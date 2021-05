Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","shortLead":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","id":"20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c721a437-5b5f-400e-b71c-ecce0fc4929b","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","timestamp":"2021. május. 21. 19:50","title":"Spontán tüntetni tilos – a kormány azért kicsit pontosította az ötmilliomodik oltás beadása utáni jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831db251-5576-48de-9754-2fee9b9c8069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 5 millió 6 ezer embert oltottak be - közölte a koronavirus.gov.hu hivatalos oldal.","shortLead":"Eddig 5 millió 6 ezer embert oltottak be - közölte a koronavirus.gov.hu hivatalos oldal.","id":"20210523_44_koronavirusfertozott_hunyt_el_416_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=831db251-5576-48de-9754-2fee9b9c8069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135d8691-bd9d-4a69-8542-c89e4dd97b30","keywords":null,"link":"/itthon/20210523_44_koronavirusfertozott_hunyt_el_416_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2021. május. 23. 09:08","title":"44 koronavírus-fertőzött hunyt el, 416 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jutalom akkor jár, ha a fényképek vagy videók alapján beazonosíthatók a szemetelők.","shortLead":"A jutalom akkor jár, ha a fényképek vagy videók alapján beazonosíthatók a szemetelők.","id":"20210523_Penzt_kap_egy_romaniai_faluban_aki_lebuktatja_az_illegalis_hulladeklerakokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6571c0-34be-467d-844b-9af89f944de0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210523_Penzt_kap_egy_romaniai_faluban_aki_lebuktatja_az_illegalis_hulladeklerakokat","timestamp":"2021. május. 23. 15:12","title":"Pénzt kap egy romániai faluban, aki lefotózza az illegális hulladéklerakókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi igazolásuk van.","shortLead":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi...","id":"20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cce35a4-14e6-4d44-abeb-02bdde4a4e44","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","timestamp":"2021. május. 22. 21:10","title":"Elfogadják a román védettségi igazolást is a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102a4872-4447-4151-b29e-2b7006911284","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bármennyire is alulértékeljük, a magyar nóta összetartó kapocs és közös örökségünk, itt az ideje büszkének lenni rá. Az Óbudai Danubia Zenekarnak pedig vannak érvei az örömzenélés mellett.","shortLead":"Bármennyire is alulértékeljük, a magyar nóta összetartó kapocs és közös örökségünk, itt az ideje büszkének lenni rá...","id":"20210522_Obudai_Danubia_Zenekar_koncertje_eloben_magyar_nota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=102a4872-4447-4151-b29e-2b7006911284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d491b2-39b7-476e-a258-58ed199bd4c5","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_Obudai_Danubia_Zenekar_koncertje_eloben_magyar_nota","timestamp":"2021. május. 22. 17:55","title":"A mulatást komolyan vesszük: az Óbudai Danubia Zenekar koncertje élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cc4595-4ed0-46df-aac4-ed0dac9faddf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A közösségi média korában már ciki mindig (vagy sokáig) ugyanabban a göncben mutatkozni. Azoknak, akik nem akarnak folyton új ruhákat, kiegészítőket vásárolni, megjelentek a „sima”, tehát nem alkalmi cuccokat kínáló kölcsönzők.","shortLead":"A közösségi média korában már ciki mindig (vagy sokáig) ugyanabban a göncben mutatkozni. Azoknak, akik nem akarnak...","id":"202120_atruhazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6cc4595-4ed0-46df-aac4-ed0dac9faddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d66a41-4203-4e1d-9caa-733cccf44e65","keywords":null,"link":"/360/202120_atruhazas","timestamp":"2021. május. 23. 08:30","title":"Állandó vásárlás helyett bérlés: megérkeztek a ruhaelőfizetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af54b92-3b67-43ea-8ecc-3869a63863f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bármerre lovagolt is Potápi Árpád, volt ott egy fotós a közmédiától.","shortLead":"Bármerre lovagolt is Potápi Árpád, volt ott egy fotós a közmédiától.","id":"20210522_potapi_lovagol_a_csiksomlyoi_bucsun_semjen_miset_nez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9af54b92-3b67-43ea-8ecc-3869a63863f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48bedac-65cc-4cfb-b5ee-fdc78a10e4d7","keywords":null,"link":"/elet/20210522_potapi_lovagol_a_csiksomlyoi_bucsun_semjen_miset_nez","timestamp":"2021. május. 22. 17:53","title":"Lovon járta végig a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a csíksomlyói búcsút, Semjén is feltűnt a misén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55baf19d-1b7e-43d1-984e-8d19276063b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A lazításnak vonatkoznia kell az oltásokra, a kezelésekre, a diagnosztizáláshoz és a védekezéshez szükséges eszközökre, valamint a gyártásukhoz szükséges anyagokra és összetevőkre is.","shortLead":"A lazításnak vonatkoznia kell az oltásokra, a kezelésekre, a diagnosztizáláshoz és a védekezéshez szükséges eszközökre...","id":"20210522_62_orszag_keri_szabadalmi_jogok_lazitasat_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55baf19d-1b7e-43d1-984e-8d19276063b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd9a86d-735c-43e3-90ef-9a09a6a7848e","keywords":null,"link":"/kkv/20210522_62_orszag_keri_szabadalmi_jogok_lazitasat_koronavirus","timestamp":"2021. május. 22. 20:34","title":"62 ország kéri a koronavírus-gyógyszerek szabadalmi jogainak lazítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]