[{"available":true,"c_guid":"fb39776b-b3b7-4574-bc03-9e4c0bbb1347","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégpedig Jean Todt társaságában. Erről az egykori csapatfőnöke, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöke beszélt egy interjúban. ","shortLead":"Mégpedig Jean Todt társaságában. Erről az egykori csapatfőnöke, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöke beszélt...","id":"20210507_Michael_Schumacher_Forma1es_futamokat_nez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb39776b-b3b7-4574-bc03-9e4c0bbb1347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4e62b1-4288-43ee-ae96-26e800e8fddc","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Michael_Schumacher_Forma1es_futamokat_nez","timestamp":"2021. május. 07. 17:15","title":"Michael Schumacher Forma–1-es futamokat néz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543891f9-917f-4602-86f5-8454fa295062","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kábelvágás, váltóhiba, elromlott biztosítóberendezés lassítja a közlekedést Kőbánya felsőnél és Rákosnál.","shortLead":"Kábelvágás, váltóhiba, elromlott biztosítóberendezés lassítja a közlekedést Kőbánya felsőnél és Rákosnál.","id":"20210508_vasut_vonat_hiba_keleti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=543891f9-917f-4602-86f5-8454fa295062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b693efa3-0a4f-42c6-8cbf-1fcc8732c5fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_vasut_vonat_hiba_keleti","timestamp":"2021. május. 08. 14:31","title":"Sorozatos technikai hibák miatt készülhet késésre, aki a Keletiből Miskolc vagy Szolnok felé vonatozna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Új vezetést választott a Dunaferr, módosították az alapszabályt is - vagy nem...","shortLead":"Új vezetést választott a Dunaferr, módosították az alapszabályt is - vagy nem...","id":"20210506_Vezetes_Dunaferr_alapszabaly_parkolo_kozgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d2a712-6ea4-4eb1-9f04-63f2ec5f63cc","keywords":null,"link":"/kkv/20210506_Vezetes_Dunaferr_alapszabaly_parkolo_kozgyules","timestamp":"2021. május. 06. 21:06","title":"A parkolóban tartották meg a Dunaferr közgyűlését, és az sem biztos, hogy érvényes volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d120e4-9ebd-4192-92d1-bd9741d290ab","c_author":"Sztella Kiriakídisz","category":"gazdasag","description":"A Covid–19 elleni terápiás készítményekre vonatkozó uniós stratégia újabb védvonal a járvány elleni harcban – írja véleménycikkében Sztella Kiriakídisz, az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős tagja.","shortLead":"A Covid–19 elleni terápiás készítményekre vonatkozó uniós stratégia újabb védvonal a járvány elleni harcban – írja...","id":"20210507_Igy_lehet_az_EUban_oszre_legalabb_harom_gyogyszer_a_Covid_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d120e4-9ebd-4192-92d1-bd9741d290ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0d05b7-32e2-46e5-85e4-6649ac904726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_Igy_lehet_az_EUban_oszre_legalabb_harom_gyogyszer_a_Covid_ellen","timestamp":"2021. május. 07. 14:40","title":"Így lehet az EU-ban őszre legalább három gyógyszer a Covid ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy adatkezelő szoftver kalózverzióját töltötte le és telepítette fel a gépére az az egyetemi hallgató, aki ezzel együtt egy vírussal is megfertőzte az eszközét.","shortLead":"Egy adatkezelő szoftver kalózverzióját töltötte le és telepítette fel a gépére az az egyetemi hallgató, aki ezzel...","id":"20210507_zsarolovirus_ryuk_kiberbiztonsag_lopott_program_crack_szoftver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05f4906-9a93-4fd6-8c71-0f27f6e6a832","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_zsarolovirus_ryuk_kiberbiztonsag_lopott_program_crack_szoftver","timestamp":"2021. május. 07. 14:03","title":"Lopott programot telepített a gépére az egyetemista, zsarolóvírus bénította meg az egész intézetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d485376-b8d1-4430-b99c-f04537b1f27f","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az iPhone-okon és iPadeken a múlt hét óta elérhető rendszerfrissítéssel oda szúrt az Apple, ahol sokaknak a legjobban fáj. A hipertargetált reklámokból élő cégek, mint amilyen például a Facebook vagy a Google, kénytelenek lesznek újragondolni stratégiájukat.","shortLead":"Az iPhone-okon és iPadeken a múlt hét óta elérhető rendszerfrissítéssel oda szúrt az Apple, ahol sokaknak a legjobban...","id":"202118__mobilozok_figyelese__blokkolo_iphoneok__reklam_adovevok__kovetendo_preda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d485376-b8d1-4430-b99c-f04537b1f27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f2add9-0ab9-4e57-875f-23957d95a754","keywords":null,"link":"/360/202118__mobilozok_figyelese__blokkolo_iphoneok__reklam_adovevok__kovetendo_preda","timestamp":"2021. május. 08. 13:30","title":"Nagyon fontos, melyik gombra nyom a kérdésnél, amely ezután minden iPhone-on fölugrik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dokumentumok között összeesküvés-elméletekről írt levelek vannak.","shortLead":"A dokumentumok között összeesküvés-elméletekről írt levelek vannak.","id":"20210508_Az_FBI_nyilvanossagra_hozta_a_Kurt_Cobainaktat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209d0d19-d283-40ce-8936-4aa21928495d","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Az_FBI_nyilvanossagra_hozta_a_Kurt_Cobainaktat","timestamp":"2021. május. 08. 10:46","title":"Az FBI nyilvánosságra hozta a Kurt Cobain-aktát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A tervhez ragaszkodó klubok elutasítják az UEFA nyomásgyakorlását.","shortLead":"A tervhez ragaszkodó klubok elutasítják az UEFA nyomásgyakorlását.","id":"20210508_A_Real_a_Barcelona_es_a_Juventus_meg_nem_tett_le_a_Szuperligarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7a1283-aa80-40aa-b975-e7f3b7f2f869","keywords":null,"link":"/sport/20210508_A_Real_a_Barcelona_es_a_Juventus_meg_nem_tett_le_a_Szuperligarol","timestamp":"2021. május. 08. 13:32","title":"A Real, a Barcelona és a Juventus még nem tett le a Szuperligáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]