[{"available":true,"c_guid":"9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt mondta Nicola Sturgeon főminiszter telefonon Boris Johnson miniszterelnöknek vasárnap este miután pártja, a Skót Nemzeti Párt negyedszer is győzött a választáson.","shortLead":"Ezt mondta Nicola Sturgeon főminiszter telefonon Boris Johnson miniszterelnöknek vasárnap este miután pártja, a Skót...","id":"20210510_Lesz_masodik_skot_nepszavazas_a_fuggetlensegrol_kerdes_hogy_mikor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf76ffbd-72f4-4abb-8a57-27ee77ab490a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210510_Lesz_masodik_skot_nepszavazas_a_fuggetlensegrol_kerdes_hogy_mikor","timestamp":"2021. május. 10. 13:02","title":"Lesz második skót népszavazás a függetlenségről, kérdés, hogy mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A University College London kutatói szerint az okostelefon ma már nem eszköz, hanem konkrétan az otthonunk.","shortLead":"A University College London kutatói szerint az okostelefon ma már nem eszköz, hanem konkrétan az otthonunk.","id":"20210510_okostelefon_mobilozas_kutatas_antropologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0c5d0d-8bb2-4e32-8472-f3d9c71dc745","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_okostelefon_mobilozas_kutatas_antropologia","timestamp":"2021. május. 10. 20:03","title":"Már otthonként tekintunk a mobilunkra, és ez nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet korábban négy készítmény esetében végzett hasonló teszteket, de azokkal nem sikerült jó eredményeket elérni. ","shortLead":"A szervezet korábban négy készítmény esetében végzett hasonló teszteket, de azokkal nem sikerült jó eredményeket...","id":"20210511_who_gyogyszer_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317c3488-9003-4ea6-af70-076633ac03ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_who_gyogyszer_koronavirus","timestamp":"2021. május. 11. 13:20","title":"Új gyógyszereket vizsgál a WHO, ezek is segíthetnek a koronavírusos betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Csak májusban 1,3 milliónál több oltóanyagot szállított a gyártó.

","shortLead":"Csak májusban 1,3 milliónál több oltóanyagot szállított a gyártó.

","id":"20210511_Pfizervakcina_szallitmanyt_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101868e0-76bd-4ae1-8e9c-4cfc88da6a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Pfizervakcina_szallitmanyt_Magyarorszag","timestamp":"2021. május. 11. 15:23","title":"Már több mint 3,2 millió Pfizer-vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b157b1-4129-4230-81f4-38ebc8c763f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lényegében válogatás nélkül elvitt bármit, amit az autókan talált. ","shortLead":"Lényegében válogatás nélkül elvitt bármit, amit az autókan talált. ","id":"20210510_Tizenharom_autot_tort_fel_ket_nap_alatt_Csepelen_egy_fiatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b157b1-4129-4230-81f4-38ebc8c763f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32b12ad-011d-4437-b638-7fc5d32f9d8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_Tizenharom_autot_tort_fel_ket_nap_alatt_Csepelen_egy_fiatal","timestamp":"2021. május. 10. 08:06","title":"Tizenhárom autót tört fel két nap alatt Csepelen egy fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bevezetik a zöld útlevelet, ami a belépő lesz az újra nyitó éttermekbe, hotelekbe, a kulturális és sport rendezvényekre. Az esküvők és a céges ünnepségek még nem lesznek így sem megengedettek.","shortLead":"Bevezetik a zöld útlevelet, ami a belépő lesz az újra nyitó éttermekbe, hotelekbe, a kulturális és sport...","id":"20210510_ausztria_kurz_nyitas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad850f0-8622-4fd3-8035-2884cb1e2f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_ausztria_kurz_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 10. 19:37","title":"Zöld útlevéllel és részletes szabályokkal nyit Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális állóképességünket is próbára teszik – az idei télre pedig a járvány miatt ez fokozottan igaz volt. Most azonban, hogy a tavasz már érkezőben, érdemes megtervezni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy testünket és elménket is formába hozzuk.","shortLead":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális...","id":"calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ab9492-b7cc-49d9-8ddc-43930b9ac70b","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","timestamp":"2021. május. 10. 11:30","title":"Ellenálló szervezet a „téli álom” után – így hozza formába immunrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik Szilágyi Szabolcsot indítja helyette Borsod megye 1-es számú választókörzetében, hogy Jakab a miniszterelnök-jelöltségre koncentrálhasson.","shortLead":"A Jobbik Szilágyi Szabolcsot indítja helyette Borsod megye 1-es számú választókörzetében, hogy Jakab...","id":"20210510_jakab_peter_miskolc_valasztas_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d33ca4e-86a8-4168-b373-8caec68bf5ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_jakab_peter_miskolc_valasztas_2022","timestamp":"2021. május. 10. 11:27","title":"Jakab Péter nem indul újra egyéniben Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]