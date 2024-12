Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzet Színésze december 23-án esett el egy lépcsőn, csonttörést szenvedett, műteni kellett.","shortLead":"A Nemzet Színésze december 23-án esett el egy lépcsőn, csonttörést szenvedett, műteni kellett.","id":"20241230_Bodrogi-Gyula-balesett-csonttores-mutet-korhaz-gyogyulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d.jpg","index":0,"item":"0f8b19de-af87-47b3-885a-c7c88470b573","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Bodrogi-Gyula-balesett-csonttores-mutet-korhaz-gyogyulas","timestamp":"2024. december. 30. 15:38","title":"Bodrogi Gyula kórházban töltötte a karácsonyt, de hamarosan hazaengedhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f1bdf7-496c-4eb9-b477-69dc19098742","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiú apja 14 év és hat hónap szabadságvesztést kapott a gyerek elhanyagolása és a közbiztonság veszélyeztetése miatt. ","shortLead":"A fiú apja 14 év és hat hónap szabadságvesztést kapott a gyerek elhanyagolása és a közbiztonság veszélyeztetése miatt. ","id":"20241230_Bortonre-iteltek-a-belgradi-iskolai-amokfuto-szuleit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8f1bdf7-496c-4eb9-b477-69dc19098742.jpg","index":0,"item":"482e1b02-d960-4f50-a5d0-58a4b06d67db","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_Bortonre-iteltek-a-belgradi-iskolai-amokfuto-szuleit","timestamp":"2024. december. 30. 18:09","title":"Börtönre ítélték a belgrádi iskolai ámokfutó szüleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8982bab-9a2a-4f16-9165-bf9458b670f1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A mulasztás súlyosbító körülmény volt a bírságösszeg megállapításánál.","shortLead":"A mulasztás súlyosbító körülmény volt a bírságösszeg megállapításánál.","id":"20241230_275-milliora-birsagolta-Meszaros-Lorinc-bankjat-es-annak-leanyceget-az-MNB-MBH-Befektetesi-Bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8982bab-9a2a-4f16-9165-bf9458b670f1.jpg","index":0,"item":"d3726228-f55c-45ff-bbf8-a5eac4f3978f","keywords":null,"link":"/kkv/20241230_275-milliora-birsagolta-Meszaros-Lorinc-bankjat-es-annak-leanyceget-az-MNB-MBH-Befektetesi-Bank","timestamp":"2024. december. 30. 09:15","title":"Javításra kötelezték őket, hiába - 27,5 millióra bírságolta Mészáros Lőrinc bankját és annak leánycégét az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be13fe4f-cdc3-436c-82d0-84a6a33eac61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Barbárglamour című műsorából az is kiderül, hogy az Európai Unió magyar soros elnöksége olyan volt, mintha Ganxsta Zolee lenne az esztergomi érsek egy évig.","shortLead":"A humorista Barbárglamour című műsorából az is kiderül, hogy az Európai Unió magyar soros elnöksége olyan volt, mintha...","id":"20241231_bodocs-barbarglamour-eloadas-szoke-torgyan-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be13fe4f-cdc3-436c-82d0-84a6a33eac61.jpg","index":0,"item":"adec63b2-54b5-4412-a8c4-7ad4593aae90","keywords":null,"link":"/elet/20241231_bodocs-barbarglamour-eloadas-szoke-torgyan-video","timestamp":"2024. december. 31. 09:57","title":"Bödőcs: A szőke Torgyán és a türk basa megbeszélték Amerikában, hogy a migráció rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760c5a2-51ea-4b57-bf77-b74d029d9a00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsony előtt került kórházba, most már otthonában lábadozik. ","shortLead":"Karácsony előtt került kórházba, most már otthonában lábadozik. ","id":"20241230_Pap-Rita-agyverzes-karacsony-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b760c5a2-51ea-4b57-bf77-b74d029d9a00.jpg","index":0,"item":"32e42472-cae3-4609-991b-76c77d728b39","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Pap-Rita-agyverzes-karacsony-korhaz","timestamp":"2024. december. 30. 16:07","title":"Agyvérzést kapott, kórházba került Pap Rita énekesnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25331c5a-dcf2-4f0b-9725-1f6cd0ad98fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mit jelent 2025 kiberbiztonságunk szempontjából? Mely kibertámadások válnak egyre gyakoribbá, mely iparágakat célozzák meg kiemelten, és milyen szerepet játszik a mesterséges intelligencia? A jövő évre adott előrejelzést Chet Wisniewski, a Sophos kiberbiztonsági vállalat technológiai igazgatója.","shortLead":"Mit jelent 2025 kiberbiztonságunk szempontjából? Mely kibertámadások válnak egyre gyakoribbá, mely iparágakat célozzák...","id":"20241231_sophos-kiberbiztonsag-trendek-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25331c5a-dcf2-4f0b-9725-1f6cd0ad98fb.jpg","index":0,"item":"c4554365-13d5-4b20-9583-5fbc038ada36","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_sophos-kiberbiztonsag-trendek-2025","timestamp":"2024. december. 31. 10:03","title":"Mire számíthatunk 2025-ben a bűnözőktől? Erre a 6 dologra valószínűleg igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa92ce63-6b80-41a0-b340-6ca7c6af6d07","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Pontosan mit épít fel Donald Trump? Ezt valójában a brutálisan hűséges férfibandákhoz lehet hasonlítani, amelynek tagjai mindent egyben tartanak – kivéve a barátságot, írja a Die Zeitben megjelent esszéjében Georg Seeßlen filmkritikus.","shortLead":"Pontosan mit épít fel Donald Trump? Ezt valójában a brutálisan hűséges férfibandákhoz lehet hasonlítani, amelynek...","id":"20241230_Die-Zeit-Don-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa92ce63-6b80-41a0-b340-6ca7c6af6d07.jpg","index":0,"item":"38c02308-39d1-4b79-a4b1-c197d6fe4944","keywords":null,"link":"/360/20241230_Die-Zeit-Don-Trump","timestamp":"2024. december. 30. 07:40","title":"Die Zeit-esszé: Don Trumpleone és bandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. A gazdaság alakulása külön is megér egy misét.","shortLead":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. A gazdaság alakulása külön is megér egy misét.","id":"20241230_Magyar-gazdasag-gdp-inflacio-hiany-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"77058043-b43d-4490-a807-1da65727269f","keywords":null,"link":"/360/20241230_Magyar-gazdasag-gdp-inflacio-hiany-forint","timestamp":"2024. december. 30. 15:15","title":"Ön is úgy érzi, hogy a kormány földbe döngölte az inflációt? – 2024 gazdasági krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]