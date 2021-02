Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe2d5fab-0c79-493a-a751-0058d8a0d66e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár tartották a kapcsolatot, régen nem találkoztak, Erika ráadásul most először látta Pétert ismét járni.","shortLead":"Bár tartották a kapcsolatot, régen nem találkoztak, Erika ráadásul most először látta Pétert ismét járni.","id":"20210204_ujpest_rendor_keseles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe2d5fab-0c79-493a-a751-0058d8a0d66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5478d95f-90d6-48a9-82d4-f5c3e787e4d6","keywords":null,"link":"/elet/20210204_ujpest_rendor_keseles","timestamp":"2021. február. 04. 11:15","title":"“Akárhányszor meglátom, mindig mosolygok” – kamera elé állt az Újpesten megkéselt rendőr és társa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit bulvár rögtön újabb családi viszályt képzelt bele egy adminisztrációs ügybe.","shortLead":"A brit bulvár rögtön újabb családi viszályt képzelt bele egy adminisztrációs ügybe.","id":"20210203_Volt_egy_kis_kavarodas_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_fianak_az_anyakonyvezesevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1682b0e0-aa5f-46d3-9984-d3a0269d8b6b","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Volt_egy_kis_kavarodas_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_fianak_az_anyakonyvezesevel","timestamp":"2021. február. 03. 17:32","title":"Volt egy kis kavarodás Harry herceg és Meghan Markle fiának az anyakönyvezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda7bcc-9716-4f40-8227-aed8d1651b78","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210204_Marabu_Feknyuz_Orban_allasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeda7bcc-9716-4f40-8227-aed8d1651b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4dee754-3618-4c5d-8d19-de69f33a9eae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_Marabu_Feknyuz_Orban_allasa","timestamp":"2021. február. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Orbán állása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30263fc7-a8aa-4cdd-9427-c2771fe9377c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire az állatvédők kiértek a padláson garázdálkodó mosómedvéhez, az állat már több tyúkot is elkapott. 