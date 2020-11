hvg.hu: A koronavírus-járvány elleni intézkedések miatt a Fesztiválzenekarnak is le kell mondania a közeljövőben tervezett fellépéseit. Hogyan érinti ez a zenekar tagjait? Milyen terveik vannak a karanténidőszakra?

Fischer Iván: Számítottam a lezárásra, és teljes mértékben egyetértek az óvintézkedésekkel, amelyek már hosszú ideje esedékesek voltak. A vírus most rettenetesen terjed. Mi az intézkedéseken túlmenően még nagyobb biztonságot próbálunk teremteni, az a lényeg, hogy a zenekart és közönségünket is maximálisan védjük. Nálunk válságstábok működnek, naponta konzultálunk szakértőkkel. A zenekar tagjait rendszeresen teszteljük, a néhány pozitív esetet és a kontaktszemélyeket elkülönítjük, és szigorú maszkviselési és higiéniai szabályokat tartunk be.

hvg.hu: Elképzelhetőnek tart online próbákat, online hangversenyeket? Esetleg a tavaszi Karanténestek folytatását?

F. I.: Lesznek online koncertek, igen. De már egy lépéssel előbb haladunk, mi az élő koncertek biztonságát szeretnénk megteremteni.

Fischer Iván © Stiller Ákos

hvg.hu: Néhány nappal ezelőtt, még a drasztikus járványügyi intézkedések előtt jelentették be, hogy a BFZ koncertjei előtt minden egyes nézőt gyorsteszttel szűrnek le, és csak negatív teszttel rendelkezők ülhettek volna be a hangversenytermekbe. Ez elegendő védelem lenne ön szerint a fertőzés ellen?

F. I.: A Biztonságos Koncertek alapgondolata az, hogy mindenki negatív, nem kell félni. A gyorstesztek fejlődnek, most nagyon várom, hogy egy izraeli találmány végre megkapja a hazai engedélyeket, mert ez azonnal mutat nyálmintából eredményeket, nem kellemetlen, olcsó, és az egész közönségünknek biztonságot tudnánk vele teremteni. Addig is gyorsteszteket használunk, több laboratóriummal is kapcsolatban vagyunk. A BFZ közönsége a legfontosabb, a biztonságukért mindent megteszek.

Persze most kényszerszünet van, mert tilos rendezvényeket tartani. Írtam e-mailt a Tisztifőorvos asszonynak és a kormány tagjainak, kérve őket, hogy engedélyezzék a Biztonságos Koncerteket. Amint erre lehetőséget kapunk, folytatjuk a nyilvános koncertezést, addig is tökéletesítjük, egyszerűsítjük a rendszert, hogy a BFZ koncertjein mindenki biztonságban érezhesse magát.

hvg.hu: Egy nyári online konferencián arról beszélt, hogy – függetlenül a járványtól – veszélyben vannak a szimfonikus zenekarok, ha nem gondolják újra a működésüket. Mire gondolt pontosan? A járvány mennyiben erősített rá erre a veszélyre?

F. I.: Senki sem tudja, mi lesz a járvány után. Jön a vírusok kora, és marad a félelem? Vagy hatalmas igény lesz újra telt házas színházi előadásokra, koncertekre? Mindenesetre a Fesztiválzenekar sokoldalúsága segíthet. Otthon érezzük magunkat a koncertteremben, de ha szükséges, kimegyünk az emberek közé is, iskolákba, idősotthonokba, bérházak udvaraiba, ahova kell. Azok a zenekarok, amelyek csak a régi szokásokban bíznak, esetleg veszélybe kerülhetnek.

hvg.hu: A BFZ költségvetésének mekkora hányada érkezett volna a jegybevételekből 2020-ban? Mit tudnak tenni ennek pótlására?

F. I.: Nyilván érvágás, meg kell oldanunk a kérdést, de nem szeretnék panaszkodni, most mindenki bajban van. Ennél sokkal fontosabb a zenei kár: a közönségnek is, nekünk is hiányoznak a telt házas, nyilvános koncertek. Rengeteg üzenetet, levelet kapok arról, milyen boldogságot jelentett az embereknek az, amikor ott lehettek a nézőtéren, találkozhattak egymással, a zenekarral, átélhették az élő zene varázsát. Ennek kell visszajönnie.

hvg.hu: Mennyire volt kelendő a találmánya, a meglehetősen furán kinéző, ám a hangversenyeken az akusztikai élményt javító maszk?

F. I.: Rendeltek Amerikából is, mert az ötlet jó volt, de a kivitelezés még szerintem gyenge. Néhány szét is esett az első használatnál, nekik visszaküldtük a pénzt. Másoknak viszont így is tetszik. Most még néhány eladó darab van az első szériából, ennek talán muzeális értéke van. De a következő sorozaton szeretnék javítani, egy olyan cég kellene, amelyik szép, esztétikus, átlátszó plasztikmaszkokat gyárt, velük kell megbeszélni, hogy ezeket kiterjesztik a fül mögé is, úgy öntik ki. Most sajnos rengeteg dolgom van, remélem, nemsokára erre a kis játékra is sor kerül.

© YouTube

F. I.: Van. Ki kell gyógyulniuk a megosztottságból, mert csak egy realitás van, nem kettő.

hvg.hu: Mennyire követte figyelemmel a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak a tiltakozását? Ön szerint joggal aggódhatnak az SZFE jövőjéért?

F. I.: Az SZFE diákjai olyan odaadással és tehetséggel vettek részt több operaelőadásomban, a Figaróban, a Don Giovanniban, a Brundibárban, a Poppea megkoronázásában, hogy személyes felelősséget érzek az iránt, hogy ezt a ragyogó iskolát meg kell menteni. Van egy találó angol közmondás: „if it ain't broke, don't fix it”. Ha valami jó, ne javítsuk meg. Ezt a gondolatot Vidnyánszky Attilának is ajánlom. Ha bármiben tudok segíteni, szívesen, hívjon fel.

hvg.hu: A kormány bizonyos ágazatoknak próbál segítséget nyújtani a járvány miatti visszaesés miatt. A popzenészek egy része például raktárkoncerteken léphetett fel, kiemelt gázsiért. Van szó hasonló segítségről a komolyzene területén is?

F. I.: Nagyon üdvözlök, helyeslek minden segítséget. Hiszen mi, művészek, játszani szeretnénk, embereknek örömet okozni. Ha most megszakad a közönséggel való kapocs, azt kezelni kell, különben összeomolhat ez a szakma. Hadd szóljak itt egy szót a legkiszolgáltatottabbak, a szabad, független csoportok, műhelyek, szabadúszók érdekében. Segítsünk nekik is, hogy folytathassák fontos munkájukat!

hvg.hu: Ön szerint mikor leszünk túl a mostani járványon és mennyiben lesz más az a világ, mint a mostani?

F. I.: Ezt szeretném én is tudni. De az biztos, hogy zenére nagy szükség lesz.