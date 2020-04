Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"300b3246-a072-45c5-b6fa-6a97baa391aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napok óta csodálom a magyarul minden szempontból szépen beszélő, jogilag mégis pontosan fogalmazó rendőrségi szóvivőt, hogy bírja ki rezzenéstelen arccal, amikor átadja szót kollégájának, aki egy Gálvölgyi-paródia rendőrjének szintjén harcol a nyelvvel - írja Facebook-bejegyzésében Nyáry Krisztián.","shortLead":"Napok óta csodálom a magyarul minden szempontból szépen beszélő, jogilag mégis pontosan fogalmazó rendőrségi szóvivőt...","id":"20200419_Versek_rendornyelven_Ahogy_Nyary_Krisztian_kodolja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=300b3246-a072-45c5-b6fa-6a97baa391aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfff134-5066-4b7d-a008-c231eafee665","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Versek_rendornyelven_Ahogy_Nyary_Krisztian_kodolja","timestamp":"2020. április. 19. 15:56","title":"Versek rendőrnyelven. Ahogy Nyáry Krisztián kódolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercegnéje továbbra is foglalkozik a számára kedves jótékonysági szervezetekkel.","shortLead":"Sussex hercegnéje továbbra is foglalkozik a számára kedves jótékonysági szervezetekkel.","id":"20200419_Meghan_Markle_nem_gondolta_tul_a_videokonferencias_megjeleneset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec814b6-b87e-4159-9a07-9c477c77d767","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Meghan_Markle_nem_gondolta_tul_a_videokonferencias_megjeleneset","timestamp":"2020. április. 19. 10:02","title":"Meghan Markle nem gondolta túl a videokonferenciás megjelenését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megpróbált tárgyalni az ausztrál versenyhivatal a tech-óriásokkal, hogy önként fizessenek, de nem sikerült meggyőzni őket. Júliusra jogszabálytervezetek készülnek az ügyben.","shortLead":"Megpróbált tárgyalni az ausztrál versenyhivatal a tech-óriásokkal, hogy önként fizessenek, de nem sikerült meggyőzni...","id":"20200420_google_facebook_hirek_fizetes_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2759d8-34cb-42e2-9a5d-aefade2ac38b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_google_facebook_hirek_fizetes_ausztralia","timestamp":"2020. április. 20. 07:32","title":"Hamarosan a Google és a Facebook is fizethet a megosztott hírek után Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b6f8c4-d124-490d-8e51-7186c32e7854","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M4 Sport folytatja a két hete megkezdett sorozatot és ma délután is egy emlékezetes régi Forma-1 futamot ad le.","shortLead":"Az M4 Sport folytatja a két hete megkezdett sorozatot és ma délután is egy emlékezetes régi Forma-1 futamot ad le.","id":"20200419_raikkonen_vilagbajnoki_cimenek_evebe_repit_vissza_a_ma_delutani_F1kozvetites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5b6f8c4-d124-490d-8e51-7186c32e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864a07d4-d098-4fd5-8f50-f28f908bcdfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200419_raikkonen_vilagbajnoki_cimenek_evebe_repit_vissza_a_ma_delutani_F1kozvetites","timestamp":"2020. április. 19. 06:41","title":"Räikkönen világbajnoki címének évébe repít vissza a ma délutáni F1-közvetítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cac706e-75ff-428c-94de-d8f0f2426c58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kárpátalján a hatodik beteg vesztette életét. ","shortLead":"Kárpátalján a hatodik beteg vesztette életét. ","id":"20200418_Eddig_hat_koronavirusos_aldozat_Karpataljan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cac706e-75ff-428c-94de-d8f0f2426c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfb9a5f-1b39-4c0d-9ab0-5770b941febe","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Eddig_hat_koronavirusos_aldozat_Karpataljan","timestamp":"2020. április. 18. 16:45","title":"Eddig hat koronavírusos áldozat Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ország más részein is látni lehetett a hétvégén az ingyenes internetet biztosító Starlink-eszközöket.","shortLead":"Az ország más részein is látni lehetett a hétvégén az ingyenes internetet biztosító Starlink-eszközöket.","id":"20200420_elon_musk_muhold_salgotarjan_starlink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95b0665-daac-4850-958a-3b454173532f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_elon_musk_muhold_salgotarjan_starlink","timestamp":"2020. április. 20. 10:03","title":"Lefotózták Elon Musk műholdjait Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pozsonyi kabinet vasárnap délelőtt jóváhagyta a kormányprogramot. A dokumentumba bekerült a kettős állampolgársági törvény enyhítése, de külön fejezet foglalkozik a kisebbségekkel is.","shortLead":"A pozsonyi kabinet vasárnap délelőtt jóváhagyta a kormányprogramot. A dokumentumba bekerült a kettős állampolgársági...","id":"20200419_A_szlovak_kormany_enyhitene_az_allampolgarsagi_torvenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f54cf5e-1ace-4730-af3c-03019bf51629","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_A_szlovak_kormany_enyhitene_az_allampolgarsagi_torvenyen","timestamp":"2020. április. 19. 14:21","title":"A szlovák kormány enyhítene az állampolgársági törvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gazdaságkutató szerint a közeljövőben 90-100 ezer ember veszítheti el az állását, és kényszerszabadságra is a korábbinál több cég kényszerülhet.","shortLead":"A gazdaságkutató szerint a közeljövőben 90-100 ezer ember veszítheti el az állását, és kényszerszabadságra is...","id":"20200420_GKI_10_szazalekra_felkuszhat_a_munkanelkuliseg_ha_nem_segit_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d3cbcc-78c8-44bf-a09e-31c6ce55d8fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_GKI_10_szazalekra_felkuszhat_a_munkanelkuliseg_ha_nem_segit_a_kormany","timestamp":"2020. április. 20. 05:47","title":"GKI: 10 százalékra felkúszhat a munkanélküliség, ha nem segít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]