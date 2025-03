Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","shortLead":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","id":"20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"eeb3dfa0-cd19-45dc-995c-a120e169f145","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","timestamp":"2025. március. 02. 10:23","title":"Továbbra is stabil Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael további túszok szabadon engedését akarja, és szerinte ez csak szimbolikus lépés, mert a Hamász raktárai tele vannak a tűzszünet negyvenkét napja alatt felhalmozott árukkal.","shortLead":"Izrael további túszok szabadon engedését akarja, és szerinte ez csak szimbolikus lépés, mert a Hamász raktárai tele...","id":"20250302_Elkezdodott-a-Ramadan-mire-Izrael-leallitotta-a-humanitarius-segelyeket-a-Gazai-ovezetbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4.jpg","index":0,"item":"cd40174d-3f06-4745-82af-908fcc1b0599","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_Elkezdodott-a-Ramadan-mire-Izrael-leallitotta-a-humanitarius-segelyeket-a-Gazai-ovezetbe","timestamp":"2025. március. 02. 10:39","title":"Elkezdődött a Ramadán, mire Izrael leállította a humanitárius segélyeket a Gázai övezetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a3e4b3-acf6-44d9-abd2-d89683774396","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A technológiai minimalizmusra, a randiappok helyett használható tematikus közösségi alkalmazásokra és a digitális halhatatlanság kérdésére érdemes figyelni idén a mesterséges intelligencián túl – áll a VML elemzőcég 2025-ös trendriportjában.","shortLead":"A technológiai minimalizmusra, a randiappok helyett használható tematikus közösségi alkalmazásokra és a digitális...","id":"20250301_vml-future-2025-elorejelzes-trendek-alkalmazasok-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31a3e4b3-acf6-44d9-abd2-d89683774396.jpg","index":0,"item":"5099b4bb-9fe5-478e-96d3-2ca67d22c26e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_vml-future-2025-elorejelzes-trendek-alkalmazasok-innovacio","timestamp":"2025. március. 01. 18:03","title":"A Tindernél meg a Facebooknál valójában sokkal jobb online helyek is vannak a valódi ismerkedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai sajtó így elemzi Donald Trump és Volodimir Zelenszkij kudarcba fulladt tárgyalásait.","shortLead":"Az amerikai sajtó így elemzi Donald Trump és Volodimir Zelenszkij kudarcba fulladt tárgyalásait.","id":"20250301_lapszemle-trump-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"f2250ffe-c437-409f-bde8-cbc85405455a","keywords":null,"link":"/360/20250301_lapszemle-trump-zelenszkij","timestamp":"2025. március. 01. 09:00","title":"Wall Street Journal: Trump és Zelenszkij csörtéjének győztese Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b14b420-eda2-4a37-93ef-10c11605dd45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jánosi György 71 évesen nősült meg. 