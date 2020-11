Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2343ee3d-4c87-41f6-adf5-efe8a78d51c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen érdekes marketingüzenettel állt elő a bajor márka.","shortLead":"Igen érdekes marketingüzenettel állt elő a bajor márka.","id":"20201118_A_BMW_szerint_nem_az_autojuk_csunya_hanem_aki_mondja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2343ee3d-4c87-41f6-adf5-efe8a78d51c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc2d26e-458f-4d67-973d-233e4329010c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_A_BMW_szerint_nem_az_autojuk_csunya_hanem_aki_mondja","timestamp":"2020. november. 18. 12:07","title":"A BMW szerint nem az autójuk csúnya, hanem aki mondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalkozók a saját telefonjukon tudják fogadni a kártyás fizetéseket.","shortLead":"A vállalkozók a saját telefonjukon tudják fogadni a kártyás fizetéseket.","id":"20201118_terminal_bankkartya_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c269c72c-b500-47b7-8802-fc5eed7b9fa4","keywords":null,"link":"/kkv/20201118_terminal_bankkartya_fizetes","timestamp":"2020. november. 18. 17:08","title":"Terminál nélkül fogadhatnak kártyás fizetést a magyar kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17edc9c-b5ba-4ecd-8384-d8fbf9e3ef7f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Önéletrajzi könyvéhez, mintegy mellékletként újabb playlistet állított össze Barack Obama.



","shortLead":"Önéletrajzi könyvéhez, mintegy mellékletként újabb playlistet állított össze Barack Obama.



","id":"20201117_Az_Obamakorszak_zeneben_elbeszelve__ujabb_playlist_az_exelnoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a17edc9c-b5ba-4ecd-8384-d8fbf9e3ef7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b01ab91-ea25-4ad3-98b2-7963d4bb372f","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Az_Obamakorszak_zeneben_elbeszelve__ujabb_playlist_az_exelnoktol","timestamp":"2020. november. 17. 16:17","title":"Az Obama-korszak zenében elbeszélve – újabb ütős playlist az exelnöktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d9752e-80c3-455e-9991-060f63e18a98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemcsak az autós, de a kerékpáros vagy robogós parkolást is egyszerűsítenék a VI. kerületben.","shortLead":"Nemcsak az autós, de a kerékpáros vagy robogós parkolást is egyszerűsítenék a VI. kerületben.","id":"20201118_Keruleti_lakos_parkolohely_Terezvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6d9752e-80c3-455e-9991-060f63e18a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1147550-3a79-4f66-88d8-a64e191ef020","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Keruleti_lakos_parkolohely_Terezvaros","timestamp":"2020. november. 18. 08:46","title":"Kerületi lakosoknak fenntartott parkolóhelyeket jelölnek ki Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szűcs Attila szerint olyan sok koronavírusos van az intézményben, hogy már nem tudnak az elvárt színvonalon dolgozni. A kórház szerint ez nem igaz.","shortLead":"Szűcs Attila szerint olyan sok koronavírusos van az intézményben, hogy már nem tudnak az elvárt színvonalon dolgozni...","id":"20201118_nyiregyhaza_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc6ab65-04e8-4b59-b7d0-d053644033f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_nyiregyhaza_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 09:16","title":"A nyíregyházi kórház közleményben cáfolta főorvosának szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899297b-0cbb-48f3-9e1a-63ec613e14f8","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni programjának szakmai vezetője Toszeczky Renáta szociális munkás. Feladata, hogy a prostitúcióból vagy a rabszolgasorból kimenekített áldozatok újra láthatóvá váljanak a társadalom számára. Irodája nincsen, egyedül tartja a lelket két shelter, vagyis két védett ház lakóiban. Róla forgatott dokumentumfilmet Schwechtje Mihály Védelem alatt címmel, mert nemcsak az áldozatok, de a szociális munkások emberfeletti tevékenysége is gyakran láthatatlan a többség számára. A film főszereplőjével készítettünk interjút.","shortLead":"A Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni programjának szakmai vezetője Toszeczky Renáta szociális munkás...","id":"20201117_Toszeczky_Renata_vedett_hazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1899297b-0cbb-48f3-9e1a-63ec613e14f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704ac1ca-3560-417c-907f-bb0b8a152526","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Toszeczky_Renata_vedett_hazak","timestamp":"2020. november. 17. 20:00","title":"Nyolc tönkrement életet és három háztartást menedzsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2e7a1d-dd37-4fee-b827-8ea5c1afa445","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A támogatással az elvált szülők is élhetnek, nekik meg kell osztaniuk egymást között azt. ","shortLead":"A támogatással az elvált szülők is élhetnek, nekik meg kell osztaniuk egymást között azt. 