[{"available":true,"c_guid":"6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több a megbetegedés a kisebbségi népcsoportok körében.","shortLead":"Egyre több a megbetegedés a kisebbségi népcsoportok körében.","id":"20200817_50_ezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_USAban_egy_nap_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c964cb-3bdc-4434-94d6-d39fbdf2b2f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_50_ezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_USAban_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. augusztus. 17. 06:14","title":"50 ezer új fertőzöttet regisztráltak az USA-ban egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hetek óta kéri erre a kormányt.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hetek óta kéri erre a kormányt.","id":"20200818_jarvany_intezkedesi_terv_emmi_iskolakezdes_iskolak_koronavirus_pedagogusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d182235-3d22-4c27-8de2-a498473edf02","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_jarvany_intezkedesi_terv_emmi_iskolakezdes_iskolak_koronavirus_pedagogusok","timestamp":"2020. augusztus. 18. 06:40","title":"Közzétették, milyen intézkedési tervet kaptak járványügyben a magyar iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5459cfbc-c0b8-420b-bd4a-ce17ac1f865f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet vállalta magára a támadást.\r

","shortLead":"Tüntetők és ellentüntetők menetelnek vasárnap Minszkben, és egyes információk szerint Lukasenka is meg fog jelenni...","id":"20200816_Ellentuntetesre_keszulnek_Lukasenka_hivei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58ace7bb-5544-4a61-a55b-6bea8bf49690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1f9140-9a8d-4b3a-91dc-cfa7686b4add","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Ellentuntetesre_keszulnek_Lukasenka_hivei","timestamp":"2020. augusztus. 16. 13:07","title":"Ellentüntetésbe kezdtek Lukasenka hívei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A libanoni vámhatóság vezetőjét viszont letartóztatták.","shortLead":"A libanoni vámhatóság vezetőjét viszont letartóztatták.","id":"20200818_bejrut_robbanas_vamhatosag_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455b7c9a-4a30-4d28-af14-dbafcb3e3434","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_bejrut_robbanas_vamhatosag_letartoztatas","timestamp":"2020. augusztus. 18. 07:27","title":"Még mindig nem tudni, mi okozta a hatalmas robbanást Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]