a legsúlyosabban érintett Hupej tartományban is enyhe javulás tapasztalható.","shortLead":"Miközben tíz utasnál kimutatták a fertőzést egy japán óceánjárón, a legsúlyosabban érintett Hupej tartományban is enyhe...","id":"20200205_Koronavirus__24_ezer_fole_emelkedett_a_betegek_szama_de_javul_a_halalozasi_arany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1219f3-5a2b-43fe-932d-bb0899c9ad86","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Koronavirus__24_ezer_fole_emelkedett_a_betegek_szama_de_javul_a_halalozasi_arany","timestamp":"2020. február. 05. 05:59","title":"Koronavírus : 24 ezer fölé emelkedett a betegek száma, de csökken a halálozási arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az elmúlt egy évben a cégek töretlen bizalommal hirdettek a YouTube-on, ami oda vezetett, hogy két év alatt 86 százalékkal nőtt a platform reklámbevétele.","shortLead":"A jelek szerint az elmúlt egy évben a cégek töretlen bizalommal hirdettek a YouTube-on, ami oda vezetett, hogy két év...","id":"20200204_google_alphabet_youtube_bevetel_2019q4_penzugyi_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f4b43c-cd02-4d10-9d5c-4adc7d44b638","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_google_alphabet_youtube_bevetel_2019q4_penzugyi_jelentes","timestamp":"2020. február. 04. 10:03","title":"Közzétette a számait a Google, szó szerint ömlik a pénz a YouTube-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]