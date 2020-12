Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20b79df2-0ce1-4491-aecf-69e9acf1a068","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Netflix lényege a videó, esetenként előfordulhat, hogy csak a hangra vagyunk kíváncsiak. A jövőben ez sem lehet gond a legismertebb videostreaming szolgáltatónál, pontosabban a Netflix androidos változatánál.","shortLead":"Bár a Netflix lényege a videó, esetenként előfordulhat, hogy csak a hangra vagyunk kíváncsiak. A jövőben ez sem lehet...","id":"20201221_androidos_netflix_audio_only_mod_csak_hang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20b79df2-0ce1-4491-aecf-69e9acf1a068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94d75c3-6fe8-4f43-9a42-07af165dd086","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_androidos_netflix_audio_only_mod_csak_hang","timestamp":"2020. december. 21. 11:03","title":"Új funkció jön a Netflixre: csak hallgatni is lehet a filmeket, sorozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778cbe4d-df7d-436b-9394-8e2e3bd57100","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A parlament megalakulása és a házelnökök megválasztása előfeltétele volt annak, hogy beiktassák az új bukaresti kormányt.","shortLead":"A parlament megalakulása és a házelnökök megválasztása előfeltétele volt annak, hogy beiktassák az új bukaresti...","id":"20201222_ludovic_orban_romania_kepviselohaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=778cbe4d-df7d-436b-9394-8e2e3bd57100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a61817-da94-4c77-9c92-9690215b33b1","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_ludovic_orban_romania_kepviselohaz","timestamp":"2020. december. 22. 07:20","title":"Ludovic Orban lett a román képviselőház elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Bayern München 28 éves védője már hetedszer lett az év focistája az osztrákoknál.","shortLead":"A Bayern München 28 éves védője már hetedszer lett az év focistája az osztrákoknál.","id":"20201222_alaba_ausztria_ev_labdarugo_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899dc5ab-ed09-4fcc-a691-f54781d7deca","keywords":null,"link":"/sport/20201222_alaba_ausztria_ev_labdarugo_dij","timestamp":"2020. december. 22. 10:18","title":"Alaba az év futballistája Ausztriában, Szoboszlai a harmadik lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d81c283-550c-4e0f-8991-aa5b25397562","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fővárosban egy bevallóra átlagosan 8,2 millió forint tőkejövedelem jutott, a miniszterelnök falujában 472,4.","shortLead":"A fővárosban egy bevallóra átlagosan 8,2 millió forint tőkejövedelem jutott, a miniszterelnök falujában 472,4.","id":"20201222_felcsut_tokejovedelem_bevallas_nav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d81c283-550c-4e0f-8991-aa5b25397562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c851060-a5cd-4bb4-9415-f566f18dc3ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201222_felcsut_tokejovedelem_bevallas_nav","timestamp":"2020. december. 22. 10:35","title":"Felcsúton volt a legmagasabb tavaly az átlagos bevallott tőkejövedelem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vízlepergető ruházathoz használt anyag különböző egészségi problémákat okozhat.","shortLead":"A vízlepergető ruházathoz használt anyag különböző egészségi problémákat okozhat.","id":"20201221_vegyianyag_mount_everest_kornyezetszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532bbea1-8956-496b-86e3-83ae2f03a9b6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201221_vegyianyag_mount_everest_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. december. 21. 14:28","title":"A hegymászók ruháiból kioldódó vegyületek szennyezik a Mount Everestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Története során először készített személyre szabott éves összefoglalót a TikTok, de a magyar felhasználók egyelőre nem érik el az újdonságot.","shortLead":"Története során először készített személyre szabott éves összefoglalót a TikTok, de a magyar felhasználók egyelőre nem...","id":"20201222_tiktok_video_osszefoglalo_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ccbbc-1965-44d3-aa1a-d283b10ab1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_tiktok_video_osszefoglalo_2020","timestamp":"2020. december. 22. 16:03","title":"Összefoglaló videóval lepi meg felhasználóit a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca5460f-b47b-4f36-b49e-f7235c8a3b12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Színészként a közönségen is érezte a rövid nyári fellélegzés alatt, mennyire vágytak rá az emberek, hogy kiszabaduljanak, úgyhogy nagyon várja már, hogy vége legyen ennek az évnek. De még előtte fontosnak tartja, hogy legalább egy szendviccsel megmentsük 2020-at.","shortLead":"Színészként a közönségen is érezte a rövid nyári fellélegzés alatt, mennyire vágytak rá az emberek...","id":"20201221_Janklovics_Peter_Legyen_mar_vege_a_felelemnek_es_a_bezartsagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ca5460f-b47b-4f36-b49e-f7235c8a3b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d9c1ae-5467-43dd-a403-751ccfed68b3","keywords":null,"link":"/elet/20201221_Janklovics_Peter_Legyen_mar_vege_a_felelemnek_es_a_bezartsagnak","timestamp":"2020. december. 21. 12:00","title":"Janklovics Péter: Legyen már vége a félelemnek és a bezártságnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bf532-a81a-4e56-a361-b7b0f6bd7dc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház társulata és zenekara megzenésített egy verset, hogy reményt adjon a nézőknek. A videóban 43 színész és 33 zenész szerepel.","shortLead":"A Vígszínház társulata és zenekara megzenésített egy verset, hogy reményt adjon a nézőknek. A videóban 43 színész és 33...","id":"20201222_Karacsonyi_zenes_videot_keszitett_a_Vigszinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80bf532-a81a-4e56-a361-b7b0f6bd7dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ae2418-d680-4196-9edd-a11c33d4931d","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_Karacsonyi_zenes_videot_keszitett_a_Vigszinhaz","timestamp":"2020. december. 22. 12:24","title":"Karácsonyi zenés videót készített a Vígszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]