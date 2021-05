Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kerül túl messzire a pályától, csak a háttérben lévő logó változik: a Google helyett az Apple-nek dolgozik tovább a mesterségesintelligencia-kutatással foglalkozó Samy Bengio.","shortLead":"Nem kerül túl messzire a pályától, csak a háttérben lévő logó változik: a Google helyett az Apple-nek dolgozik tovább...","id":"20210506_apple_google_mesterseges_intelligencia_mi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5eb7ee-3e35-47fe-9457-efd451727f0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_apple_google_mesterseges_intelligencia_mi","timestamp":"2021. május. 06. 11:03","title":"Az Apple-nél folytatja az MI-ügyi szakértő, akinek elege lett a Google-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfabbee-c864-4a79-887c-918f6a6ec4c6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Leginkább tópartra, teljeskörű kiszolgálásra és persze svédasztalra vágynak azok a magyarok, akik nyaralást terveznek - derül ki egy felmérésből. A megkérdezettek ötöde viszont nem tervez nyaralást.","shortLead":"Leginkább tópartra, teljeskörű kiszolgálásra és persze svédasztalra vágynak azok a magyarok, akik nyaralást terveznek...","id":"20210505_nyaralas_felmeres_danubius_hotels","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dfabbee-c864-4a79-887c-918f6a6ec4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b007e957-eb69-4958-b973-9a9c41e5ee30","keywords":null,"link":"/kkv/20210505_nyaralas_felmeres_danubius_hotels","timestamp":"2021. május. 05. 22:05","title":"Majdnem minden második magyar itthon nyaralna idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b9cee9-2ac6-42ca-92b9-bfde7f5f722a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok követik a francia konszerntárs példáját és eladták a német cégben lévő részvényeiket.","shortLead":"A japánok követik a francia konszerntárs példáját és eladták a német cégben lévő részvényeiket.","id":"20210506_A_Renault_utan_a_Nissan_is_kiszallt_a_Mercedesbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67b9cee9-2ac6-42ca-92b9-bfde7f5f722a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d4a8bd-6f9b-4e0c-8320-053e8cffe377","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_A_Renault_utan_a_Nissan_is_kiszallt_a_Mercedesbol","timestamp":"2021. május. 06. 09:41","title":"A Renault után a Nissan is kiszállt a Mercedesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felcsúti milliárdos rágalmazás és becsületsértés miatt tett feljelentését, de a bíróság elutasította a keresetet.","shortLead":"A felcsúti milliárdos rágalmazás és becsületsértés miatt tett feljelentését, de a bíróság elutasította a keresetet.","id":"20210506_meszaros_lorinc_fekete_gyor_andras_feljelentes_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6eb88f7-02d0-4ae4-9cc9-a8af4c97338f","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_meszaros_lorinc_fekete_gyor_andras_feljelentes_interju","timestamp":"2021. május. 06. 08:58","title":"Mészáros Lőrinc feljelentette Fekete-Győr Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2492c573-3bd4-4a9d-9311-da45f3bf4e37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már dolgozik azon, hogy a Messengerbe és az Instagram üzenetküldőjébe is beépítse a végpont-végpont közti titkosítást, de erre 2022 előtt egészen biztosan nem kerül sor.","shortLead":"A Facebook már dolgozik azon, hogy a Messengerbe és az Instagram üzenetküldőjébe is beépítse a végpont-végpont közti...","id":"20210504_facebook_messenger_instagram_direct_vegpont_vegpont_kozti_titkositas_uzenetkuldes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2492c573-3bd4-4a9d-9311-da45f3bf4e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9767d0d1-43f0-4d55-8918-6e3b18685697","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_facebook_messenger_instagram_direct_vegpont_vegpont_kozti_titkositas_uzenetkuldes","timestamp":"2021. május. 04. 14:03","title":"Messengert használ? Egy darabig még nem lesznek biztonságban az üzenetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendőrség érdeklődésünk után kiadott egy közleményt, ami szerint sikkasztás és más bűncselekmények miatt vettek őrizetbe \"egy ismert győri férfit\".","shortLead":"A rendőrség érdeklődésünk után kiadott egy közleményt, ami szerint sikkasztás és más bűncselekmények miatt vettek...","id":"20210505_orizetbe_vetel_fekete_david_megasztar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7b1e90-c7ee-4d1f-b72f-94c5b06d2f87","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_orizetbe_vetel_fekete_david_megasztar","timestamp":"2021. május. 05. 15:47","title":"Őrizetbe vették Fekete Dávid volt megasztáros énekest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9e1fcc-38e8-455a-b1f4-0f34798fb36c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A házigazda óriási meglepetésre 31-22-re nyert a címvédő Győri Audi ETO KC ellen a női kézilabda NB I. rangadóján, ezzel lépéselőnybe került a bajnoki címért zajló csatában.\r

","shortLead":"A házigazda óriási meglepetésre 31-22-re nyert a címvédő Győri Audi ETO KC ellen a női kézilabda NB I. rangadóján...","id":"20210505_kezilabda_nb_i_ferencvaros_gyor_rangado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf9e1fcc-38e8-455a-b1f4-0f34798fb36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5664fcf1-c3eb-4633-84c4-d1685020646a","keywords":null,"link":"/sport/20210505_kezilabda_nb_i_ferencvaros_gyor_rangado","timestamp":"2021. május. 05. 20:55","title":"Érik a trónfosztás? Kiütötte a Fradi a Győrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos bejelentés ugyan még várat magára, de információink szerint kedden még erre is sor kerül.","shortLead":"A hivatalos bejelentés ugyan még várat magára, de információink szerint kedden még erre is sor kerül.","id":"20210504_Gulyasugy_Felmentik_a_rasszista_kijelentesei_miatt_bepanaszolt_szegedi_egyetemi_oktatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2099ed6c-5253-4ced-b4f0-167483cff135","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_Gulyasugy_Felmentik_a_rasszista_kijelentesei_miatt_bepanaszolt_szegedi_egyetemi_oktatot","timestamp":"2021. május. 04. 13:10","title":"Megválik a rasszista és szexista kijelentései miatt bepanaszolt oktatójától a Szegedi Tudományegyetem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]