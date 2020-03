Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már több mint 700 millió forintot dobtak össze a Facebook felhasználói abban a gyűjtésben, amellyel a közösségi oldal az Egészségügyi Világszervezet (WHO) járványellenes intézkedéseit igyekszik segíteni.","shortLead":"Már több mint 700 millió forintot dobtak össze a Facebook felhasználói abban a gyűjtésben, amellyel a közösségi oldal...","id":"20200316_united_nations_foundation_adomanygyujtes_facebook_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299c90ef-c77a-4a43-b478-700059c39a48","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_united_nations_foundation_adomanygyujtes_facebook_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 16. 12:03","title":"Ömlik a pénz a Facebookon a koronavírus-járvány elleni összefogásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774b4245-e640-4b54-a6a6-eab81d2b48dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Drasztikus korlátozó intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben: az ország lezárja a határait, csak magyarok léphetnek be, éjféltől betiltják a rendezvényeket, a szórakozóhelyek, mozik zárva lesznek, az élelmiszerüzletek, patikák és drogériák kivételével minden üzlet, étterem és kávézó bezár háromkor. \r

","shortLead":"Drasztikus korlátozó intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben: az ország lezárja...","id":"20200316_Orban_Viktor_koronavirus_parlament_felszolalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=774b4245-e640-4b54-a6a6-eab81d2b48dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b502b15-d69d-454b-82e8-6778d1b22b85","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Orban_Viktor_koronavirus_parlament_felszolalas","timestamp":"2020. március. 16. 11:19","title":"Orbán Viktor: Lezárják Magyarország határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54299aa-f6d9-433d-80df-df666d9f5796","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közeljövőben érkező újdonság a várakozások szerint mintegy 300 kilométeres hatótávval rendelkezik.","shortLead":"A közeljövőben érkező újdonság a várakozások szerint mintegy 300 kilométeres hatótávval rendelkezik.","id":"20200316_villanyautot_mindenkinek_kicsi_es_olcso_elektromos_jargany_a_vwtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b54299aa-f6d9-433d-80df-df666d9f5796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cabda31-d344-4d1c-9836-6b76ed6d1a06","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_villanyautot_mindenkinek_kicsi_es_olcso_elektromos_jargany_a_vwtol","timestamp":"2020. március. 16. 15:21","title":"Villanyautót mindenkinek: kicsi és olcsó elektromos járgány a VW-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már 50 koronavírusos beteg van Magyarországon, leáll több hazai autógyár, idén nem lesz foci-Eb, Tom Brady és a New England Patriots útjai szétválnak. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Már 50 koronavírusos beteg van Magyarországon, leáll több hazai autógyár, idén nem lesz foci-Eb, Tom Brady és a New...","id":"20200317_Radar360este","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ea66c7-08c4-4fc1-be11-267f0d54f9a0","keywords":null,"link":"/360/20200317_Radar360este","timestamp":"2020. március. 17. 17:30","title":"Radar360: Izolálták a vírust, indulhat a hazai vakcinafejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok műsort érintenek a koronavírus miatt bevezetett intézkedések.","shortLead":"Sok műsort érintenek a koronavírus miatt bevezetett intézkedések.","id":"20200316_RTL_Klub_musor_valtozasok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a02adb7-bcb9-43af-8a5f-3e7166893f70","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_RTL_Klub_musor_valtozasok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 19:46","title":"Idén nem lesz Survivor, a Híradó és a Fókusz lekettőzött stábbal dolgozik az RTL-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e88f36e-bb34-42d5-9d90-79eea1fc666c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két településről egy-egy igazolt esetet jelentettek. Mindkét beteget kórházban ápolják.","shortLead":"A két településről egy-egy igazolt esetet jelentettek. Mindkét beteget kórházban ápolják.","id":"20200317_koronavirus_fertozes_gyal_monor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e88f36e-bb34-42d5-9d90-79eea1fc666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798dc953-6b77-4f13-8e99-4de556efdc53","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_koronavirus_fertozes_gyal_monor","timestamp":"2020. március. 17. 17:49","title":"Gyálon és Monoron is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimler-konszern is bejelentette, hogy leállítja a gyárait Európában.","shortLead":"A Daimler-konszern is bejelentette, hogy leállítja a gyárait Európában.","id":"20200317_kecskemet_mercedes_gyar_bezaras_daimler_konszern_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7193e638-5af2-468a-b87f-4466fced43e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_kecskemet_mercedes_gyar_bezaras_daimler_konszern_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 18:12","title":"Bezár a kecskeméti Mercedes-gyár is két hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most tette közzé a KSH a turizmus januári adatait, ezeket a számokat elnézve pedig különösen fájhat az ágazatnak, hogy egy óriási felfelé ívelést akasztott meg a koronavírus.","shortLead":"Most tette közzé a KSH a turizmus januári adatait, ezeket a számokat elnézve pedig különösen fájhat az ágazatnak...","id":"20200318_turizmus_turista_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b609bf86-f7a6-44ad-99b0-f28be4d21b79","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_turizmus_turista_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:26","title":"Ritka jól kezdődött a magyar turizmus éve, mielőtt a járvány a földbe állította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]