Egy fiatal lány egyszer csak arra ébred, hogy valamiért az 1960-as évek New Yorkjában van, ráadásul ha a tükörbe néz, egy egészen másik nő néz vissza onnan. Amíg ez csak a csillogó éjszakai partik közben van így, talán nincs is olyan nagy gond a dologgal, de egy idő után valami nagyon összekuszálódik az idővel, és valami súlyos fenyegetés is átszivárog a jelenbe a múltból.

Az előzetes alapján úgy tűnik, ez az Utolsó éjszaka a Sohóban (Last Night in Soho) című film sztorija. A filmet a Scott Pilgrim a világ ellen, a Nyomd, bébi, nyomd! és a Haláli hullák hajnala rendezője, Edgar Wright jegyzi, a főszereplője pedig a Vezércsel című Netflix-sorozat főszereplője, Anya Taylor-Joy.

A filmet várhatóan októberben mutatják be a mozik, a magyar premierről egyelőre nincs hír.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: