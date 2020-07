Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31c94d15-424a-4554-8789-9c6cfd3c28e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy képviselő a járvány miatt, a polgármester a szülésre készülve távozik Gánton, működésképtelenné vált a testület.","shortLead":"Egy képviselő a járvány miatt, a polgármester a szülésre készülve távozik Gánton, működésképtelenné vált a testület.","id":"20200720_gant_polgarmester_testulet_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31c94d15-424a-4554-8789-9c6cfd3c28e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4333a9-5d7e-40d4-ba55-cbd7b02bf836","keywords":null,"link":"/elet/20200720_gant_polgarmester_testulet_lemondas","timestamp":"2020. július. 20. 11:41","title":"Szülni megy a polgármester, feloszlott a képviselő-testület Gánton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Palkovics László miniszter felajánlotta a lehetőséget.","shortLead":"Palkovics László miniszter felajánlotta a lehetőséget.","id":"20200720_Ha_szukseg_van_ra_meg_egy_Forma1es_futamot_rendezhetnek_a_Hungaroringen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df8bd1a-1f40-424c-a819-f9e0454a167e","keywords":null,"link":"/sport/20200720_Ha_szukseg_van_ra_meg_egy_Forma1es_futamot_rendezhetnek_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. július. 20. 11:16","title":"Ha szükség van rá, még egy Forma–1-es futamot rendezhetnek a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0907370-61fe-4448-b926-b6f7e48f1999","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn 11800 új fertőzöttet találtak, akiknek a fele 40 év alatti.","shortLead":"Hétfőn 11800 új fertőzöttet találtak, akiknek a fele 40 év alatti.","id":"20200721_kalifornia_fertozes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0907370-61fe-4448-b926-b6f7e48f1999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b77ee5-3b74-461c-a88f-f46298e47df6","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_kalifornia_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. július. 21. 06:41","title":"Kaliforniában tombol a járvány, a fertőzöttek nagy része fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5eb7f1-f9bc-4b53-b483-2039453669ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autómentes lehet Budapest egyik legszebb zöldterülete, a Városliget. A megvalósítás pontos ideje és módja egyelőre nincs kitalálva, ami biztos: a jelenlegi állapot valóban elkeserítő.","shortLead":"Autómentes lehet Budapest egyik legszebb zöldterülete, a Városliget. A megvalósítás pontos ideje és módja egyelőre...","id":"20200721_varosliget_auto_kozlekedes_liget_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af5eb7f1-f9bc-4b53-b483-2039453669ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6f120b-401c-4185-ab4c-d50a9e64acff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_varosliget_auto_kozlekedes_liget_budapest","timestamp":"2020. július. 21. 11:15","title":"Sztráda és lepusztult parkolók – ilyen az autók kitiltása előtt a Városliget közepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pest megyei panziók építésére hirdettek meg pályázatot.","shortLead":"Pest megyei panziók építésére hirdettek meg pályázatot.","id":"20200720_panzio_epitkezes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3730aa3-b20c-4991-8ca0-f3a616fc85a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200720_panzio_epitkezes_jarvany","timestamp":"2020. július. 20. 09:58","title":"1,8 milliárd forintot oszt szét a kormány panzióépítésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2155ef-8949-42ab-81f7-40a096f24aa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint két évtized elteltével mintegy 370 hibát javítottak ki a Team17 fejlesztői a Worms Armageddonban, de emellett több izgalmas újdonságot is készítettek a játékhoz.","shortLead":"Több mint két évtized elteltével mintegy 370 hibát javítottak ki a Team17 fejlesztői a Worms Armageddonban, de emellett...","id":"20200720_worms_armageddon_frissites_team17","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2155ef-8949-42ab-81f7-40a096f24aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b0f198-c03a-4ea1-8a50-bd9f3d85eaa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_worms_armageddon_frissites_team17","timestamp":"2020. július. 20. 11:03","title":"21 év után komoly frissítést kap a Worms Armageddon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bd97bb-9daa-4184-b277-a7bb09cde8aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd éjjel hozzák azokat a Leopard 2A4 harckocsikat, amiket kiképzésre használnak majd, amíg a fejlettebb modellek is ideérnek.","shortLead":"Kedd éjjel hozzák azokat a Leopard 2A4 harckocsikat, amiket kiképzésre használnak majd, amíg a fejlettebb modellek is...","id":"20200720_jonnek_az_uj_nemet_tankok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0bd97bb-9daa-4184-b277-a7bb09cde8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a594228d-56bb-401e-8876-d03524fbfa04","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_jonnek_az_uj_nemet_tankok","timestamp":"2020. július. 20. 16:59","title":"Érkeznek az új német tankok, hosszú konvojra figyelmeztet a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b563005-00f1-47da-8edb-6a518dedccf8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Dominic Raab brit külügyminiszter bejelentette, majdnem száz százalékosan biztosra vehető, hogy Oroszország egyes dokumentumok megszellőztetésével saját érdekei szerint próbálta meg befolyásolni a tavalyi nagy-britanniai parlamenti választást. A beavatkozást tagadó Moszkvát már más választások esetében is érték hasonló vádak.","shortLead":"Dominic Raab brit külügyminiszter bejelentette, majdnem száz százalékosan biztosra vehető, hogy Oroszország egyes...","id":"20200719_Londonban_megerositettek_Oroszorszag_befolyasolni_akarta_a_brit_valasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b563005-00f1-47da-8edb-6a518dedccf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b41977-7b68-4ccc-9df8-db588325f06c","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Londonban_megerositettek_Oroszorszag_befolyasolni_akarta_a_brit_valasztast","timestamp":"2020. július. 19. 20:00","title":"Az Oroszország-jelentés megerősíti, hogy belemásztak a brit választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]