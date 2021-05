Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fd7e3db8-b4c6-4e23-a865-da12b237ff39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit már két éve bemutatták, de az vélhetően csak egy makett volt. A francia márka most maga tette közzé a hivatalos premier dátumát.","shortLead":"A kocsit már két éve bemutatták, de az vélhetően csak egy makett volt. A francia márka most maga tette közzé...","id":"20210518_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_autoja_a_Fekete_Bugatti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd7e3db8-b4c6-4e23-a865-da12b237ff39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908f9f31-6c1c-4398-9ad7-f3ff8e220a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_autoja_a_Fekete_Bugatti","timestamp":"2021. május. 18. 10:37","title":"Elkészült a világ legdrágább autója, a „Fekete” Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"55 millió adagra szerződtek, ebből eddig 5 millió érkezett meg.","shortLead":"55 millió adagra szerződtek, ebből eddig 5 millió érkezett meg.","id":"20210517_johnson_vakcina_eu_szallitas_problemak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd0635d-2e06-4b0c-af0a-11b710f11dd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_johnson_vakcina_eu_szallitas_problemak","timestamp":"2021. május. 17. 19:11","title":" Az EU-nak ígért vakcinamennyiség felét szállítja csak a héten a Johnson & Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a141916-b052-46fc-8a7a-4be385a85d81","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A zöld-fehérek 29-23-ra nyertek a Debrecen ellen a veszprémi négyes döntő második játéknapján.\r

","shortLead":"A zöld-fehérek 29-23-ra nyertek a Debrecen ellen a veszprémi négyes döntő második játéknapján.\r

","id":"20210516_gyor_debrecen_kezilabda_magyar_kupa_cimvedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a141916-b052-46fc-8a7a-4be385a85d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eb759c-ed70-4123-9ec2-051f7ed97a15","keywords":null,"link":"/sport/20210516_gyor_debrecen_kezilabda_magyar_kupa_cimvedes","timestamp":"2021. május. 16. 20:49","title":"Győri címvédés a kézilabda Magyar Kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy, a könnyűzene megújításáról szóló konferencián Demeter Szilárd azt is hangsúlyozta, hogy a Petőfi Irodalmi Ügynökségen keresztül az idei évben 5 milliárd forintot tudnak majd pályázaton kiosztani.","shortLead":"Egy, a könnyűzene megújításáról szóló konferencián Demeter Szilárd azt is hangsúlyozta, hogy a Petőfi Irodalmi...","id":"20210517_Tamogatja_Demeter_Szilard_hogy_a_kulturalis_afat_5_szazalekra_csokkentsek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52d942a-267a-4b72-8a70-3c81e7d66e6b","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Tamogatja_Demeter_Szilard_hogy_a_kulturalis_afat_5_szazalekra_csokkentsek","timestamp":"2021. május. 17. 10:06","title":"Támogatja Demeter Szilárd, hogy a kulturális áfát 5 százalékra csökkentsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A többi visegrádi országban is jóval nagyobb arányban dolgoztak rendszeresen otthonról a foglalkoztatottak, mint Magyarországon.","shortLead":"A többi visegrádi országban is jóval nagyobb arányban dolgoztak rendszeresen otthonról a foglalkoztatottak, mint...","id":"20210517_Magyarorszag_a_jarvany_alatt_is_unios_sereghajto_volt_az_otthonrol_dolgozok_aranyaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c31eef-d838-4031-be6e-2508e0bd681a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_Magyarorszag_a_jarvany_alatt_is_unios_sereghajto_volt_az_otthonrol_dolgozok_aranyaban","timestamp":"2021. május. 17. 17:49","title":"Hiába a járvány, alig dolgozhattak otthonról a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a szabad véleménynyilvánítás a demokratikus részvétel és a kormányzati döntések befolyásolásának alapvető feltétele.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a szabad véleménynyilvánítás a demokratikus részvétel és a kormányzati...","id":"20210517_szel_bernadett_gyulekezesi_tilalom_ombudsman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba204a2f-d598-45b6-9904-6bac08f577fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_szel_bernadett_gyulekezesi_tilalom_ombudsman","timestamp":"2021. május. 17. 09:31","title":"Szél Bernadett az ombudsmanhoz fordul a gyülekezési tilalom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f19ece-fa9a-43ce-a309-bab3e8893953","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legújabb filmklipben a magyar főváros legalább annyira főszereplő, mint Scarlett Johansson.","shortLead":"A legújabb filmklipben a magyar főváros legalább annyira főszereplő, mint Scarlett Johansson.","id":"20210518_Mekkora_reklam_lesz_Budapestnek_az_uj_Fekete_Ozvegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50f19ece-fa9a-43ce-a309-bab3e8893953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f530860-2c76-4c08-b22c-197b4d49f166","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Mekkora_reklam_lesz_Budapestnek_az_uj_Fekete_Ozvegy","timestamp":"2021. május. 18. 11:38","title":"Mekkora reklám lesz Budapestnek az új Fekete Özvegy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnöktől külön megkérdezte a Jobbik elnöke, hogy nevezheti-e ficsúrnak. Kövér el is vette tőle a szót.



","shortLead":"A házelnöktől külön megkérdezte a Jobbik elnöke, hogy nevezheti-e ficsúrnak. Kövér el is vette tőle a szót.



","id":"20210517_jakab_peter_kover_laszlo_ficsurok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac677e7d-4a0f-457f-aee6-d513d0f1a661","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_jakab_peter_kover_laszlo_ficsurok","timestamp":"2021. május. 17. 15:17","title":"Jakab Péter egy kérdéssel akasztotta ki a parlamentben Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]