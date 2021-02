Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra hozta azt a levelet Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, amelyet az oltópontok kialakításáról küldött Magyarország „valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézménye részére” Takács Péter országos kórházfőigazgató-helyettes. A dokumentum szerint egy hétvége alatt akár 1 024 800 embert is be lehetne oltani.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta azt a levelet Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, amelyet az oltópontok kialakításáról küldött...","id":"20210204_kunetz_zsombor_oltasi_terv_korhaz_rendelointezet_koronavirus_vakcina_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572eb069-2e5d-4e72-901d-3ae0aeb7bca2","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_kunetz_zsombor_oltasi_terv_korhaz_rendelointezet_koronavirus_vakcina_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 04. 11:07","title":"Ambiciózus oltási terv rajzolódik ki egy, a kórházigazgatóknak küldött levélből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922ba595-855a-4198-8259-82600af57091","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A veszélyeztetett korban lévő Ferenc pápa korábban arról beszélt, hogy az oltás beadatása erkölcsi kötelesség.","shortLead":"A veszélyeztetett korban lévő Ferenc pápa korábban arról beszélt, hogy az oltás beadatása erkölcsi kötelesség.","id":"20210203_papa_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=922ba595-855a-4198-8259-82600af57091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a7fa02-f1cd-42d2-973f-11f147982722","keywords":null,"link":"/elet/20210203_papa_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 03. 19:42","title":"Megkapta a pápa a koronavírus elleni oltás második adagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d103515-60df-4416-9d80-043ee450e31a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kozmoszt érintő ügyeket nem lehet a földi bíróságokon megtárgyalni, azt egy külön szervezetre kell bízni – vélekednek a dubajiak, akik neki is látnak az új osztály létrehozásának.","shortLead":"A kozmoszt érintő ügyeket nem lehet a földi bíróságokon megtárgyalni, azt egy külön szervezetre kell bízni – vélekednek...","id":"20210204_birosag_ur_dubaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d103515-60df-4416-9d80-043ee450e31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bde95b3-6f5f-400f-ab88-ef0e09ccbecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_birosag_ur_dubaj","timestamp":"2021. február. 04. 10:33","title":"Űrbíróságot állít fel Dubaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annyira megnőtt a környezetszennyezés az egyszer használatos maszkok miatt, hogy a francia parlament kampányt indított a moshatók mellett. ","shortLead":"Annyira megnőtt a környezetszennyezés az egyszer használatos maszkok miatt, hogy a francia parlament kampányt indított...","id":"20210204_franciaorszag_maszk_hulladek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd4ac43-b31a-4804-8b4e-56aa04f38362","keywords":null,"link":"/zhvg/20210204_franciaorszag_maszk_hulladek","timestamp":"2021. február. 04. 11:47","title":"Egyszer használatos helyett mosható maszkokat ajánl a francia parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint egy alig ismert antivirális szer, a thapsigargin és származékai a koronavírus-fertőzötteknél is működnek.","shortLead":"Brit kutatók szerint egy alig ismert antivirális szer, a thapsigargin és származékai a koronavírus-fertőzötteknél is...","id":"20210203_thapsigargin_antiviralis_szer_covid_19_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334b962d-142c-41df-b27d-83febbfc1d32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_thapsigargin_antiviralis_szer_covid_19_koronavirus","timestamp":"2021. február. 03. 13:05","title":"Találtak egy új gyógymódot, amely a koronavírus ellen is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab295094-8fce-4aed-adb4-cd2e0b2f6335","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Negatív tesztet sem kérnek a magyaroktól a határon.","shortLead":"Negatív tesztet sem kérnek a magyaroktól a határon.","id":"20210204_szerbia_magyarorszag_karanten_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab295094-8fce-4aed-adb4-cd2e0b2f6335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d18e8fa-3177-4823-928c-052fde7e2dbd","keywords":null,"link":"/vilag/20210204_szerbia_magyarorszag_karanten_teszt","timestamp":"2021. február. 04. 15:21","title":"Már nem kell karanténba vonulni, ha Szerbiába utazunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az aktivista színésznő kapja idén a Cecil B. DeMille-életműdíjat.","shortLead":"Az aktivista színésznő kapja idén a Cecil B. DeMille-életműdíjat.","id":"20210203_Jane_Fondat_ezuttal_nem_orizetbe_veszik_hanem_dijazzak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867e9b1c-2936-4df9-a87e-4faadad400ea","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Jane_Fondat_ezuttal_nem_orizetbe_veszik_hanem_dijazzak","timestamp":"2021. február. 03. 12:02","title":"Jane Fondát ezúttal nem őrizetbe veszik, hanem díjazzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8a815a-9f91-47fb-8f76-5d98c1ff5cb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már hazánkban is rendelhető az EQC szabadidőautó kistestvérének tekinthető zöld rendszámos modell.","shortLead":"Már hazánkban is rendelhető az EQC szabadidőautó kistestvérének tekinthető zöld rendszámos modell.","id":"20210205_magyarorszagon_a_legujabb_elektromos_mercedes_a_kicsi_eqa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a815a-9f91-47fb-8f76-5d98c1ff5cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d160de1-c16a-4303-8394-6ce56fccaad0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_magyarorszagon_a_legujabb_elektromos_mercedes_a_kicsi_eqa","timestamp":"2021. február. 05. 06:41","title":"Magyarországon a legújabb elektromos Mercedes, a kicsi EQA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]