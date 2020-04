Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálozás csökkenő tendenciája \"jó jel lehet\" az amerikai elnök szerint.","shortLead":"A halálozás csökkenő tendenciája \"jó jel lehet\" az amerikai elnök szerint.","id":"20200406_donald_trump_amerikai_new_york_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830b7798-5eb7-4018-bbbc-0932278adc44","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_donald_trump_amerikai_new_york_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 06:45","title":"Trump: Már látjuk a fényt az alagút végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5d4381-2040-4b7b-9445-e5f9ef6f0795","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos telefonoknál akár egyetlen kártya is kiválthatja a SIM kártyát és a memóriakártyát. A megoldás neve Super SIM.","shortLead":"Bizonyos telefonoknál akár egyetlen kártya is kiválthatja a SIM kártyát és a memóriakártyát. A megoldás neve Super SIM.","id":"20200406_supersim_sim_kartya_es_memoriakartya_egyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e5d4381-2040-4b7b-9445-e5f9ef6f0795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e545686a-8803-4f90-acb0-baafa4e77037","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_supersim_sim_kartya_es_memoriakartya_egyben","timestamp":"2020. április. 06. 08:03","title":"Mi van most a telefonjában? Jön a Super SIM-kártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nemrégiben elfogadott törvény lehetővé teszi a mobilszolgáltatók adatai alapján a felhasználók nyomon követését a karanténintézkedések idején. Közben hétfőn átlépte az ötszázat a fertőzéssel diagnosztizáltak száma az országban.\r

\r

","shortLead":"Egy nemrégiben elfogadott törvény lehetővé teszi a mobilszolgáltatók adatai alapján a felhasználók nyomon követését...","id":"20200406_szlovakia_telefonos_nyomkovetes_alkotmanybirosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac6b402-47cd-4940-9c97-9520cf452095","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_szlovakia_telefonos_nyomkovetes_alkotmanybirosag","timestamp":"2020. április. 06. 15:38","title":"Alkotmánybírósághoz fordul a mobilok nyomkövetése miatt a volt szlovák kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b51e1-ca58-4831-a0fe-cb74662b36b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban a járvány miatt otthonról tanulók és dolgozók lehetnek a Skype kényelmes új funkciójának a nyertesei, de a fejlesztést valójában bárki igénybe veheti.","shortLead":"Elsősorban a járvány miatt otthonról tanulók és dolgozók lehetnek a Skype kényelmes új funkciójának a nyertesei, de...","id":"20200406_skype_meet_now_videohivas_telepites_regisztracio_nelkul_home_office_tavmunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b51e1-ca58-4831-a0fe-cb74662b36b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955676fc-4802-4f9f-adbf-b646c2a44524","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_skype_meet_now_videohivas_telepites_regisztracio_nelkul_home_office_tavmunka","timestamp":"2020. április. 06. 09:33","title":"Újított a Skype, se telepíteni, se regisztrálni nem kell az ingyenes híváshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7c244b-3ae2-45fe-8835-e654fa779324","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy új dalban a társadalmat működtető láthatatlan hősöknek mondott köszönetet – köztük az újságíróknak is.","shortLead":"Egy új dalban a társadalmat működtető láthatatlan hősöknek mondott köszönetet – köztük az újságíróknak is.","id":"20200406_Leslie_Mandoki_Minket_magyarokat_nem_kell_felteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d7c244b-3ae2-45fe-8835-e654fa779324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0476ef25-8b88-4b23-8c3c-fef5c50ea592","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Leslie_Mandoki_Minket_magyarokat_nem_kell_felteni","timestamp":"2020. április. 06. 13:36","title":"Leslie Mandoki: Minket, magyarokat nem kell félteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea67a62-2394-49dd-82e6-3f0b7dcd019e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A hazai lapok többsége a békeszerződés tervezetét ismerve is reménykedett, hogy még Magyarországnak kedvező irányba változhatnak a világháború győzteseinek feltételei. Ezt nem segítette sem a szétesett Monarchia más nemzetiségei elleni uszítás, sem a fehérterror. Utóbbiról igazán csak külföldön tudtak, idehaza betiltotta az erről – és más, a kurzussal szembemenő – beszámolókat a cenzúra.","shortLead":"A hazai lapok többsége a békeszerződés tervezetét ismerve is reménykedett, hogy még Magyarországnak kedvező irányba...","id":"20200406_Ket_honappal_Trianon_elott_Shylock_es_Rozsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ea67a62-2394-49dd-82e6-3f0b7dcd019e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5961f87e-c97e-4951-ba3b-cba75d66310b","keywords":null,"link":"/360/20200406_Ket_honappal_Trianon_elott_Shylock_es_Rozsa","timestamp":"2020. április. 06. 16:45","title":"Két hónappal Trianon előtt: Nem akartak hinni a szemüknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfae8db-04cc-4e06-9d31-7188ca09a3ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészségügyi védőfelszereléseket hozott az Kínából az Antonov Airlines International Cargo Transporter ukrán légifuvarozó társaság Antonov 124-100M típusú teherszállító repülőgépe a Liszt Ferenc-repülőtérre. A szállítmányt Palkovics László innovációs miniszter szermélyesen vette át.","shortLead":"Egészségügyi védőfelszereléseket hozott az Kínából az Antonov Airlines International Cargo Transporter ukrán...","id":"20200404_Budapestre_erkezett_a_gigantikus_Antonovval_egy_csomo_kinai_eszkoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbfae8db-04cc-4e06-9d31-7188ca09a3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed74ed0-d17a-4ca9-80f4-e95d499dac02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Budapestre_erkezett_a_gigantikus_Antonovval_egy_csomo_kinai_eszkoz","timestamp":"2020. április. 04. 19:22","title":"Budapestre érkezett a gigantikus Antonovval egy csomó kínai szájmaszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f2ed41-0a06-45a5-9ca2-5cc4a06516eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alapítvány otthonában is autizmussal élőket foglalkoztat, nekik ad otthont.","shortLead":"Az alapítvány otthonában is autizmussal élőket foglalkoztat, nekik ad otthont.","id":"20200405_Fogyatekkal_eloket_segit_Miskolcon_a_veszelyhelyzet_idejen_a_Szimbiozis_Alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20f2ed41-0a06-45a5-9ca2-5cc4a06516eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a250f6a-e18f-47c2-badd-f5c13f2ebb4c","keywords":null,"link":"/elet/20200405_Fogyatekkal_eloket_segit_Miskolcon_a_veszelyhelyzet_idejen_a_Szimbiozis_Alapitvany","timestamp":"2020. április. 05. 21:07","title":"Fogyatékkal élőket segít Miskolcon a veszélyhelyzet idején a Szimbiózis Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]