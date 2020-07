Hogyan lett a Tíz kicsi négerből Mert többen nincsenek?

– ezzel a címmel közölt írást a Nyugati tér blogon M. Nagy Miklós, a Helikon igazgatója. Az írás apropója kettős:

a nyáron újra megjelenik Agatha Christie egyik legnépszerűbb krimije, a Tíz kicsi néger, méghozzá a Helikon Kiadó életműsorozatában.

Azonban a címe az lesz, hogy Mert nincsenek többen.

A könyv eredetije 1939-ben jelent meg Angliában, Ten Little Niggers címen. M. Nagy azt írja, a könyv Christie legnépszerűbb regénye lett, sőt minden idők egyik legtöbb példányban eladott könyve. Emlékeztetőül, ahogy azt az igazgató is leírja: a történet „arról szól, hogy tíz brit embert fondorlatos módon, egy meglehetősen ellenszenvesnek tűnő zsidó ügyvéd közbenjárásával valaki összegyűjt egy lakatlan szigeten, ahol csak egyetlen vendégház található, s aztán az illető – miközben találgathatjuk, hogy a tíz ember közül melyik lehet az – elképesztő ügyességgel sorban megöli őket, végrehajtva az ítéletet különböző súlyos vagy épp csak a titokzatos gyilkos által súlyosnak vélt bűnökért, amelyeket azok az életük során (valamikor régen) elkövettek.”

M. Nagy szerint Christie „nyilván a baljós hangulat fokozása érdekében veti be a „négertémát”: ez a sziget neve, mert a rajta lévő szikla néger fejre emlékezet, és mindenkinek a szobájában ott lóg a falon az Amerikában egykoron jól ismert – meglehetősen rasszista – versike az ügyetlen néger kisfiúkról, akik sorban meghalnak.”

A Helikon igazgatója megjegyezte, hogy 1940-ben a könyv az Egyesült Államokban is megjelent And Then There Were None címmel, mert az amerikai kiadó már akkor elképzelhetetlennek tartotta, hogy egy általa kiadott könyv címében a nigger szó szerepeljen. Christie akkor beleegyezett a változtatásba. Ugyanakkor élete végéig az eredeti címén emlegette a könyvet, és elutasította, hogy akár a cím, akár a regényben szereplő vers miatt rasszistának lehetne bélyegezni.

Angliában a nyolcvanas évekig az eredeti címen jelent meg a könyv, majd ott is áttértek az amerikai változatra. „Az elmúlt években-évtizedekben a nyugati világ nagy részében a könyv az amerikai cím fordításával jelent meg, miközben a legtöbb olyan országban, ahol a néger szó nem vált ki különösebb érzelmeket az emberekből, maradt az eredeti cím és az eredeti szöveg” – írja M. Nagy.

Kiderül az is, hogy az Agatha Christie Limited, az írónő életművét kezelő ügynökség jó pár éve udvariasan kéri Christie kiadóit, hogy ezentúl az And Then There Were None cím adekvát fordítását és a jogutód, Matthew Pritchard (Christie unokája) által jóváhagyott szöveget használva adják ki a könyvet.

Ez a kérés – hangsúlyozom: kérés! – most nyomatékosabb lett, és a regényből készülő új filmet az egész világon csak a „politikailag korrekt” címmel lehet majd bemutatni

– írta M. Nagy.

Vagyis a Helikonnak nem nagyon volt más választása, mint hogy eleget tegyen az ügynökség kérésének. Szerinte vitatkozni inkább csak azon lehet, hogy vajon a jogutód unoka helyes döntést hozott-e.