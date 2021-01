Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a095e0b-1a00-402d-aaf2-9abb7c608444","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Összeszedtük a politikusok idei nyilatkozatbombáit: volt, aki a közösségi médiában, más egy klasszikus interjúban alkotott maradandót, a miniszterelnök legmaradandóbb nyilatkozata pedig az volt, amiben tulajdonképpen nem mondott semmit.","shortLead":"Összeszedtük a politikusok idei nyilatkozatbombáit: volt, aki a közösségi médiában, más egy klasszikus interjúban...","id":"20201231_az_ev_nyilatkozatai_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a095e0b-1a00-402d-aaf2-9abb7c608444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e29be49-1c75-4dc6-989c-dc136e60ac79","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_az_ev_nyilatkozatai_2020","timestamp":"2020. december. 31. 13:30","title":"A fickós Orbán Viktor és az érlelt cheddar sajt: ezek voltak az év legjobb nyilatkozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533f6dec-5f86-4382-b865-36f23005e72e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze 80 éves volt.","shortLead":"A Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze 80 éves volt.","id":"20201230_solyom_nagy_sandor_operaenekes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=533f6dec-5f86-4382-b865-36f23005e72e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eed680f-a3bf-49f1-b850-06968eff0cdf","keywords":null,"link":"/kultura/20201230_solyom_nagy_sandor_operaenekes","timestamp":"2020. december. 30. 17:56","title":"Meghalt Sólyom-Nagy Sándor operaénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712","c_author":"Hont András","category":"360","description":"2020-ra beérett és járványhelyzetben a maga teljességében mutatta meg magát az a szemlélet, ami biztonságos, puha és fájdalommentes életet – safe új világot – követel, a vitákat pedig elutasítja. Vélemény.","shortLead":"2020-ra beérett és járványhelyzetben a maga teljességében mutatta meg magát az a szemlélet, ami biztonságos, puha és...","id":"202053_az_infantilizmus_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129f7358-91e0-4068-b67e-6aaf89f6c4fd","keywords":null,"link":"/360/202053_az_infantilizmus_eve","timestamp":"2021. január. 01. 13:30","title":"Hont: Az infantilizmus éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a25f6d-719f-4a6f-b8ee-5aad291e4d95","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek várakozhattak volna naponta a gibraltári-spanyol határon, ha nincs egyezség.","shortLead":"Tízezrek várakozhattak volna naponta a gibraltári-spanyol határon, ha nincs egyezség.","id":"20201231_gibraltar_brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26a25f6d-719f-4a6f-b8ee-5aad291e4d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cabb0e-d6f0-4eff-b232-fd92b673ff6d","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_gibraltar_brexit","timestamp":"2020. december. 31. 16:16","title":"Az utolsó pillanatban állapodtak meg: Gibraltár a schengeni övezet része lesz a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12a91a2-6c24-436a-85cf-c5086b7f2d19","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Négy és fél évnyi bizonytalanság után a legtöbb területen már tudni lehet, mivel is jár a Brexit. Az biztos: az élet nem lesz egyszerűbb, de némi odafigyeléssel azért az egyszerű utazó számára kezelhető a helyzet. Összeszedtük, mivel is jár a magyarok számára a britek kilépése az Európai Unióból.","shortLead":"Négy és fél évnyi bizonytalanság után a legtöbb területen már tudni lehet, mivel is jár a Brexit. Az biztos: az élet...","id":"20210101_Vizumkenyszer_Bezart_allatok_Sorok_a_repteren_Megneztuk_mi_valtozik_a_Brexit_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f12a91a2-6c24-436a-85cf-c5086b7f2d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93db6ebf-7842-48f7-9f18-8978a2c47da6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210101_Vizumkenyszer_Bezart_allatok_Sorok_a_repteren_Megneztuk_mi_valtozik_a_Brexit_miatt","timestamp":"2021. január. 01. 13:30","title":"Vízumkényszer? Bezárt állatok? Sorok a reptéren? – elmondjuk, mi változik a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvannál személyautóval ütközött egy vonat. A baleset következtében egy felsővezeték-tartó oszlop is megrongálódott.","shortLead":"Hatvannál személyautóval ütközött egy vonat. A baleset következtében egy felsővezeték-tartó oszlop is megrongálódott.","id":"20201230_vonatok_keses_miskolci_vonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956e3639-824b-4d71-99fa-ed7705c6ead8","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_vonatok_keses_miskolci_vonal","timestamp":"2020. december. 30. 19:50","title":"Baleset miatt 15-20 perces késések várhatók a miskolci vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 71 ezer ember halálát okozta a fertőzés, de további 45 ezer elhunyt szervezetében is kimutatták a kórokozót.\r

","shortLead":"Közel 71 ezer ember halálát okozta a fertőzés, de további 45 ezer elhunyt szervezetében is kimutatták a kórokozót.\r

","id":"20201230_Koronavirus_Oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62f77c9-dcc1-46e7-8935-af9f9045eacb","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_Koronavirus_Oroszorszag","timestamp":"2020. december. 30. 20:31","title":"A hivatalos adatoknál majdnem 15 ezerrel többen haltak meg koronavírusban Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A török Galatasarayban is játszó Elabdellaouit súlyos, de nem életveszélyes állapotban vitték kórházba Törökországban.","shortLead":"A török Galatasarayban is játszó Elabdellaouit súlyos, de nem életveszélyes állapotban vitték kórházba Törökországban.","id":"20210101_tuzijatek_serules_elabdellaoui_focista_futball_galatasaray","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc7dd13-d13a-478f-981b-79e8a178e434","keywords":null,"link":"/sport/20210101_tuzijatek_serules_elabdellaoui_focista_futball_galatasaray","timestamp":"2021. január. 01. 13:53","title":"Tűzijáték sebesítette meg Omar Elabdellaoui norvég válogatott focista arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]